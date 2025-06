Países Bajos ha tenido una idea para evitar apagones como el de España: estabilizar la red con coches eléctricos

El gran apagón que afectó a millones en la península ibérica dejó claro que el sistema eléctrico necesita algo más que parches. En Utrecht, Países Bajos, han decidido probar una solución que suena a ciencia ficción pero ya es real: coches eléctricos que ayudan a estabilizar la red.

En corto. Según Reuters, la tecnología Vehicle-to-Grid (V2G) permite que los coches eléctricos no solo reciban electricidad, sino que también la devuelvan a la red en momentos de alta demanda. Así, se convierten en unidades móviles de almacenamiento que ayudan a equilibrar un sistema eléctrico cada vez más alimentado por energías renovables, que son intermitentes.

Doble sentido. Impulsado por empresas como We Drive Solar y con el respaldo de Renault, el proyecto transforma los vehículos eléctricos en unidades móviles de almacenamiento energético. Por las noches, en las llamadas "horas valle", los coches absorben energía (idealmente renovable). Durante el día, especialmente en momentos de alta demanda, esa misma energía vuelve a la red a través de cargadores bidireccionales.

Todo esto ha sido posible gracias al avance en baterías más resistentes y cargadores inteligentes capaces de gestionar este flujo constante de entrada y salida. Como ha señalado Reuters, Utrecht ha desplegado 500 vehículos Renault R5 E-Tech compatibles con V2G y al menos 50 puntos de recarga bidireccionales por toda la ciudad. La inversión ronda los 100 millones de euros.

¿Por qué Utrecht? La elección no es casual: el 35% de sus tejados tienen paneles solares, y es el país con mayor densidad solar per cápita de Europa. Esto crea una paradoja energética: a veces hay demasiada energía solar que no se usa. El almacenamiento distribuido en coches eléctricos compartidos no solo aprovecha ese excedente, sino que lo devuelve a la red cuando más falta hace.

En fase piloto. El resto de países de Europa están en fase preliminar, el primer gran ecosistema V2G en funcionamiento, la mayoría de los proyectos en Europa siguen siendo pilotos. Por ejemplo, Volkswagen lanzará uno en Suecia este otoño con 200 cargadores Ambibox o, en el caso de España, algunas electrolineras operan ya con este sistema, aunque todavía de forma limitada.

Una nueva forma de almacenamiento. El caso de Utrecht es más que una apuesta local: es un ejemplo de cómo la movilidad eléctrica puede integrarse de forma activa en el sistema energético. Mientras se construyen grandes baterías industriales, miles de coches eléctricos conectados pueden hacer el mismo trabajo de forma distribuida, silenciosa y eficaz. Lo que hoy es una prueba ambiciosa en los Países Bajos, podría ser mañana una infraestructura común en muchas ciudades del mundo.

Imagen | Pexels

Xataka | A ojos de la DGT, un Seat Ibiza contamina más que un Lamborghini. El Gobierno quiere acabar con ello