'Dragonfly': la próxima gran misión de la NASA enviará un drone a Titán, la luna más grande de Saturno, para buscar el origen de la vida

Es oficial, la próxima misión como parte de la iniciativa New Frontiers de la NASA será 'Dragonfly'. Un ambicioso proyecto con el que buscarán explorar Titán, la luna más grande de Saturno, donde usarán por primera vez un drone, el cual será capaz de trasladarse a una mayor velocidad abarcando distancias más largas.

Como lo explica la NASA, la decisión de elegir esta misión, que conocimos en diciembre de 2017, fue porque Titán posee una composición única que lo convierte en un fuerte candidato a albergar vida microbiana. Por lo anterior, el objetivo de la misión se centrará en tratar de descubrir el origen de la vida.

Tras algunos cambios en la planificación inicial, 'Dragonfly' está programado para iniciar su viaje en 2026. Se tratará de un viaje de nueve años y de aproximadamente 1.350 millones de kilómetros. Una vez llegando a Titán, lo siguiente será descender a la superficie por medio de una sonda robótica que tardará aproximadamente dos horas.

Una vez en la superficie de Titán, se desplegará un cuadricoptero-dual, o drone de ocho rotores, el cual pasará 2,7 años haciendo vuelos cortos de hasta 8 kilómetros por toda la luna. Los vuelos estarán programados para que se hagan de forma autónoma uno cada día de Titán, o lo que es lo mismo unos 16 días terrestres.

El drone podrá volar a una velocidad máxima de 32 km/h bajo una altitud de 3,2 kilómetros. Con esto, se estima que una vez que el drone termine su misión principal habrá logrado recorrer casi 174 kilómetros, que es casi el doble de la distancia que han recorrido todos los rovers de Marte combinados.

BIG NEWS: The next @NASASolarSystem mission is… #Dragonfly – a rotorcraft lander mission to Saturn’s largest moon Titan. This ocean world is the only moon in our solar system with a dense atmosphere & we’re so excited to see what Dragonfly discovers: https://t.co/whePqbuGBq pic.twitter.com/BQdMhSZfgP