El calendario de cierre de las centrales nucleares, el papel de las renovables, la regulación del mercado eléctrico, la fiscalidad energética y la protección de los consumidores… La política energética juega un papel fundamental en el día a día de los hogares españoles y, por tanto, es una parte importante de los programas electorales de los partidos para las elecciones de este 29 de noviembre.

Sin embargo, sus propuestas no pueden ser más diferentes. Basándonos en los documentos que PP, PSOE, Vox y Frente Amplio han hecho públicos (con un número de medidas anunciadas algo desigual entre ellos) y en comparadores como el de 29nov.es y el de Newtral, resumimos lo que está en juego en materia energética en la próxima legislatura.

Precios de la energía. Los constantes vaivenes de la geopolítica internacional han hecho que los precios de la luz y el gas estén afectando a nuestro bolsillo. Estas son las medidas que propone cada partido:

PP:

El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo propone eliminar de inmediato el impuesto del 7% a la producción eléctrica para reducir la carga fiscal del recibo y establecer una Tarifa Social Única para hogares vulnerables que sustituya y mejore los actuales bonos eléctrico y térmico. Además, prometen hacer modelos de contrato para los suministros del hogar que sean comprensibles y estandarizables para poder comparar condiciones con facilidad. Aplicarán un plan de choque para abaratar los servicios que ajustan la producción al consumo y mantienen estable el sistema eléctrico. Crearán un Estatuto del Consumidor Energético para reforzar los derechos de información, transparencia y reclamación de las personas.

PSOE:

Los socialistas quieren unificar el bono social eléctrico, el térmico, las bonificaciones de transporte y las tarifas sociales de telecomunicaciones y agua en un único bono social, que se reconozca automáticamente a partir de los datos fiscales y de Seguridad Social. Para aquellas personas en situación de electrodependencia (es decir, que necesiten de equipos médicos conectados a la corriente eléctrica para mantener su estado de salud), el PSOE propone la creación de un registro estatal que garantice una respuesta adecuada y compense el sobrecoste energético. Ponen énfasis en los más de 9.000 millones de euros para el Plan Social para el Clima. Defenderán la reforma del mercado eléctrico europeo para garantizar que los beneficios de las energías renovables sean notables para consumidores, hogares y empresas. Propondrán medidas en Bruselas para reducir la factura de la luz, como la excepción ibérica.

Vox:

Santiago Abascal y los suyos proponen una bajada masiva de los impuestos de la energía eléctrica a familias, empresas e industrias españolas.

Frente Amplio:

Entre las reformas fiscales que propone la formación de Ada Colau, se encuentra la reducción del IVA a los bienes básicos y a los precios de la energía. Se hará progresivo el IVA de la luz, dependiendo del consumo por persona, que irá desde el 0% (consumos más bajos, autoconsumo y personas en situación de vulnerabilidad) hasta el 21% en los tramos más altos. Pedirán recuperar la excepción ibérica para el gas a nivel estatal y propondrán a la Unión Europea la fijación de un tope ante subidas extraordinarias en el mercado internacional. FA sugiere la ejecución de una autoría pública que informe sobre los costes reales de cada una de las tecnologías de generación eléctrica en España para fijar retribuciones basadas en esos datos. Proponen la creación de una comercializadora pública de energía para recuperar las redes de distribución y democratizar así el mercado energético, aprobando tres horas de luz gratuita al día y con autoconsumo en todos los tejados. Se prohibirá por ley cortar la luz, el agua o el gas a hogares vulnerables y se aprobará una ayuda directa de 1.000 euros a hogares vulnerables durante dos años, gracias a la recaudación del gravamen energético. Se impedirá que las energéticas trasladen el impuesto a los clientes, bajo la supervisión y régimen sancionador de la CNMC. Prevén la creación de una tarifa eléctrica propia para los grandes consumidores, que sea con contratos de larga duración y que cubran la nueva generación requerida. Facilitarán que las pymes puedan agruparse para negociar de forma colectiva contratos de electricidad a largo plazo, equiparando su capacidad negociadora a la de las grandes empresas, e impulsando instalaciones de autoconsumo y sistemas de almacenamiento energético.



Energías renovables. Salvo Vox, las formaciones reconocen el músculo de las renovables españolas y la importancia de reducir con ellas la dependencia del gas y del petróleo.

PP:

El programa popular de 2026 busca impulsar soluciones de alta eficiencia a gran escala para el almacenamiento de energía como las centrales hidroeléctricas de bombeo. Promoverán el autoconsumo eléctrico y una tarifa energética adaptada a las campañas de agricultores y ganaderos.

