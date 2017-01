CES 2017: coches autónomos, televisores con HDR y todo lo que esperamos ver en Las Vegas

A medida que se acaba el año vamos pensando en celebraciones y demás pero también va creciendo la curiosidad más techie pensando en una de las citas tecnológicas de rigor. Un año más, en enero Las Vegas se prepara para recibir al CES 2017 y toca repasar qué esperamos ver allí.

En Xataka estaremos cubriendo las presentaciones tanto en la página de directo como en redes sociales (avisaremos en cada ocasión). Pero para ir calentando motores, vamos a reunir todo lo que se ha anunciado, se rumorea y se espera de las principales marcas en esta edición del CES.

Ordenadores

A mitad de este año vimos cómo las ventas de ordenadores seguían bajando, una tendencia que venía de antes y que siguió meses después con más datos de Gartner. Un mercado que lo pone difícil y para el que hemos visto lanzamientos llamativos y distintos como el Surface Studio de Microsoft o el Lenovo Yoga Book. ¿Cómo inaugurarán el año los fabricantes en cuestión de ordenadores?

De ASUS hace poco asomó la patita de manera accidental un nuevo modelo de Chromebook convertible que de momento conocemos como "C302CA", gracias a que se filtró en Newegg (y posteriormente eliminaron). En cuanto a las características se vio que tendría una pantalla de 12,5 pulgadas 1080p (probablemente táctil), un procesador Intel Core m3, 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento. En cuanto a los puertos de entrada y salida contará con dos puertos USB-C y un lector microSD.

Lo que sabemos de Dell tampoco viene de fuentes oficiales en lo que se refiere a la iteración del XPS 15. Lo comentábamos hace 10 días, hablando del nuevo Dell XPS 15 9560 con la GeForce GTX 1050, una gráfica de la nueva generación Nvidia que cuenta con el cerebro Pascal GP107 y 4 GB GDDR5.

Un portátil con pantalla de 15 pulgadas y resolución 3.840 x 2.160 píxeles y procesador de nueva generación de Intel (Kaby Lake Core i3-7100HQ, i5-7300HQ o i7-7700HQ) que debería acompañar al XPS 13 convertible del que hablábamos justo ayer y que se confirmaba hoy, aunque de las especificaciones no se ha confirmado nada (se intuye que irá con un Kaby Lake) y no sabemos si finalmente habrá una versión convertible.

Pero no sólo de ordenadores vive Dell y a la feria traerá más dispositivos, de hecho esta misma mañana sabíamos de un monitor ultrafino de 27 pulgadas, como inequívocamente indica su nombre (Dell 27 Ultrathin). Una pantalla sin apenas marcos que saldrá a la venta el próximo mes de marzo.

Lenovo ya tiene la cuenta atrás activada para su cita en la feria de Las Vegas, y varias fuentes hablan de que la marca ha confirmado la renovación de la familia ThinkPad y en Digital Trends dan detalles de las especificaciones técnicas de los equipos, así como de la disponibilidad.

De Lenovo además se espera que presenten un par de monitores de 23,8 y 27 pulgadas con USB 3.1 tipo-C, los Thikvision P27H y P24H (disponibles a partir de marzo de 2017). De LG también esperamos ver uno, el LG 32UD99 de 32 pulgadas con resolución 4K (3.840 x 2.160 píxeles), del cual esperamos conocer más detalles de sus especificaciones técnicas y precio y fecha de salida.

En esta sección también se hará un hueco LG, otro de los protagonistas habituales en las ferias tecnológicas. También esta mañana mostrábamos la próxima renovación de su línea de portátiles LG Gram, con tamaños de pantalla de 13,3, 14, y 15,6 pulgadas, y prometiendo una impresionante autonomía de 24 horas para el modelo de 13,3 pulgadas con procesador Intel core i3.

Tablets

2016 tampoco ha sido el año de los tablets, con un descenso en las ventas que veíamos hace poco con las cifras de IDC y Gartner. Pero los fabricantes no tiran la toalla con un formato que ahora además se ha tenido que partir el terreno con los convertibles y formatos híbridos como el del Yoga Book de Lenovo hay más variedad

Lo que "se sabe" de Samsung también sale de la rumorología y no tenemos confirmación de la marca, pero en Phone Arena hablan de dos nuevos tablets con Windows 10. Uno de ellos con la referencia SM-W720, por lo que se deduce que será la iteración de la Galaxy TabPro S de este año (que tenía la referencia SM-W700), y el otro con referencia SM-W620, por lo que podría ser una versión de la SM-W720 de menor tamaño y/o especificaciones algo más básicas.

