¿Qué proponen los diferentes partidos, a un lado y otro del espectro, sobre la construcción de nuevos centros de datos? ¿Qué va a pasar con nuestra soberanía energética y la disposición de fuentes de agua, fuente también de disputa y queja constante?

La respuesta corta: ningún partido grande quiere prohibirlos. Tres los citan en su programa. Vox no los menciona ni de soslayo. La discusión no va de construirlos o no, sino de qué se exige a cambio. ¿Que traigan su propia energía? No exactamente. El PP pide red eléctrica y menos trabas. El PSOE, renovables y condiciones. El Frente Amplio, control público y límites por cuenca. Y hay un decreto en medio: el 20 de noviembre el Gobierno aprobó una norma que obliga a cubrir al menos el 80% del consumo con renovables. El PP ya anunció que la derogará.

Antes de continuar, los enlaces: “La fuerza de seguir avanzando” del PSOE; “La Reconstrucción Nacional” (así, con mayúsculas), del PP; la web votasentidocomun.es de Frente Amplio; y «Es sentido común», de Vox. También conviene echar un ojo a lo que presentan otras fuerzas políticas como el de “Un programa para frenar a las derechas”, de Adelante Andalucía, a propósito de los CPD en construcción en sus respectivas comunidades autónomas, ya que plantean moratorias y un techo al consumo de agua (además de no usar nunca agua potable para refrigerar) o una prohibición rotunda a la venta de suelo público.

El dato clave: nuclear o no nuclear

Sobre el papel, los programas proponen nubes públicas y centros de datos sostenibles. Pero la soberanía energética pasa por la red. El plan del Gobierno hasta 2030 prevé 17.142 millones de euros para atender unos 47 GW de nueva demanda. Ahí los programas se agrupan por bloques: PP y Vox apuestan por la nuclear y por rebajar impuestos (PP se comprometió a tramitar en sus primeros cien días la eliminación del calendario de cierre de las centrales nucleares); PSOE y Frente Amplio, por las renovables y por más intervención pública.

Con el agua, el decreto exige la máxima categoría de eficiencia hídrica y el Frente Amplio va más lejos: prohíbe refrigerar con agua en cuencas con sequía. PP y Vox redactan planes generales del agua, sin reglas propias para estos centros (este semáforo ayuda a entenderlo de un plumazo). Porque un centro de datos no vive en la nube, bebe de una cuenca. Qué pasará depende de las urnas.

PSOE: renovables y condiciones

"Garantizar que los centros de datos operen con energías renovables": la frase es de su programa, que añade reutilizar el calor y hacer un uso responsable del agua. El texto no detalla más aunque sí se amplía en el decreto. La norma exige cubrir al menos el 80% del consumo con autoconsumo o con contratos renovables ligados a instalaciones en España, con correlación horaria plena desde 2032. Pide además la máxima categoría de eficiencia hídrica (0,1 litros por kWh de referencia) y que los datos más sensibles del sector público se queden en la UE, según el borrador suavizado.

Los proyectos europeos estratégicos, como las gigafactorías de IA, tienen hasta 60 meses para adaptarse. La vicepresidenta Sara Aagesen defiende que, sin la norma, la factura subiría 5.000 millones y el recibo industrial un 25%. Buena parte del sector la rechaza: ponentes de un foro industrial advirtieron de que exigir renovables todas las horas dispararía los costes y empujaría a los clientes a otros países. Aparte del decreto, el PSOE promete acelerar las redes, convocar nuevos concursos de acceso para industria, vivienda y proyectos tecnológicos, llegar al 81% de renovables en 2030 y mantener el cierre nuclear en 2035.

PP: más red, menos trabas

El PP lo resume así: "Anticiparemos la capacidad eléctrica necesaria" para polígonos, zonas logísticas y tecnológicas, vivienda y centros de datos. Es la medida 230 de su programa, con un plan de choque de 18 meses para resolver los atascos de conexión y una revisión de las reservas de capacidad, que deben corresponder a proyectos viables.

El partido añade las Zonas de Innovación Estratégica: suelo, conexión eléctrica y digital garantizadas, ventanilla única y siete años de fiscalidad favorable. Los análisis del programa no recogen requisitos de agua propios para estas instalaciones. Su respuesta hídrica es general: un Pacto Nacional del Agua de hasta 40.000 millones hasta 2030, con embalses, regadíos, desalación y reutilización. Sobre el decreto, Alberto Nadal sostuvo que "prohíbe en la práctica la instalación de centros de datos". Por eso lo derogará. En energía, el PP quiere tramitar en 100 días la extensión de vida de las cinco centrales nucleares y no cerrar centrales de gas o hidráulicas sin una alternativa acreditada.

Vox: sin medidas propias

El programa de Vox no menciona los centros de datos. Lo más cercano está en la energía: "Fin del tope regulatorio a la inversión en redes eléctricas". El texto añade plazos máximos y silencio positivo para autorizar líneas, subestaciones y puntos de conexión. Promete un Plan Nacional de Soberanía Energética con impuestos eléctricos mucho más bajos y, por separado, un plan nuclear: derogar el calendario de cierre y estudiar reactores nuevos junto a los actuales.

También propone revertir las normas inspiradas en el Pacto Verde Europeo e impedir la "instalación descontrolada" de macroplantas solares y eólicas, a las que atribuye destruir riqueza agrícola. En inteligencia artificial, propone sumar a España a la carrera internacional, sin especificar cómo. Sobre el agua, plantea un Plan Nacional del Agua que interconecte todas las cuencas. No fija reglas de consumo hídrico ni eléctrico para estas instalaciones.

Frente Amplio: control público y límites por cuenca

Y dejamos para el final el programa más exhaustivo, que parte de un interrogante: «¿Todos a la vez? No, porque los recursos naturales son finitos»: lo dice Tesh Sidi, diputada del Frente Amplio, que acepta los centros de datos, pero no todos a la vez. Su programa los declara infraestructura estratégica nacional, bajo control o titularidad pública o europea, y exige evaluar el impacto en suelo, red y agua antes de autorizarlos. El consumo eléctrico debe respaldarse con renovables adicionales.

La refrigeración con agua queda prohibida en cuencas con sequía o estrés hídrico: ahí tocaría agua regenerada o desalada y un canon por el agua consumida. El programa fija una meta de aprovechar el 20% del calor residual en 2028 y propone una "tasa nube" sobre sus servicios digitales, con parte de lo recaudado para los municipios que los acojan. Sidi también defiende una red pública de centros de datos para pymes y universidades. Aplaude el rumbo del decreto, pero estima que se queda corto. En el conjunto de la electricidad, el Frente Amplio apunta al 100% renovable en 2040, con redes de distribución públicas y el cierre de Almaraz en 2027 y 2028.

Imágenes | Flickr (La Moncloa, Vox, PP), web Frente Amplio / Portada elaborada a partir de instrucciones en ChatGPT

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