Aprender informática con lápices de colores: estos dibujos te enseñan computación igual que un Mandala

Como dice la canción, el cielo es el límite. También en computación. Si quieres pasar un buen rato aprendiendo algo de informática y relajarte de paso igual que si estuvieras rellenando un Mandala, no necesitas un PC, ni un portátil, ni nada que se le parezca. Lo único que tienes que tener a tu alcance es una buena caja de pinturas Plastidecor o Crayon. Estrictamente hablando, tampoco hace falta que sepas gran cosa de computación: llega con que seas curioso... y no te salgas de los bordes.

Pepepépepe ha diseñado un peculiar libro para colorear. Tiene dibujos, líneas, ángulos imposibles pensados para poner a prueba nuestro pulso de pintor y diseños plagados de grandes ojos abiertos que nos observan desde el papel. En todo eso coincide con la mayoría de publicaciones de su género. Lo que lo hace especial es su vocación: enseñar cómo funcionan los circuitos lógicos.

"Este cuaderno contiene varios ordenadores no electrónicos, de un único uso, hechos a mano y para colorear. El cuaderno contiene tres series de computadoras", arranca el pequeño fanzine, que explica que, antes de cada serie, se incluye una breve descripción sobre cómo funcionan.

Un Mandala... con un punto informático

"La idea es exponer el funcionamiento interno de estos ordenadores y ayudar a ver cómo pueden realizar operaciones complejas con una combinación de componentes sencillos", abunda el cuaderno de Pepepépepe. Para elaborarlo echó mano de tablas de verdad o mapas de Karnaugh. El objetivo —recalca su creador— es "exponer el funcionamiento interno de los ordenadores".

Los diseños los puedes descargar en la web Ipfs.io, donde se presentan como "ordenadores no electrónicos que funcionan cuando los coloreas según una serie de reglas sencillas" e incluyen en varios archivos de formato PDF. Todos los diseños e instrucciones están trazados a mano.

El de Pepepépepe no es el único intento reciente por acercar la informática a profanos o incluso bebés. El ingeniero Chase Roberts ha lanzado una campaña en Kickstarter para sacar adelante un libro con botones, LED y un sistema de circuitos que permiten a los más pequeños —o curiosos— familiarizarse con las puertas lógicas de la informática básica, como AND, NOT, OR y XOR. El proyecto deja las cosas claras desde su mismo título: Computer Engineering for babies.

Imágenes | Pepepépepe (IPFS)