Smartphones

De algunos fabricantes ya sabemos lo que van a exponer en su stand de la feria. LG seguirá la estela de la pasada edición de la feria y renovará las gamas de entrada y media con la serie K y X respectivamente. Lo veíamos hace algo más de una semana, conociendo ya los nombres de los modelos y algunas características:

LG K3 2017 (4,5 pulgadas de pantalla)

LG K4 2017 (4,7 pulgadas de pantalla)

LG K8 2017 (5 pulgadas de pantalla)

LG K10 2017 (5,3 pulgadas de pantalla)

LG X Calibur: resistencia al polvo y agua (IP68) y batería de 4.100 mAh.

Stylus 3: un smartphone de gama media acompañado de lápiz digital.

Uno que se estrena en el CES 2017 es Xiaomi. Los chinos se hacen un hueco en el evento de Las Vegas tras haberse estrenado en el pasado MWC, aunque no han confirmado qué dispositivos presentarán, sino que hablan de que lanzarán "a nivel global un producto completamente nuevo". De ahí que probablemente no se trate de una ampliación de catálogo de alguna de las familias de productos existentes y que anuncien otra nueva línea.

Desde China también confirmaba su presencia LeEco, en una comunicación en Weibo a principios del pasado mes de diciembre. No sabemos qué modelos presentará el fabricante, pero sí que no estará sólo para traer smartphones, sino que al parecer reafirmará su carácter multidisciplinar con televisores, cascos de VR, bicicletas inteligentes e incluso coches.

Quienes estarán (aunque vestidos de otro nombre) son BlackBerry, ya que TLC anunciaba que aprovecharía este CES para desvelar los planes que tiene con la marca canadiense. Uno de los modelos que suena bastante es la denominada BlackBerry Mercury o BBB100-1.

Desde Taiwán también han llegado avisos de que habrá algo nuevo en la familia ZenFone de ASUS. Concretamente hemos visto un anuncio del evento que el fabricante llevará a cabo el día 4 de enero, con el hashtag que ya ha utilizado en anteriores presentaciones de alguno de sus terminales, #zenvolution. Aquí el rumore, rumore nos habla de un terminal de 5,5 pulgadas FullHD con Snapdragon 625, 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento, una batería 4.850 mAh y doble cámara (¿quizás el ZenPhone Zoom?).

Huawei de momento ha confirmado que presentará un nuevo y "épico· modelo de la sub-marca Honor. En cuanto a Sony de momento sólo hay rumores, que giran en torno a la presentación de nuevos terminales con Snapdragon 820, incluyendo uno de 5,5 pulgadas y resolución 4K como el Xperia Z5 Premium.

Electrodomésticos

Con la llegada de "la inteligencia" al hogar, los electrodomésticos reafirman su sitio en el CES y las pantallas, la conexión inalámbrica y los asistentes personales vienen con ellos de la mano. Pero eso no es todo, en The Verge hablaron de levitación en los nuevos frigoríficos wifi de Samsung y LG, recurriendo a imanes potentes. Algo que vimos hace poco en el altavoz PJ9 de LG.

¿Y para qué hacer levitar un frigorífico? Lo primero que se nos puede venir a la cabeza es que de este modo la limpieza del suelo sería más fácil, aunque habrá que ver (en el caso de que finalmente los presenten) a qué altura logran estabilizarse. Unos frigoríficos que además integrarán Alexa, el asistente de voz de Amazon.

Televisores

En las pasadas ediciones del CES, el área de los televisores se convertía en una batalla por las "K" (es decir, por la resolución). Pero el año pasado ya comentamos que el HDR sería el nuevo 4K, y al parecer esta tecnología será lo que destaque este año, como por ejemplo indican en CNET.

Así, tras la "normalización" del 4K en los televisores más nuevos, será el HDR lo que se empiece a ver en las pantallas de los principales fabricantes, de modo que puedan reproducir contenido HDR10 y/o Dolby Visión. Aquí cada fabricante recurrirá a su nomenclatura y marketing particular, y de Samsung se especula que presentará televisores "QLED" (de quantum dot LED) y se han filtrado las nuevas marcas propias "HDR 1500", "Q HDR" y "Real Black".

Y si a algo nos suena QLED es a OLED, aunque a priori atiendan a cosas distintas. Ésta es la otra tecnología que cada vez suena más en lo referente a televisores, y justamente ayer hablábamos de los planes de LG con respecto a ello. El fabricante prepara una nueva estructura de los píxeles para lograr paneles más brillantes.

El OLED también sonó para Sony, como comentaron en Xataka Home cuando Forbes daba a conocer una información acerca de que sony optaría por los paneles de LG para un nuevo modelo. De este modo el fabricante incluiría esta tecnología en televisores además de en pantallas de ámbito profesional.

