El único jugador de Go que ha conseguido derrotar una vez a la IA de Google se retira porque "no puede ser derrotada"

2016 fue un año interesante para la inteligencia artificial. AlphaGo, la IA especializada en el popular juego Go de Google DeepMind, derrotaba con cuatro victorias y una derrota a Lee Se-Dol, el segundo mejor jugador de Go del mundo solo por detrás de Ke Jie, que ostenta el primer puesto y que también fue derrotado en mayo de 2017. Tres años después de semejante hito, Lee Se-Dol se ha retirado del juego por un sencillo motivo: AlphaGo no puede ser derrotada.

Así lo ha confirmado el jugador en una entrevista con la agencia Yonhap News. De acuerdo al Se-Dol, "con el debut de la AI en los juegos de Go, me di cuenta de que no estoy en la cima incluso si me convierto en el número uno a través de esfuerzos frenéticos". Continúa, afirmando que "incluso si me convierto en el número uno, hay una entidad que no puede ser derrotada", siendo esa entidad la IA de Google DeepMind.

Cree que ganó por un error

En la entrevista, el jugador reconoce que su victoria pudo deberse a un error de AlphaGo y a que la IA respondió de forma defectuosa a un movimiento "difícil". Hablamos en concreto del movimiento en el que Se-Dol movió una blanca a la posición 78, creando una especie de cuña blanca entre las piezas negras a la que AlphaGo respondió de forma extraña en el movimiento 79. Eso, apuntan desde la agencia, decantó el resto de la partida a favor del jugador humano. Según expone él mismo:

"Mi 78 blanco no era un movimiento que debía ser contrarrestado directamente. Tal error todavía ocurre en Fine Arts (otro programa de origen chino que juega al Go). Fine Arts difícilmente puede ser derrotado incluso después de aceptar dos desventajas de piedra contra humanos. Pero cuando pierde, pierde de una manera extraña. Se debe a un error".

Lee Se-Dol tiene un palmarés digno de un campeón. A sus 38 años acumula 24 años dentro del Go competitivo, tiempo más que suficiente para haber conseguido 18 victorias en competiciones internacionales y 32 victorias en eventos locales.

Aún así, seguirá jugando y su próximo competidor será HanDol, una IA desarrollada en Corea del Sur que ya ha derrotado a los cinco mejores jugadores de Go de su país natal. Se le dará algo de ventaja en la primera partida, pero "incluso con una ventaja de dos piedras, siento que voy a perder el primer juego contra HanDol", opina.

Las partidas, que tienen una duración media de unas cuatro horas cada una, pueden verse de nuevo en YouTube. La segunda es en la que Lee Se-Dol se alza victorioso y es todo un hito, puesto que es la única vez que AlphaGo ha sido derrotada. Quizá por eso las partidas han sido vistas por más de 200 millones de personas. Después de derrotar a Se-Dol, AlphaGo siguió entrenando compitiendo contra sí misma y aquí pueden verse los resultados de las 50 primeras partidas. Tres días de entrenamiento fueron suficientes para vencerse a sí misma.

Posteriormente, la IA de Google DeepMind se enfrentó al campeón del mundo y lo derrotó con tres victorias consecutivas. Tras semejante victoria en un juego mucho más complicado que el ajedrez, el equipo de DeepMind retiró a AlphaGo del mundo competitivo para centrarse en otros ámbitos, como el tratamiento de enfermedades o la reducción del consumo energético.

Vía | Yonhap News