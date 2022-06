Adiós TEO, hola manual de computación: alguien ha creado un libro sobre ingeniería informática para bebés

Hace cinco años, cuando su hijo era aún un bebé, Chase Roberts se dio cuenta de un detalle curioso. Al pequeño le chiflaban los botones. Podía tirarse horas encaramado a su regazo, a la altura del interruptor de la luz, pulsándolo una y otra vez para comprobar cómo las bombillas se encendían y apagaban. Aquella relación de causa-efecto con chasquidos y luces incluidos lo tenía tan fascinado que si no se recreaba más tiempo era porque los brazos de su padre no daban para más.

Más o menos por las mismas fechas, Chase se dio cuenta de otra cosa: si el pequeño se aburría, algo que ocurría cuando acudían a reuniones de su iglesia, no había forma de mantenerlo ocupado. Uniendo ambas ideas, la fascinación por los interruptores y la necesidad de entretenerlo —todo sazonado con su condición de ingeniero informático— se hizo una pregunta:

— ¿Por qué no elaborar un libro con esquemas básicos de encendido y apagado pensado para bebés? ¿por qué no fabricar un libro sobre ingeniería informática para pequeños?

En vez de TEO va al parque... ingeniería

La idea puede sonar extraña, pero Chase se puso manos a la obra y tras un lustro de trabajo, aparcar y retomar el proyecto varias veces, tiene ya el resultado: el libro Computer Engineering for babies, financiado a través de Kickstarter. La publicación es exactamente lo que promete en el título, seis gruesas páginas de cartón que permiten a los más pequeños explorar de forma muy simple y divertida las puertas lógicas de la informática básica, como AND, NOT, OR y XOR.

"Estudié ingeniería informática en la escuela y me sorprendió lo sencillos que son algunos de los conceptos. Sin embargo, no me presentaron ninguno hasta después del instituto. Los ordenadores se componen de señales de encendido y apagado, y este libro presenta algunas de las formas en que los ordenadores combinan señales de encendido y apagado para hacer cosas interesantes", explica Chase. La idea es que aprendan cómo funcionan los ordenadores desde casi, casi la cuna.

¿Cómo? Pues de una forma no muy distinta al juego de interruptores con el que se entretenía su propio hijo hace cinco años, aunque, eso sí, de una forma y con una presentación más elaborados.

El libro incluye dos interruptores, una luz LED y seis páginas, cada una con una función diferente: WIRE, OR, NOT, AND, XOR y LATCH. Gracias a unos sensores el mecanismo identifica cuál tiene abierta el niño y los botones adoptan una u otra función. Por ejemplo, si el libro está abierto en AND la bombilla solo se encenderá cuando se pulsen ambos interruptores a la vez. Si están en NOT, el LED se iluminará únicamente si el lector deja libres los botones, sin pulsarlos.

Para que resulte más didáctico y divertido, cada página ilumina el LED con un color distinto.

Puede parecer un mecanismo sencillo, pero Chase lleva bastante tiempo dándole vuelta, ha fabricado al menos ocho prototipos y rediseñado la placa de los circuitos media decena de veces. "Quería que el libro fuese súper fácil de usar. Algunos pensarán que es un detalle tonto, pero me pasé meses buscando el botón de estilo arcade adecuado para lograr el clic perfecto cuando se pulsa. Incluso consideré la posibilidad de moldear mis propios botones", comenta.

El resultado desde luego promete. El libro incorpora una batería que, calcula su creador, debería aguantar alrededor de un año, aunque puede reemplazarse. En su perfil de Kickstarter el proyecto suma ya unos 5.000 patrocinadores y en la web puede reservarse por 33 dólares, 30,7 euros.

