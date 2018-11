Xiaomi se alía con IKEA para el hogar conectado y abre las puertas a una domótica más asequible y variada

Xiaomi, uno de los gigantes tecnológicos del panorama actual, e IKEA, el popular fabricante sueco de muebles, han anunciado una nueva alianza estratégica. El acuerdo se ha dado a conocer durante la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (MIDC 2018) que se celebra estos días en Shanghái. Ha sido el mismo Lei Jun, CEO de Xiaomi, quien ha sorprendido a los asistentes con este anuncio.

Anna Maria Pawlak Kuliga, presidenta de IKEA China, ha estado también en el escenario para comentar las líneas generales de en qué consistirá esta alianza entre dos grandes empresas de sectores diferentes pero que coincidirán cada vez más en un punto. IKEA dispone actualmente de su propia plataforma de luces inteligentes pero a partir de diciembre estarán conectadas a la plataforma del Internet de las Cosas de Xiaomi.

No es el primer acuerdo que IKEA llega con un fabricante tecnológico. Sus lámparas conectadas de la Gama TRÅDFRI ya son compatibles con Homekit de Apple y los resultados son bastante positivos. Si bien sí es muy interesante que IKEA esté encontrando en fabricantes como Xiaomi o Apple una forma de acercarse a la renovación del hogar.

Today, Xiaomi announced a strategic partnership with IKEA. The move means IKEA's full range of smart lighting products will be connected to Xiaomi's IoT platform starting this December in China. Would you like to light up your life with Xiaomi? #Xiaomi #IKEA #IoT #SmartLiving pic.twitter.com/k3GzAFayDH