PSOE:

Pedro Sánchez apuesta por acelerar la transición ecológica apoyándose en las renovables, buscando una mayor autonomía energética y convirtiendo la sostenibilidad en motor de empleo e innovación. También por el despliegue de almacenamiento a gran escala y el refuerzo de las interconexiones con el resto de Europa. Marcan 2030 como el año en el que España produzca la mayor parte de su electricidad con energía limpia y barata, alcanzando el 81% de electricidad renovable, priorizando su ubicación en las Zonas de Aceleración Renovable buscando el consenso social y la compatibilidad con la preservación de la biodiversidad y la actividad agroganadera. Esperan aprobar un plan nacional para promover el bombeo hidroeléctrico, extender el autoconsumo y promover la eficiencia energética en toda clase de instalaciones. Apostarán por el hidrógeno renovable y ampliarán la red troncal de gasoductos preparados para el transporte de hidrógeno verde, consolidando las interconexiones estratégicas con Francia. También se reforzarán las capacidades industriales nacionales en las cadenas de valor verdes en sectores estratégicos como los bienes de equipo para energías renovables, almacenamiento energético y acero verde. Se obligará a los centros de datos a usar energías renovables, y sistemas de reutilización del calor y un uso responsable del agua, para minimizar su impacto medioambiental.

Vox:

En su programa, Vox mantiene una posición crítica con determinados grandes proyectos eólicos y solares, especialmente cuando considera que pueden perjudicar al campo, al paisaje o a otras actividades económicas.

Frente Amplio:

FA defiende impulsar una política industrial verde que acelere el despliegue de las energías renovables y reduzca progresivamente la dependencia del gas y el petróleo. También propone aumentar el almacenamiento energético y mejorar la gestión de la demanda para aprovechar mejor la electricidad producida por las instalaciones solares y eólicas. Asimismo, también contempla la creación de un fondo soberano renovable que garantice la soberanía energética, un empleo estable y la generación de electricidad barata. Eliminarán el Impuesto sobre la producción eléctrica para la energía renovable, estableciendo de forma paralela una compensación económica para las denominadas «zonas de sacrificio ambiental». Gravarán las plusvalías por venta de instalaciones de energías renovables antes de un año desde su recepción y sobre las transacciones especulativas de permisos de acceso y autorizaciones administrativas. Exigirán que los proyectos renovables respeten la ordenación territorial, la protección de la biodiversidad, los usos agrarios y los valores paisajísticos, mediante una evaluación ambiental rigurosa y acumulativa. Se apostará, además, por usar las renovables como herramienta para fijar población en la España vaciada. Se reconocerá el derecho al autoconsumo compartido en un radio mínimo de 20 kilómetros. El Plan de Tejados Solares contempla la instalación de placas solares en todas las comunidades de vecinos antes de 2030, que será financiada por el Estado sin intereses. Se abrirá la participación local de vecinos y ayuntamientos en los proyectos renovables, ofreciéndoles al menos la posibilidad de hacerse con el 20 % del capital de instalaciones de más de 5 MW. Se prorrogará durante tres años la deducción del IRPF por obras de rehabilitación energética de la vivienda habitual. Se proponen un 100% de electricidad renovable para 2040.



La nuclear, el eterno debate. El calendario de cierres de las nucleares es uno de los temas que más está marcando el debate energético.

PP:

Los populares quieren eliminar el calendario de cierre de las centrales de Almaraz, Ascó, Vandellós, Cofrentes y Trillo y tramitar la extensión de su vida útil junto al Consejo de Seguridad Nuclear en los primeros cien días de gobierno. Aprobarán una estrategia nacional de energía nuclear y se sumarán a las iniciativas europeas de reactores avanzados y pequeños reactores modulares que ya se están llevando a cabo desde otros países.

PSOE:

El principal partido del Gobierno aboga por mantener el calendario de cierre hasta 2035 y desarrollar en su lugar proyectos de transición justa en aquellas comarcas afectadas, preservando las capacidades tecnológicas y de conocimiento vinculadas al sector.

Vox:

La formación llama a recuperar urgentemente el plan nuclear nacional, derogando el calendario de cierre y garantizando la supervivencia de las centrales actuales. Promoverán estudios urgentes para la construcción de nuevas centrales en los emplazamientos adyacentes a las actuales, allí donde sea posible.

Frente Amplio:

FA propone cumplir con el calendario de cierre, sin beneficios fiscales y que sean las empresas las que financien su desmantelamiento. También sugieren la implementación de recursos para la reactivación de las comarcas afectadas y para la transición justa de los trabajadores de las plantas cerradas. Además, quieren sacar a la nuclear y la hidroeléctrica del sistema marginalista de fijación de precios, fijando un precio máximo retributivo para ambas y eliminando los famosos beneficios caídos del cielo.



Un modelo energético para el país. Los programas también recogen la propuesta de visión que cada partido tiene sobre el modelo de energía que quieren para España.

PP:

El Partido Popular pretende reformular «con realismo» el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Proponen hacer competir en igualdad de condiciones en subastas, ayuda, y acción a todas las tecnologías. También apuestan por la planificación de la red eléctrica con antelación, que se adapte a las nuevas necesidades de industria, vivienda y centros de datos. Se dan 18 meses para el desarrollo de un plan de choque que solucione los problemas de conexión a la red, revisando la viabilidad de proyectos, mejorando las redes existentes y dando prioridad a las infraestructuras esenciales. Mejorarán las conexiones eléctricas con el resto de Europa. En seis meses, actualizarán las reglas de funcionamiento del sistema eléctrico y aprobarán un plan nacional de seguridad para controlar las variaciones de tensión que puedan poner en riesgo el suministro y evitar así otro apagón. No cerrarán centrales de gas o hidroeléctricas sin una alternativa acreditada para sustituir su capacidad.

