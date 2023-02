El enredo de OnlyFans en Rusia: no quiere irse del país, pero tampoco puede pagar a los creadores

¿Ha dejado de funcionar OnlyFans en Rusia? Esta es la pregunta que se están haciendo muchas personas en Twiter. Puede que te preguntes a qué se debe este interrogante. Una parte de la respuesta tiene que ver con que la plataforma de micromecenazgo de contenido adulto es una de las pocas que no se sumó al éxodo de apps occidentales en el país.

Pero en las últimas horas algunos medios sugirieron que OnlyFans finalmente había abandonado su negocio dentro de las fronteras rusas. Se trataba de un movimiento que podía contentar a docenas de creadoras de contenido ucranianas que pedían que el servicio dejara de estar disponible en el país invasor. ¿Qué ha sucedido entonces? Veamos.

Desde que comenzó la Guerra de Ucrania, muchas empresas tecnológicas extrajeras suspendieron o limitaron sus operaciones en Rusia. Adobe, Airbnb, Apple, Disney, Google, IBM, Microsoft, etc. La lista es enorme. OnlyFans, por su parte, adoptó una dinámica diferente que, sumada a un fallo en su servicio, ha generado confusión.

En febrero del año pasado, cuando los misiles rusos ya habían empezado a caer en Ucrania, la plataforma de contenido dijo que había “suspendido temporalmente” las cuentas de los creadores de Rusia debido a las últimas sanciones impuestas contra ese país. El problema era que OnlyFans no encontraba la forma de pagarle a los creadores.

“Después de experimentar restricciones financieras, pudimos restaurar la actividad de la cuenta para los creadores en todos los países. Sus cuentas tendrán funcionalidades completas siempre y cuando sigamos teniendo métodos de pago para respaldarlas”, señaló la compañía cuando consiguió superar los desafíos para procesar los pagos.

Sin embargo, las técnicas empleadas para que el servicio siguiera funcionando caducaron aproximadamente dos meses más tarde, según Engadget. OnlyFans quería seguir pagándoles a los creadores de contenido rusos y así seguir operando al 100% en el país, pero la última ola de restricciones había limitado completamente su estrategia.

OnlyFans, the adult content subscription platform, has now been fully banned in Russia. This has been reported by multiple Russian Telegram channels.



Last hope for mass protests across Russia 🤞 pic.twitter.com/yC1mTIEcpE