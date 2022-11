Luminar Neo se ha convertido en el editor de fotos más sencillo del mercado. La clave: la inteligencia artificial

Luminar Neo es la nueva versión de un software que apuesta todo por la inteligencia artificial. El fotógrafo solo tiene que dar un botón y ajustar un deslizador para conseguir el efecto que busca casi sin esfuerzo. Solo debe que imaginar cómo quiere la fotografía y Luminar Neo lo hace. ¿Cómo funciona? ¿Merece la pena? ¿Es mejor que cualquier otro programa de la competencia?

La IA está cambiando todo nuestro mundo a pasos agigantados. Viene para hacernos la vida más fácil, pero si no la entendemos bien, puede suplir cualquier actividad humana, incluso la creativa. Luminar Neo es el primer programa de edición que depende completamente de la inteligencia artificial y solo ofrece algún que otro control manual, exactamente al revés que la competencia.

Así que nos hemos propuesto probarlo durante unos días para ver su alcance y comprobar si realmente es una opción para aquellos que utilizan el software de Adobe o Capture One. Y por supuesto, para aquellos que quieran dar el paso de las aplicaciones a un programa sin grandes quebraderos de cabeza.

Primeros pasos con Luminar Neo

Lo más llamativo, respecto a los programas con el que vamos a comparar Luminar Neo, es que no permite configurarlo. No puedes ajustar nada porque hace todo por nosotros. Este punto es un punto negativo para muchos fotógrafos que buscan una alternativa real a los dos grandes gigantes del mundo de la edición fotográfica.

Las pocas opciones de configuración

Aunque la interfaz es muy limpia, con las pestañas recogidas para tenerlo todo a la vista, no puedes personalizar la pantalla y disponerla a tu gusto. En este punto se parece a Adobe Lightroom, aunque en las últimas versiones sí que tiene más opciones de personalización.

Y coincide con Adobe Lightroom a la hora de trabajar con los archivos. No te permite operar directamente con los originales, por lo que es necesario crear un catálogo con todos los archivos para poder revelarlos. Es una opción inmejorable, que incluso recomiendo en Capture One.

La limpieza de la interfaz

Todo está al alcance de la mano en la interfaz más limpia que he visto en mucho tiempo, a pesar de la cantidad de herramientas que ofrece, que pueden llegar a agobiar a los que empiecen a trabajar con este programa. En la parte superior central encontramos los tres módulos con los que podemos trabajar. En primer lugar el Catálogo, donde veremos todas nuestras fotografías una vez importadas.

Al lado tenemos Ajustes prestablecidos (el nombre no aparece completo), un módulo que podemos utilizar para decidir, con un solo botón, lo que queremos hacer a nuestras fotografías. Es lo más parecido que vamos a encontrar a una aplicación móvil al uso, donde nosotros no podemos ajustar absolutamente nada.

A la derecha de Catálogo y Ajustes preestablecidos encontramos Editar, el espacio en el que Luminar Neo despliega toda su inteligencia artificial y nos permite (se agradece mucho) tomar alguna que otra decisión en los parámetros de edición.

Y si pinchamos en el logo de Luminar Neo que encontramos a la izquierda, tendremos acceso a todos los menús habituales, como Archivo, Editar, Imagen... con escasas opciones, eso sí.

Trabajar con el catálogo

No puede haber nada más sencillo. Solo tenemos que hacer clic en Añadir fotos, buscar la carpeta o la fotografía que necesitemos y listo. No hay nada que seleccionar, elegir o configurar. El gran problema es que si tienes un catálogo ya hecho de Lightroom o Capture One no te reconoce absolutamente ningún metadato que hayas introducido tú. Elegir este programa es empezar de nuevo a la hora de clasificar nuestras fotografías.

No tiene palabras clave, ni filtros de búsqueda avanzados. Es decir, solo podemos buscar una fotografía por nombre, carpeta, fecha o extensión. Si tienes un archivo de más de 1000 fotografías, puede ser bastante complicado encontrar cualquiera.

Luminar NEO como plugin de Adobe Photoshop

¿Entonces no tiene sentido utilizarlo si quieres tenerlo todo bien organizado, si quieres mantener la información que has ido recopilando con los años? Luminar Neo puede funcionar como un plugin de Adobe. Y es ahí donde reside el interés para muchos fotógrafos. Es posible no abandonar nuestro programa de referencia y trabajar con Luminar como si fuera un plugin, como un complemento perfecto. Así nos podemos olvidar del catálogo limitado del programa y aprovechar al 100% todo su potencial.