PSOE:

El grupo socialista busca la ampliación y digitalización de las redes eléctricas de transporte y distribución, desplegar almacenamiento a gran escala y reforzar las interconexiones con el resto de Europa. Proponen una nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica que apueste por la industria limpia y las electrificación de las cadenas de valor, el uso de renovables, el hidrógeno, el almacenamiento, la economía circular, y la modernización de las redes eléctricas, convocando nuevos concursos de acceso para garantizar el desarrollo de proyectos industriales estratégicos. También quieren aprobar una hoja de ruta para el abandono progresivo de los combustibles fósiles, con alianzas internacionales y tratados globales.

Vox:

Para los de Abascal, el modelo energético pasa por el aprovechamiento de los recursos energéticos nacionales, la mejora de las redes y la reducción de cargas fiscales y regulatorias. Además, proponen eliminar el tope regulatorio a la inversión en redes eléctricas que facilite que España tenga la infraestructura que necesita. En cuanto a su planificación, las autorizaciones para construir líneas, subestaciones y puntos de conexión a la red se resolverán en plazos máximos cerrados y con silencio administrativo positivo.

Frente Amplio:

La agrupación propone, como ya hemos visto, aprovechar el potencial renovable del país para transformar nuestro modelo productivo, basándose en una política industrial verde, una banca pública estatal y un fondo soberano renovable. También proponen estimular la intervención pública, recuperando las redes de distribución y poniendo en marcha la ya mencionada comercializadora pública. Se aplicarán nuevos requisitos de eficiencia a las licencias de nuevas urbanizaciones de vivienda y se excluirán las calderas fósiles y las redes de gas a partir de 2027. Recuperarán el gravamen especial del 1,2% a las energéticas que operan en España e introducirán deducciones para activos renovables. Proponer revisar al alza y actualizar los objetivos y metas de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Se reconocerá por ley que la energía, el agua y el aire limpio son bienes comunes de primera necesidad, de forma que se garantice su acceso universal y se prohíba la privatización de su gestión esencial. Las líneas de transporte eléctrico de más de 380 kV serán públicas. Se creará un Fondo Generacional de la Energía con participación pública del 30% en las nuevas instalaciones renovables y de mantenimiento, a imagen y semejanza del modelo noruego. La mitad de los beneficios se reinvertirá en el fondo y la otra mitad irá a vivienda pública, rehabilitación y pensiones. Proponen aumentar la participación del Estado en el control público de la energía, a través de Redeia y Enagás. Se eliminarán subvenciones a combustibles fósiles y se paralizará la inversión estatal en empresas dedicadas a la exploración, extracción, refino o distribución de estos recursos. Se planificará la retirada de los ciclos combinados hasta 2045 y el desmantelamiento ordenado de la red de gas.



Pero hay más. Aquellos partidos regionales o de alcance más limitado también tienen mucho que decir sobre energía. En el caso de Podemos, la formación morada propone una mayor intervención pública en el sector y medidas destinadas a reducir la factura de los consumidores, entre otras medidas. ERC se centra en impulsar inversiones en tecnologías verdes y ampliar el autoconsumo compartido, y pone el acento en agilizar trámites para instalaciones de este último tipo. Uno de los protagonistas más polémicos de esta legislatura que ahora cierra, Junts, propone un modelo energético autosuficiente y limpio, promoviendo la rehabilitación de viviendas para mejorar su eficiencia energética y bonificaciones fiscales para el autoconsumo. Por su parte, EH Bildu propone un despliegue renovable rápido y la reducción del uso de combustibles fósiles, así como automatizar el acceso al bono social eléctrico para hogares vulnerables. El PNV se enfoca en favorecer el desarrollo del biometano y el hidrógeno renovable, y apoyar la electrificación de la movilidad y la cogeneración industrial de alta eficiencia.

Compromís aboga por la creación de líneas de ayuda para pymes y la planificación estratégica del uso de renovables por una de las principales preocupaciones energéticas: los centros de datos. El BNG aboga por una tarifa eléctrica gallega que compense el impacto ambiental de la producción eléctrica. Coalición Canaria busca producir combustibles sostenibles y asegurar el agua con energías renovables en las islas, así como desarrollar la eólica marina. Por su parte, Adelante Andalucía propone la desprivatización de la energía y la creación de una empresa pública de energía. También busca proyectos de renovables, pequeños y repartidos, en lugar de macroplantas y un calendario de salida del gas. Por último, SALF quiere reducir el IVA de la luz y el agua al 4% y eliminar el impuesto a la producción eléctrica, y Iustitia Europea defiende la continuación de la energía nuclear y el gas como parte de su estrategia energética.





Imagen | Emilio Sánchez Hernández

En Xataka | Qué opinan PSOE, PP, Vox y Frente Amplio de los centros de datos: las propuestas incluidas en sus programas