También parece que Nvidia se hará un hueco entre los televisores para presentar la segunda generación del Shield Android TV. En Android Authority hablan de que integrará wifi 802.11ac y antenas MIMO, así como soporte 4K. Aunque lo que destacan es que puedan cambiar el wifi direct con el Bluetooth de bajo consumo, algo que se aplicaría tanto en el dispositivo como en el mando.

Además, como hemos mencionado antes sabemos que LeEco hará acto de presencia en la feria y que probablemente veremos algún nuevo modelo de televisor, aunque no desvelaron datos acerca de las características de los mismos. En CNET también confirman la presencia de TCL y Hisense, probablemente en lo referente a la alta gama.

Coches

De Faraday hablábamos en detalle hace algo más de un año como uno de los rivales potenciales de Tesla, la que ya se ha convertido en el icono del coche eléctrico y casi también el autónomo. Esta competidora de Musk confirmó su presencia en el CES 2017 via Twitter, comunicando por mail que presentará "un vehículo eléctrico premium que combina tecnología extrema y un diseño holístico"

Honda también asomaba la patita pero dando alguna pista más. Lo veíamos en un teaser en forma de vídeo en el que se ven algunos conceptos y tecnologías que llevarán a la feria de Las Vegas, como uni-club, el Honda Neuv o un concepto de human machine interface (HMI).

De Nissan sabemos que su CEO Carlos Ghosn llevará a cabo una presentación sobre las innovaciones de la marca. Forbes hablaba en octubre tanto de su presencia como de la de Ford y Hyundai en el CES 2017, si bien ninguno de los fabricantes ha dado más detalles sobre lo que veremos.

Desde que Volvo presentó Drive Me, la compañía ha ido avanzando en la mejora de la seguridad, la conducción autónoma y la inteligente. Y al parecer hablarán de éstas últimas en la conferencia de prensa que realizarán el día 4 de enero, sin conocer de momento más detalles sobre la misma.

Por supuesto, Tesla también hará acto de presencia en la feria. Tampoco sabemos mucho acerca de lo que presentarán, en Bloomberg mencionan que la presentación lleva el título de "Investor event", por lo que se espera que haya novedades en los tres frentes por los que el imperio de Musk está apostando: energía solar, baterías y la industria del automóvil.

Realidad virtual

La RV ha sido una de las tendencias más destacadas durante el pasado año, en el que se dibujaron los principales exponentes de este tipo de entretenimiento y se ha dido acercando al consumidor más estándar (y menos exigente) con cascos más asequibles como las Galaxy Gear VR o las gafas que se incluyen en el Alcatel Idol 4s. De ahí que lo que ahora se espera sea que las mejoras del hardware se centren en mejorar la experiencia de uso y la inmersión.

Un ejemplo lo vimos hace unos días con HTC Vive, dado que desde DigiTimes hablaron de mejoras como el no llevar cables en la segunda generación del casco. Aunque HTC confirmaba más tarde que no veríamos estas supuestas HTC Vive 2 en la feria, así que por parte de los taiwaneses no veremos en principio una presentación de un nuevo modelo en sí.

Lo que confirmaron en un comunicado de prensa es que habrá novedades en el desarrollo de juegos, como Arcade Saga o el controlador MIDI Music Room. Habrá demos que mostrarán nuevos productos como el Jaguar I-PACE mediante la VR y muestras relacionadas con la salud, como Osso VR, una plataforma de entrenamiento virtual para los profesionales de la cirugía.

De Microsoft tampoco hay confirmación, pero la compañía podría aprovechar la feria para anunciar el dispositivo a partir de 300 dólares del que habló el pasado mes de octubre asociándose con ASUS, Dell, Acer, HP y Lenovo. Quizás también veamos algo relacionado con la VR por parte de Qualcomm como apuntaban en Indian Express, en relación a su acuerdo con Lionsgate para lanzar la experiencia Power Rangers VR basada en la película de los mismos.

Si hablamos de sólo realidad aumentada, los que también podrían presentar su propuesta son ASUS. Su CEO Jerry Shen hablaba de los productos en este área en noviembre según recogían en DigiTimes, de modo que en la feria podríamos ver un ZenFone AR, otro smartphone con integración de Google Tango tras el Lenovo PHAB2 Pro, y dispositivos AR todo en uno (AIO).

Drones

En la pasada IFA 2016 la presencia de los drones se notaba bastante con stands como el de DJI en el que veíamos volar varios modelos. El CES 2017 es también un escenario propicio para que los veamos. Todo apunta que uno de ellos será el Yi Erida de Xiaomi, un dron de tres hélices con una potente cámara.

Además de modelos nuevos, de lo que se habla también es que Parrot podría presentar alguna novedad en relación a su Parrot Disco, hablándose de un auto-pilot y varias mejoras para este modelo.

