Por qué mi cuenta de TikTok se ha vuelto privada automáticamente

Vamos a explicarte por qué en algunos casos, las cuentas de TikTok se están convirtiendo en privadas de forma automática. Se trata de una nueva medida de seguridad anunciada por TikTok em todo el mundo. Su objetivo es el de proteger las cuentas de los usuarios menores de edad para que no estén tan expuestos a las personas con malas intenciones.

Además del cambio por defecto en la privacidad de Tik Tok, que te vamos a explicar de una manera sencilla, también ha anunciado otras medidas complementarias que también vamos a decirte. Estas, irán implementándose posiblemente en los próximos días. En el artículo, también aclararemos a quiénes va a afectar específicamente este cambio de TikTok.

años año

Qué cuentas se volverán privadas y por qué

Tal y como ha anunciado TikTok, esta medida se aplicará a las cuentas de usuarios de entre 13 y 15 años, los más menores que tienen permitido registrarse y utilizar esta popular aplicación. Si eres mayor de esta edad, la medida no te va a afectar.

Lo que va a hacer TikTok es cambiar la configuración de las cuentas para que sean privadas por defecto. Hasta ahora, todas las cuentas de TikTok son públicas por defecto. Si te registras y no cambias nada, todo el mundo puede ver tu contenido. Lo que va a pasar ahora es que en esta franja de edad las cuentas serán privadas por defecto, o sea que si un menor de esos años se registra, automáticamente y a no ser que no toque nada, su cuenta será privada.

Cuando una cuenta está configurada como privada, quiere decir que sólo las personas que sean aprobadas como seguidores podrán ver el contenido. Por lo tanto, si tú tienes una cuenta privada y yo quiero ver tu contenido, tendré que enviarte una solicitud para poder seguirte, y tú tendrás que aceptarla cuando te llegue.

La intención de TikTok con estos cambios es que los usuarios más jóvenes tengan un mayor control sobre las decisiones a tomar sobre su privacidad. Por eso, por defecto sus cuentas serán privadas, y la decisión de cambiarlas para hacerlas públicas tendrá que ser suya, no de una configuración automática del servicio.

Estos cambios se empezarán a aplicar a partir de hoy, por lo que si eres menor o padre de un menor, y tu cuenta o su cuenta todavía no han sido convertidas a privada, será algo que pase probablemente durante las próximas horas.

Otros cambios que también se efectuarán

Además del cambio en la configuración por defecto del tipo de cuenta, los usuarios menores de 16 años también experimentarán otros cambios por defecto. Por ejemplo, se elimina la opción Todos en la configuración de quién puede configurar sus vídeos, y ahora sólo podrán elegir entre Amigos y Nadie.

Además de esto, sólo los mayores de 16 años podrán usar las funciones de Dúo y Pegar, y para los que están entre 16 y 17 años, por defecto sólo los amigos podrán realizar estas opciones, aunque esta configuración predeterminada se podrá cambiar a mano en estos últimos casos.

Sólo los usuarios de más de 16 años podrán permitir la descarga de sus vídeos en la configuración de su perfil, y en los que tengan de 16 a 17 años sí se podrá activar esta característica, aunque vendrá desactivada por defecto.

Por último, la opción de recomendar tu cuenta a otros estará desactivada por defecto en cuentas de menores que tengan entre 13 y 15 años. Todas estas medidas se han tomado, según Tik Tok, para proteger la privacidad y la integridad de sus usuarios más jóvenes, y que otras personas no se aprovechen de ellos.