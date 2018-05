Un proyecto secreto sugiere que Mark Zuckerberg quiere competir contra Elon Musk dentro del internet satelital con Facebook

Facebook transformándose en empresa filantrópica que ofrece internet a los desprotegidos en las zonas remotas del planeta. Lo anterior suena a frase de campaña de algún político, pero es real, sólo basta echar un ojo al pasado donde nuestro (golpeado) amigo Mark Zuckerberg fundó internet.org, lanzó un enorme drone solar que ofrecía internet gratuito, e incluso pensaban poner en órbita un satélite para otorgar internet, también gratuito, a África. Aunque este último nunca se hizo realidad por culpa de SpaceX, ya que su Falcon 9 explotó en la plataforma con el satélite de Zuck a bordo.

Ahora con el caos de Cambridge Analytica y los cuestionamientos acerca de la privacidad que está recibiendo Facebook, parecería que han dejado un poco de lado sus proyectos de internet. Pero no, siguen su curso y hoy se acaba de descubrir el nuevo plan secreto de Zuck, con el que buscaría competir contra Elon Musk y su ambiciosa red de 4.425 satélites, Starlink.

PointView Tech LLC, una subsidiaria de Facebook

En IEEE Spectrum descubrieron un documento entregado hace unos días a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), en el cual una compañía de nombre 'PointView Tech LLC' solicita autorización para poner en órbita un satélite Athena, esto con el objetivo de hacer experimentos para ofrecer internet 10 veces más rápido que la idea de Musk con Starlink.

Lo interesante de esto es que la mencionada 'PointView Tech LLC' resultó tener demasiadas coincidencias con Facebook, por lo que se sospecha que Zuck está detrás de todo esto aunque no quiere nadie se entere, al menos no todavía. En primer lugar, PointView fue fundada en abril de 2017 en Delaware, pero a día de hoy no ha presentado reportes financieros, no tiene directores ni accionistas asignados, y se describe como una "compañía centrada en la construcción de satélites y estaciones terrestres de comunicación inalámbrica".

Hasta el momento PointView no tiene oficinas, pero sí documentos firmados por el mismo agente corporativo de Facebook, de hecho, esta misma persona fue quien registró a 'FCL Tech Inc.', una filial confirmada de Facebook centrada en conectividad. Asimismo, PointView es representada por la misma firma de abogados de Facebook, la cual ha presentado en ocasiones anteriores documentos a la FCC para los proyectos de Zuck.

Pero bueno, basta de conjeturas, ahora veamos que planea hacer PointView. Todo se centra en el satélite Athena, que contaría con el mismo tamaño y peso que los satélites de Musk, que está programado para ser lanzado a inicios de 2019 por Arianespace Vega. Se colocaría en la órbita baja de la Tierra (LEO) y sería capaz de ofrecer hasta 10 gigabits por segundo de velocidad, esto gracias a que haría uso de señales de radio de onda milimétrica de alta frecuencia.

La trayectoria propuesta para el satélite Athena (rojo), las áreas en las que podría contactarse (amarillo) y el área en la que podría enviar datos a la Tierra (verde).

En el documento, PointView especifica tres ubicaciones terrestres que servirían para enviar datos a Athena mientras está en órbita, y a su vez, el satélite enviaría datos para conectarse a internet. Uno es un 'telepuerto' satelital cerca de Ventura, California, que es usado por varias compañías de satélites; el segundo es el Observatorio Mount Wilson en las colinas de Los Ángeles; y el tercer es un parque empresarial anónimo en el área de Northridge, el cual curiosamente fue arrendado por Facebook en octubre del año pasado y actualmente se encuentra en remodelación.

Al tratarse de una fase experimental, Athena sólo sobrevolaría estas tres estaciones un par de veces al día y durante menos de ocho minutos a la vez, por lo que no sería una idea como la de Musk que busca ofrecer internet a todo el mundo por medio de una red de satélites. Sin embargo, hay que recalcar que apenas se trataría de una prueba y se cree que en caso de resultar exitosa, vendría el proyecto más grande y definitivo.

Por otro lado, Facebook se ha negado a confirmar o desmentir su participación en este proyecto de PointView.

