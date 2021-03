Transcribir a toda velocidad con un teclado de solo 21 teclas: el oficio de estenotipista, según alguien que lleva 35 años en él

No se les escapa ni un suspiro. Son los ojos imparciales de la Historia. Entran en la sala con su pequeña máquina de 21 teclas y escriben todo lo que ocurre los juicios, el Congreso de los Diputados, o cualquier acto que requiera que alguien redacte todo lo que se dice y ocurre en sala para que se guarde de forma neutral, sin que se escape ni una coma.

Hablamos de los estenotipistas, o taquígrafos en su modalidad escrita a mano, una profesión tan antigua como la misma civilización. Ni la grabación de vídeo, ni de sonido, ni la aparición de otras tecnologías le han hecho relevo.

Hoy os explicaremos esta peculiar profesión, cómo funciona esta curiosa máquina que usan de estenotipia, y todo con la ayuda de Gloria Canencia, jefa de taquígrafos del Congreso de los Diputados, con 35 años de experiencia a sus espaldas.

La estenotipia es un método rápido de escritura que permite recoger en tiempo real la palabra hablada, como los discursos en el hemiciclo, por ejemplo. “Escuchamos con mucha atención”, explica Gloria. “Lo que escuchamos lo reflejamos en los signos de taquigrafía o en teclas de estenotipia, escuchando sobre todo cómo suena. Se puede decir que estas técnicas siempre se han escrito, como ahora se escribe en el WhatsApp para abreviar”.

Partiendo de la base de que escriben en base a fonemas, así es como están distribuídas las teclas de la máquina: las letras de la parte izquierda son para el sonido inicial de la palabra o la sílaba inicial, y se maneja con los dedos de esa mano. Las letras de la parte derecha son para el sonido o la sílaba final de la palabra, donde está la mano derecha. Abajo se encuentran las vocales, que se presionan solo con los pulgares. El asterisco en medio tiene otras múltiples funciones.

Así es como está distribuido para los angloparlantes, en castellano las vocales se sitúan en la mano derecha y el botón del asterisco es para nuestra "Y".

La ortografía no es lo importante, sino cómo suenan las palabras para reflejarlas. Las teclas se presionan de forma individual o simultánea, como si se tratase del teclado de un piano, dando lugar a letras, sílabas e incluso palabras completas de una sola pulsación.

Como hemos dicho, se pueden utilizar varias teclas a la vez. Con cada pulsación se escriben una o varias sílabas e incluso palabras completas. Por ejemplo, mesa “ME-SA”.

La máquina cuenta con menos que las letras del abecedario, pero incluso así se puede escribir todo. Algunas teclas tienen doble valor (se usa la misma para la “T” y la “D”), otras letras no están (por ejemplo la “H”), y otras están repetidas, por ejemplo la “L”, para formar sílabas directas (la) e inversas (al).

Todo se basa en un sistema fonético y se pueden suprimir algunas vocales en determinadas combinaciones de consonantes. Así, por ejemplo, la “K” se usa para el sonido fuerte de la “C”, y se escribe “KA-SA”. La "C" se escribe con dos letras diferentes dependiendo de que sea sonido fuerte o suave: con "K" para casa "KA-SA", pero la "Z" no existe en estenotipia, con lo cual cuando es sonido suave, por ejemplo en "cereza" se usa la letra S y sería "SE-RE-SA", se buscan los fonemas más parecidos. Y con una sola pulsación se puede escribe la palabra “expediente” - “SPTYENTE”.

Por otra parte, las letras "I" y la "Y" se usan en función de la combinación de letras que tenemos que utilizar en una pulsación. Por ejemplo: miel "MYEL", pero listo "LIS-TO".

Y, por supuesto, hay abreviaturas para escribir aquellas palabras que son más comunes. El objetivo último es dar las pulsaciones necesarias pero que a la vez sean las mínimas para escribir a la velocidad en que habla el orador y recoger todo su discurso. Después se traducirá escribiendo correctamente las palabras según la ortografía de la RAE.

Antes tenían un “carrete” de papel donde se iban imprimiendo las letras y sílabas como en una máquina de escribir normal, pero ahora están informatizadas con una pantalla incorporada con almacenamiento de datos. La máquina fue inventada en 1912 por un francés, Marc Grandjean, y no ha cambiado prácticamente desde entonces.

Así es como nos resume su labor Gloria Canencia, jefa de taquígrafos del Congreso de los Diputados, con 35 años de experiencia a sus espaldas. El Diario de Sesiones es la responsabilidad de este cuerpo, el documento donde se reflejan las intervenciones y discursos habidos en las cámaras parlamentarias.

Originalmente, se denominaban Cuerpo de Redactores Taquígrafos y fue en 1979 cuando se les llamó Cuerpo de Taquígrafos y Estenotipistas del Diario de Sesiones de las Cortes. Es la fecha en la que se introduce el sustantivo "estenotipistas", a pesar de que ya existían profesionales de este campo desde 1970.

Para cada Pleno se necesitan 12 personas de base, que se van rotando en turnos de cinco minutos de estar en sala, para disponer de un primer texto cuanto antes, y otro equipo que está durante 30 minutos, que son los redactores, que revisan el trabajo de los que solo están 5 minutos. Cada turno de cinco minutos que se está en sala supone posteriormente un trabajo de 45 minutos en despacho.

Se trata de reflejarlo todo, no solo el discurso propiamente dicho, sino la entonación, las pausas, todo lo que conlleve mostrar la forma y el fondo de lo pronunciado.

El Diario de Sesiones por una parte tiene un valor inmediato, tiene que salir cuanto antes la sesión redactada. Por otra parte, tiene un valor histórico, es un escrito que debe entenderse tanto ahora como dentro de cien años, ya que quedará registrado en los anales para siempre.

"El debate parlamentario es algo vivo. No es solo transmitir un discurso, porque si no escribirían el discurso y lo publicarían sin más. No es eso. Es intentar reflejar en el Diario de Sesiones todas las reacciones que va produciendo ese discurso. A veces son risas, o protestas, o comentarios. Entonces estamos ahí en medio, como si no estuviéramos, intentando percatarnos de todo para luego reflejarlo y transmitir el ambiente, todo lo que ha sucedido".