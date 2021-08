Ingenuity ya lleva 12 vuelos realizados y sigue asombrando al mundo y a la NASA, que preveía que haría (como mucho) tres

El helicóptero Ingenuity de la NASA ha completado con éxito su vuelo número 12 en Marte. Se dice rápido, pero el hito es asombroso incluso para la agencia espacial, que de hecho esperaba como mucho hacer tres vuelos con esta pequeña aeronave.

Este último vuelo ha sido además uno de los más ambiciosos y peligrosos: Ingenuity abandonaba el vuelo sobre la planicie y se adentraba en un paisaje con desniveles, algo que podría haber sido un problema para sus sensores. No lo fue, y Ingenuity sigue haciendo historia.

En el JPL de la NASA explicaban como Ingenuity ha comenzado a explorar la región 'South Séítah'. Para ello realizó un vuelo con una altura de 10 metros, y se desplazó cerca de 450 metros durante los 169 segundos que se mantuvo en el aire.

A dozen for the books!🚁The #MarsHelicopter’s latest flight took us to the geological wonder that is the “South Séítah” region. It climbed 32.8 ft (10 m) for a total of 169 seconds and flew ~1,476 ft (~450 m) roundtrip to scout the area for @NASAPersevere. https://t.co/cM9xzI8rza pic.twitter.com/SDRVMpOPoo