Este punto en el cielo marciano no es una estrella, es Deimos fotografiado desde la Perseverance

La misión Perseverance que la NASA está llevando a cabo en Marte lleva varias victorias y algún que otro fracaso, y entre esos logros los responsables logran sacar fotografías que nos ayudan a entender cómo de diferente es el cielo marciano respecto al de la Tierra.

Sky watching is fun no matter where you are. I took this short time lapse movie to watch for clouds, and caught something else: look closely and you’ll see Deimos, one of two moons of Mars.



