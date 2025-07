Las baterías de carga casi instantánea y vida útil cercana a la eternidad están tomando forma. Gracias a la física cuántica

Los circuitos integrados que contienen todos nuestros dispositivos electrónicos, los paneles solares, las máquinas de resonancia magnética, los láseres o los relojes atómicos que permiten al ser humano medir el tiempo con una precisión sin precedentes no serían posibles sin los conocimientos que nos ha entregado la teoría cuántica moderna. Y, por supuesto, sin este modelo tampoco tendríamos ordenadores cuánticos. Objetivamente, y no es en absoluto una exageración, la física cuántica está presente en buena parte de la tecnología moderna.

Durante los últimos cinco años varios grupos de investigación, como el de la Universidad de Investigación PSL (Université de Recherche Paris Sciences et Lettres), que reside en París (Francia), o el de la Universidad de Pisa, en Italia, han intentado utilizar los principios básicos de la mecánica cuántica para poner a punto una nueva generación de baterías. Y los resultados están llegando poco a poco. Este es su punto de partida: persiguen usar la superposición, el entrelazamiento y la superabsorción para derribar las limitaciones que imponen actualmente las baterías electroquímicas.

El almacenamiento cuántico de la energía es un ideal que cada vez está un poco más cerca

La principal diferencia existente entre las baterías cuánticas y las electroquímicas convencionales es que estas últimas dependen de reacciones químicas, mientras que los dispositivos cuánticos persiguen almacenar la energía en los estados cuánticos de algunas partículas, como, por ejemplo, los fotones. Parece complicado, y lo es, pero lo realmente importante para los usuarios es que las baterías cuánticas sobre el papel se podrán cargar casi de forma instantánea, tendrán una densidad de energía muy superior, y, además, su degradación será mínima a medida que transcurren los ciclos de carga.

Las baterías cuánticas podrán almacenar la energía en una superposición de múltiples estados de energía simultáneamente

Suena de maravilla. Tanto, de hecho, que parece ciencia ficción. No obstante, es muy importante que, como acabamos de ver, no pasemos por alto que su principio de funcionamiento será, si finalmente llegan a buen puerto, muy diferente al de las baterías electroquímicas convencionales. Las propuestas teóricas existentes sostienen que las baterías cuánticas podrán almacenar la energía en una superposición de múltiples estados de energía simultáneamente, lo que debería permitirles entregar una densidad de energía mucho mayor.

Además, su carga en teoría será muchísimo más rápida, incluso casi instantánea, debido a los efectos cuánticos colectivos de las unidades cuánticas que las conforman. Lo más asombroso en este terreno es que cuanto mayor sea la capacidad de la batería cuántica, más rápido cargará. Es una característica nada intuitiva, es verdad, pero es posible precisamente gracias a los efectos cuánticos colectivos de los que acabo de hablar. No obstante, esto no es todo. Y es que sobre el papel la degradación que experimentarán estas baterías durante la transferencia de energía será mínima, por lo que su vida útil será muchísimo mayor que la de las baterías convencionales. Quizá, incluso, casi eterna si la comparamos con la longevidad del ser humano.

Hasta ahora todo el trabajo que habían llevado a cabo los investigadores en esta área se había condensado en modelos meramente teóricos, pero este panorama acaba de cambiar. Y es que varios científicos de las universidades que he mencionado en el segundo párrafo de este texto han publicado un artículo interesantísimo en el que proponen cómo fabricar una batería cuántica. Su idea es utilizar circuitos superconductores producidos con materiales que exhiben una resistencia esencialmente nula a bajas temperaturas. Todavía no han fabricado nada, por lo que es evidente que el trabajo más duro, el experimental, aún está pendiente. Pero no cabe ninguna duda de que esta propuesta nos invita a otear el futuro de las baterías cuánticas con un optimismo razonable.

