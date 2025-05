12 millones de personas entregaron su ADN a 23andMe. La empresa quebró y sus datos están a punto de cambiar de manos

Durante años, escupir en un tubo fue el primer paso de una promesa irresistible: descubrir tus raíces, conocer tus predisposiciones genéticas, incluso encontrar familiares perdidos por el mundo. Todo sin moverte de casa. La empresa detrás de ese fenómeno se llamaba 23andMe, y logró algo insólito: convertir la genética en un producto de consumo masivo.

Esa historia acaba de dar un giro. Regeneron Pharmaceuticals ha llegado a un acuerdo para adquirir los principales activos de 23andMe por 256 millones de dólares, según el comunicado oficial publicado por la farmacéutica. Se trata de una transacción que aún debe ser aprobada por el tribunal de bancarrota y por los reguladores estadounidenses. En juego está una plataforma que ha gestionado el ADN de millones de personas en todo el mundo.

Un final anunciado. La caída de 23andMe no ha sido repentina. En los últimos años, la compañía pasó de estar valorada en más de 6.000 millones de dólares a luchar por su propia supervivencia. Su apuesta por un modelo más ambicioso —basado en desarrollar medicamentos, ofrecer consultas médicas por suscripción y ampliar servicios de salud digital— no cuajó. Según detalla The Wall Street Journal, la empresa quemó más de mil millones de dólares y terminó ofreciendo parte de sus activos en condiciones límite.

El acuerdo de venta no abarca todo el negocio. Regeneron se quedaría con lo esencial: el servicio de genómica directa al consumidor, su biobanco de muestras genéticas y las divisiones de investigación y salud total. Queda fuera la filial de telemedicina Lemonaid Health, adquirida en su día por 400 millones de dólares, cuyo cierre se realizará de forma ordenada fuera de esta operación.

Privacidad: el verdadero campo de batalla. La operación ha vuelto a colocar la privacidad en el centro del debate. Regeneron ha prometido respetar las políticas actuales de uso de datos y se ha comprometido a someterse a un escrutinio independiente, tal como establece el marco judicial del proceso. Aun así, persisten las dudas sobre cómo se gestionará una de las mayores bases de datos genéticos del mundo.

El recelo no es nuevo. En 2023, 23andMe fue víctima de una filtración masiva de datos que afectó a 6,9 millones de personas. Según reveló TechCrunch, los atacantes accedieron a los perfiles de quienes habían activado la función de “familiares genéticos”, obteniendo nombres, ubicaciones y porcentajes de ADN compartido entre parientes. La compañía atribuyó el incidente a la reutilización de contraseñas por parte de los usuarios, pero el daño ya estaba hecho.

Anne Wojcicki, la cara de una era. La historia de 23andMe no se puede contar sin mencionar a Anne Wojcicki. Cofundadora, cara visible, visionaria de la salud personalizada y, al mismo tiempo, responsable de decisiones empresariales que desembocaron en el colapso. Su plan era convertir la empresa en un proveedor integral de servicios médicos, pero esto no prosperó.

Intentó recuperar el control, pero su poder se desvaneció con el inicio del proceso judicial. Según WSJ, sus acciones con voto preferente fueron anuladas y sus ofertas rechazadas por el consejo de administración.

Wojcicki lo apostó todo al ADN como activo estratégico. Y durante un tiempo pareció tener razón. La compañía que ayudó a fundar transformó el modo en que millones de personas se relacionaban con su salud. También mostró hasta qué punto una base de datos genética puede convertirse en un campo minado de riesgos legales, éticos y tecnológicos.

Una nueva etapa, las mismas preguntas. Regeneron aspira a quedarse con una plataforma potente, una marca aún reconocida y un volumen inmenso de información genética. En su comunicado oficial, afirma que su intención es mantener el servicio para los usuarios actuales y seguir desarrollando nuevas vías para la medicina personalizada.