La opción de los Ajustes preestablecidos

El módulo de Ajustes preestablecidos es muy sencillo. Es un conjunto de ajustes, agrupados por temáticas, para revelar con un solo botón nuestras fotografías. Solo tenemos la posibilidad de elegir uno. Lo más curioso es que, en función de la fotografía, nos sugiere lo que mejor le puede quedar a la fotografía.

Hay de todo tipo, desde los Esenciales al Estilo de vida, con nombres tan curiosos como Influente, Taquillazo o Gran pantalla. Y cada uno con varias opciones. Si no te gusta cómo queda la fotografía, siempre puedes volver al aspecto original con la opción Acciones>Volver al original que encontramos en la parte inferior de la interfaz.

Uno de los ajustes preestablecidos

Poco más podemos hacer en este módulo. Es muy parecido a otros ajustes preestablecidos que nos permiten los programas de la competencia. Pero no tenemos ninguna opción, ni bajar la opacidad, ni combinar diversos efectos ni nada parecido.

Una vez terminada de revelar la fotografía en Ajustes Preestablecidos, podemos exportar la fotografía haciendo clic en el icono Exportar que encontramos a la derecha. Hay tres opciones, desde guardar una copia en una carpeta, enviarla por correo o directamente a algún dispositivo.

Exportar una imagen en Luminar Neo

Y de nuevo la sencillez. Solo 5 formatos de imagen y 3 espacios de color. Si eres profesional, de nuevo te verás limitado por las escasas opciones que te ofrece Luminar Neo a la hora de exportar. Como siempre, depende de nuestras necesidades.

La joya de la corona, el módulo Editar

Y por fin llegamos al que lo cambia todo. Editar es un módulo complejo por todas las opciones que ofrece, por la cantidad de IA que encontramos. Hay tantas cosas que podemos hacer que al final siempre será una búsqueda concreta para cada fotografía. Es decir, cuando empecemos, querremos probar todo hasta dar con el resultado apetecido.

El módulo Editar de Luminar NEO

Es difícil hablar de todas las opciones, porque cada cierto tiempo las van actualizando y renovando. Algo muy interesante, y que debemos valorar, es que permite trabajar con capas. Luminar Neo trabaja por zonas, con selecciones precisas de IA para oscurecer un cielo y aclarar la tierra, por ejemplo. Vamos a verlo.

Es un programa compatible con los archivos RAW (impresiona ver su catálogo de 28 páginas con modelos compatibles. Al revelar un archivo RAW, se activa la pestaña Cambios donde encontramos los parámetros habituales, incluso las Curvas. Aquí incluso podemos elegir el Perfil Camera Neutral que deja los ajustes iniciales a 0, para ver este tipo de archivos sin ajuste alguno.

El motor de revelado es propio de Skylum. Por este motivo merece la pena hacer una comparativa con los programas de la competencia para ver el resultado después de aplicar el flujo de trabajo que recomiendo. Y destacar que este punto la IA no hace acto de presencia. La comparación es sencilla, pero creo que es bastante clara.

Photoshop vs Capture One vs Luminar Neo

Pero vamos a centrarnos en las herramientas de inteligencia artificial, que es en lo que destaca nuestro programa. En Herramientas encontramos todo lo que necesitamos para revelar nuestras fotografías sin saber revelar. Solo necesitamos tener en la cabeza lo que queremos hacer. Es la principal ventaja de la inteligencia artificial volcada en la fotografía.

En este caso señala siempre cuándo trabaja con estos avanzados algoritmos. Siempre que veas el subíndice IA, Luminar estará aplicándola. El problema es que, si quieres ir más allá y aprovechar absolutamente todo lo que vemos en los anuncios, tendremos que pasar de nuevo por caja. Primero pagas el programa y luego pagas las extensiones, que tienen un coste adicional.

Las famosas extensiones de Luminar NEO de pago

Estas funciones permiten crear HDR, eliminar el ruido, mejorar la resolución, eliminar el fondo… Así que es algo que tendremos que valorar desde un punto de vista económico. Pero vamos a ver qué nos ofrece por defecto. Estas funciones están agrupadas en Favoritas, Esenciales, Creativas y de Retrato.

Las herramientas con IA más interesantes

La idea es facilitar el trabajo del fotógrafo e ir incorporando con el tiempo más y más funciones inteligentes. En este programa sirven para los paisajes y para los retratos, que es dónde encontramos estos avances.

Una de las más curiosas es 'Recortar' que, como su propio nombre indica, recorta la fotografía en función del deep learning. En el ejemplo se puede observar que apuesta por la regla de los tercios con los ojos cerrados para conseguir situar a la estatua en uno de los puntos considerados importantes. Sus decisiones son, por decirlo suavemente, curiosas.

