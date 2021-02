Denuncian a TikTok ante la Comisión Europea por publicidad engañosa entre menores, recolección de datos y prácticas abusivas

TikTok es la red de moda entre los más jóvenes y las marcas lo saben. La influencia que tienen estos vídeos virales es muy alta y los anuncios o productos promocionados no siempre están bien señalados. Ahora, la Organización Europea de Consumidores (BEUC) ha denunciado a TikTok ante la Comisión Europea, por no proteger a los más pequeños en su plataforma y esconder contenido inapropiado. La denuncia ha sumado a 17 organizaciones asociadas de 15 países de la Unión Europea, entre los que se encuentran organizaciones como OCU o ASUFIN.

En un extenso informe, se repasan las prácticas de TikTok y se ha llegado a la conclusión que los menores están demasiado expuestos. Según denuncian las organizaciones, su política de uso es ambigua, la política de uso de artículos virtuales (monedas para comprar regalos) contiene prácticas engañosas y los menores son motivados a participar en hashtags promocionales donde se les anima a comprar determinados productos. Toda una serie de prácticas que las organizaciones creen que están en contra de los derechos a los consumidores de la Unión Europea.

Entre otras infracciones, las organizaciones explican que "la norma específica de derechos de autor otorga a TikTok un derecho irrevocable a usar, distribuir y reproducir los videos publicados por los usuarios, sin remuneración" y en su política de privacidad "no se informa claramente de una manera comprensible para niños y adolescentes, sobre qué datos personales se recopilan, con qué propósito y por qué razón legal".

Se juntan distintos problemas; por un lado la queja sobre su política de uso y por otro la publicidad oculta, con un agresivo marketing que puede ser perjudicial para los niños si no se controla. La denuncia recoge parte del informe realizado por el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, donde se comprobó que habían vídeos con millones de visualizaciones que contenían todo tipo de publicidad encubierta de comida rápida, bebidas azucaradas, productos de belleza, ropa, consolas y videojuegos.

