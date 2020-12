Qué hay detrás de 'Lorem Ipsum', un texto con miles de años de historia presente en Word, Adobe y muchísimas otras apps

Si de algo estoy orgulloso de mis años de carrera es de aprenderme el primer párrafo del texto 'Lorem Ipsum' de memoria. Tras usarlo cientos de veces al final se me ocurrió la idea de que si me lo sé de memoria no tengo que buscarlo siempre para copiarlo y pegarlo. En realidad fue una horrible idea, porque ni el texto está para ser aprendido ni es más efectivo que copiarlo o un simple atajo de teclado. Pero, ¿qué es exactamente 'Lorem Ipsum'?

Sin sentido y de relleno

Si bien es cierto que es propio de la industria del diseño, a lo largo de los últimos años ha pasado a ser prácticamente de cultura popular. El texto en latín se utiliza como texto de relleno para que el diseñador sepa como va a quedar un diseño cuando el texto final esté colocado ahí. Es, por así decirlo, una plantilla.

Ejemplo de uso de Lorem Ipsum para crear una plantilla web. Vía Prototypr.

Seguramente lo has visto en páginas web o incluso en Word. Si no, este es el primer párrafo (¡de memoria!):

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

La peculiaridad de este trozo de texto en latín es que no tiene sentido alguno. El texto está hecho con el propósito de no distraer al usuario/diseñador. Primero por estar en latín, idioma desconocido para casi toda la población mundial. Segundo, porque aunque se trate de leer y comprender, no tiene sentido lo que dice.

¿Por qué está hecho así? Precisamente porque es un texto de relleno, para que en el momento de revisar el diseño final el diseñador se de cuenta a la primera de que eso hay que sustituirlo por un texto real. Aunque se la una simple frase del texto, es suficiente para comprender que ni es inglés, ni es español ni es cualquier idioma usado en la actualidad. Hasta en el Vaticano (único lugar del mundo con el latín como idioma oficial) lo verían extraño, porque al leerlo serían palabras sin sentido en su conjunto.

De Cicerón a la suite de Adobe

Encontrar los orígenes de este texto no es tan fácil, más fácil es aprendérselo de memoria siendo un idioma diferente y palabras sin sentido. No obstante, sí que se le puede encontrar un ligero y posible origen. Para ello hay que remontarse más de 2.000 años atrás a la época del Imperio Romano. Según se descubrió en estas últimas décadas, hay cierto parecido en algunas frases con las que contiene el libro 'Finibus Bonorum et Malorum' de Cicerón.

Parte del libro 'Finibus Bonorum et Malorum' de Cicerón.

El tratado filosófico del autor romano habla sobre el epicureísmo, el estoicismo, el academicismo y más. Dividido en cinco libros, el primero de ellos es donde podemos encontrar partes de Lorem Ipsum. Sin embargo, como se ha mencionado, ha sido modificado para quitarle sentido y hacerlo incomprensible. La frase más similar que encontramos en el tratado filosófico es:

"Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit..."

Su traducción vendría ser algo así como:

"No hay nadie que ame el dolor de por sí, que lo busque y quiera tenerlo, simplemente por el hecho de ser dolor".

Una de las teorías es que el texto fue modificado en algún momento del siglo XVI por alguien trabajando en una imprenta. A partir de ahí fue utilizado como plantilla para establecer cómo va a quedar el texto antes de comenzar a imprimir en serie.

Lorem Ipsum en Microsoft Word.

Estudiando uno historia de la tipografía y el diseño puede ver cómo ha sido durante el siglo XX cuando más fuerza ha ganado. No en vano, fue con la llegada de los medios digitales y la popularización del diseño, con la accesibilidad a estas herramientas por parte de más personas. A día de hoy multitud de programas y apps lo tienen incorporado, desde apps tan básicas como Microsoft Word hasta la suite de diseño de Adobe.

Vía | Priceonomics

Más información | Lorem Ipsum