El curioso recorte de Luminar Neo con inteligencia artificial

'Mejora con' es la herramienta para todo. Presenta dos parámetros, Acento y Mejora de cielos. Solo hay que subir Acento para observar cómo ilumina las zonas oscuras sin necesidad de hacer máscaras. Muchas veces ella sola hace todo lo que necesita una fotografía.

El efecto de Mejorar con IA

Si queremos cambiar el cielo, podemos hacerlo con 'Cielo'. Al igual que Adobe, hace una selección y lo cambia por cualquiera que queramos de su archivo. Si el resultado inicial no nos convence, tenemos la libertad de realizar diversos ajustes hasta conseguir el efecto soñado.

'Estructura' es una herramienta que permite subir la acutancia de la imagen, es decir, la sensación de nitidez. ¿Y cómo lo hace? Aumentando el contraste en los tonos medios con el parámetro de Cantidad. Lo mejor de todo es que no tienes que calcular cuánto necesita, sino que el programa lo ajusta en función de la fotografía.

Si nos adentramos en el mundo creativo, encontramos Reiluminar y Atmósfera. La primera aclara y oscurece por separado el fondo y el primer plano de la imagen. Y con sus Ajustes avanzados nos deja modificar la temperatura de color. Pero hay que evitar a toda costa subir los parámetros al máximo.

El efecto de niebla con Luminar Neo

'Atmósfera' simula la niebla o la calima en nuestras fotografías. Quizás es la herramienta menos conseguida de todas las que ofrece, porque el efecto es muy artificial. El truco es tan sencillo como subir o bajar el contraste, pero no consigue un efecto real.

La inteligencia artificial en el mundo del retrato

Luminar Neo permite retocar los retratos tal como demanda la sociedad. Es más fácil que nunca arreglar la piel, eliminar brillos, adelgazar y un largo etcétera que hará las delicias de muchos y escandalizará a otros tantos.

El efecto bokeh

El más llamativo es 'Retrato con bokeh' que permite desenfocar el fondo de una forma muy natural, como si hubieras hecho la fotografías con un objetivo con una diafragma muy abierto.

Solo tienes que ajustar la Cantidad y pasar el pincel con el efecto que deseas y listo. Más adelante encontramos 'Face', 'Piel' y 'Cuerpo'. Y de nuevo con la misma facilidad para conseguir buenos resultados para ver las fotografías en las redes.

Resultados al 100%

En algunos casos podríamos incluso imprimir una copia grande pues llega a ser muy convincente, sobre todo cuando la imagen es limpia. Si no, tendremos problemas, como podéis ver en el ejemplo.

Como hemos visto a lo largo del artículo, siempre y cuando seamos moderados en los parámetros, las imágenes estarán bien resueltas y reveladas.

¿Interesa trabajar con Luminar Neo?

Ahora tenemos tantos programas a nuestro alcance que nos puede costar decidir apostar por uno u otro. Luminar Neo es un programa perfecto para todos los fotógrafos que empiezan, que quieren subir de nivel en el revelado de sus fotografías.

Si quieres buscar un toque más personal, alejado de las modas y hacer exactamente lo que quieres, quizás no sea tu programa soñado. Tiene algunas funciones realmente interesantes para trabajar deprisa pero no sustituye a programas como Adobe Lightroom o Capture One. Eso sí, como plugin creo que es uno de los más completos que podemos tener en nuestro ordenador.

El efecto Luminar

Me ha llamado mucho la atención la posibilidad de trabajar por zonas, las máscaras automáticas de IA que facilitan esta labor (si activas 'Uso de máscara' en cualquier herramienta, una de las opciones es 'Máscara de IA'). Desgraciadamente, las máscaras no se exportan a Photoshop, lo que convertiría a este plugin en uno de los imprescindibles.

Como era de esperar, tiene herramientas curiosas que permiten crear rayos de sol, generar niebla y diversos efectos de moda que pueden quedar bien para experimentar, pero que en el día a día espero que no se vuelvan muy frecuentes. El motor de revelado es muy bueno y si quieres utilizar este programa única y exclusivamente para mejorar los disparos que salen de la cámara, será un candidato para tener en cuenta.

Precio y disponibilidad

Luminar Neo es un programa que cuesta 14,95 euros al mes con la versión Pro, que incluye todas las extensiones que desarrollen. Si quieres una licencia perpetua de la versión actual, pagarás 199 euros más 349 euros si quieres el paquete de las extensiones.

Es verdad que puedes encontrar muchas ofertas a lo largo del año. Por ejemplo ahora puedes encontrar la licencia perpetua por 149 euros o la posibilidad de pagar 9,93 euros al mes. Como ellos mismos dicen en su publicidad, al final tendrás en las manos un programa de edición sencillo con herramientas de inteligencia artificial a tu alcance.

