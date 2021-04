Cómo se sienten quienes contribuyen a proyectos de Software Libre que han ayudado a conseguir la gesta de Ingenuity volando en Marte

Te levantas un día por la mañana, haces un commit en el kernel Linux y sigues con tu vida. Tres años después te enteras de que ese núcleo con esa colaboración tuya se usa en Ingenuity, el helicóptero que ha hecho historia con ese primer vuelo autónomo en la delgada atmósfera de Marte. Boom.

Esa es la historia de Antonio Larrosa (@antlarr), que trabaja para SUSE (una conocida distribución Linux) desde Málaga. No es la única, y de hecho en Xataka hemos tenido la oportunidad de hablar también con Daniel Stenberg (@bagder), máximo responsable de los proyectos curl y pycurl que también se han usado en Ingenuity. Hasta la NASA le ha dado crédito por ello. Boom (II).

Antonio Larrosa es matemático, pero nos cuenta que "nunca he ejercido como tal. En 1995 empezé a usar Linux y desde entonces soy defensor y desarrollador de Software Libre".

Desde hace ocho años Antonio trabaja en la conocida distribución SUSE, y lo hace desde Málaga, "donde participo en el desarrollo tanto de SUSE Linux Enterprise como de las distribuciones de openSUSE, Leap y Tumbleweed".

Lo primero que le preguntamos a ambos desarrolladores es si conocían la implicación de su trabajo en la misión Mars 2020 y en el helicóptero Ingenuity.

Antonio nos comentaba cómo "la verdad es que antes del vuelo del Ingenuity no había visto ningún anuncio al respecto, pero tampoco tenía ninguna duda de que por lo menos usarían el kernel de Linux en la mayoría de sus sistemas".

Lo cierto es que la NASA lleva mucho tiempo aprovechando la potencia y versatilidad del software Open Source para diversos proyectos y misiones espaciales, y de hecho este organismo cuenta con un amplio repositorio de contribuciones que comparte con todos los usuarios y que permiten aprovechar parte de esos avances para proyectos de todo tipo.

Supimos que Ingenuity presumía de corazón Open Source hace unas semanas, pero como dice Antonio el uso de este tipo de proyectos es extensivo en la NASA, que por ejemplo también aprovechará diversos desarrollos Open Source para su próximo rover lunar, llamado VIPER, que se lanzará en 2023.

Daniel Stenberg es otro viejo rockero del Software Libre. Es el principal responsable del desarrollo de "curl, un proyecto Open Source que permite usar una herramienta en línea de comandos y una librería para la transferencia de ficheros a través de internet".

Para que os hagáis una idea de la magnitud de curl, "se estima que se usa en más de 10.000 millones de instalaciones a nivel global y es uno de los componentes software más usados a nivel mundial".

Como nos cuenta Daniel, "el proyecto nació en 1998 y contribuí como hobby durante muchos años, pero desde 2019 es mi trabajo a tiempo completo", y aunque su dedicación allí es plena, también contribuye a otros proyectos Open Source.

Este desarrollador tampoco tenía conocimiento de cómo su trabajo en curl estaba siendo aprovechado en la misión del Ingenuity en Marte. Aún así, explicam "estoy acostumbrado a que los usuarios usen FLOSS (Free/Libre Open Source Software) sin avisar a quienes llevan esos proyectos. Es algo normal y no hay nada extraño en ello. Lo más sorprendente es quizás que esta es una misión espacial con código FLOSS en ella. Parece ser el primero de este tipo, y es un desarrollo alucinante".

La ubicuidad del código Open Source y del Software Libre es legendaria. Puede que la eterna frase de "este es el año de Linux en el escritorio" se haya convertido en todo un "meme Open Source", pero lo cierto es que Linux ha ganado la guerra.

Lo ha hecho de forma invisible, es cierto. El común de los mortales sabe que hay un Windows, un macOS, un Android y un iOS, pero lo que muchos no saben es que esos desarrollos propietarios tienen una fuerte relación con proyectos Open Source.

Android es en cierta forma una extensión de Linux para dispositivos móviles (el proyecto AOSP en el que se basa lo demuestra), por ejemplo, pero aún hay más, y esa presencia se deja notar en todos esos servicios y aplicaciones web que funcionan gracias en gran parte a proyectos Open Source en el ámbito de los servidores web o las bases de datos.

Esa situación hace que el debate entre software propietario y software libre siga estando presente. Antonio cree que "hacer algo de esta magnitud exclusivamente con software propietario es, en mi opinión, totalmente imposible".

Para este desarrollador el hardware que usan en Ingenuity "es muy específico" y por lo tanto debe estar adaptado a unas necesidades muy concretas. "En este sentido, las ventajas del software libre respecto al propietario son indiscutibles. Al tener todo el código fuente a su disposición pueden controlar exactamente cómo funciona todo sin depender de que un fabricante permita (o no) un cambio."

El máximo responsable del desarrollo de curl tenía una opinión similar: "casi todo en el software puede ser escrito de forma propietaria o de código abierto", aclaraba Daniel Stenberg, "así que seguro que se podría haber hecho de cualquier manera. Sin embargo, con el código abierto,

va a haber menos bloqueos de los proveedores, una vida más larga del software y una mayor capacidad para cooperar en el software con más desarrolladores de todo en todo el mundo".

De hecho, añadía, el ritmo al que avanza todo en el mundo de la tecnología hace que "no sea posible que las empresas escriban todo el código

por sí mismas y lo mantengan en propiedad". En lugar de eso, muchas de ellas confían en el código abierto y lo utilizan, algo que él califica como "una decisión empresarial sólida y sabia para asegurarse de poder competir".

Lo que demuestran nuestros dos protagonistas es que al final importan tanto las pequeñas contribuciones como las grandes. Antonio Larrosa reconocía que "en realidad mis contribuciones en estos proyectos han sido bastante pequeñas", pero como destacaba, "me gusta pensar que en eso se basa precisamente el Software Libre, muchas personas haciendo pequeñas contribuciones al final pueden crear algo grande".

Between my 2 GitHub accounts I contributed code to 3 open source projects used in the #Ingenuity #MarsHelicopter mission :D . #FreeSoftware really drives progress and I think everyone should be proud of what we're doing as a community and how we're doing it, thru collaboration. pic.twitter.com/fUYryyY3mp