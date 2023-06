La SEC también demanda a Coinbase: la ofensiva del regulador contra los dos grandes exchange cripto es total

Un día después del caso contra Binance, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha demandado también a Coinbase, la mayor empresa cripto estadounidense. Con estos movimientos, el regulador norteamericano ya ha acusado formalmente de incumplir la ley a los dos grandes exchanges. Sin embargo, hay importantes diferencias entre las demandas de las dos compañías.

El debate sobre operar ilegalmente. La SEC acusa en un documento de 101 páginas a Coinbase de operar ilegalmente sin estar registrada ante el regulador. En este aspecto, es una falta que también se ha pedido a Binance.

Coinbase precisamente ha intentado en numerosas ocasiones ponerse de acuerdo con la SEC, llegando a ir a juicio con tal de que se aclare cómo debe aplicarse la ley sobre estas empresas de criptomonedas.

Tokens como Solana, Polygon o Cardano deberían haber estado registrados como activos financieros, según defiende la SEC. Algo que ni Coinbase ni Binance han hecho.

Dejando sin protección a los clientes. En opinión de Gary Gensler, presidente de la SEC, Coinbase ha estado vendiendo productos financieros ilegalmente. Algo que ha dejado con menor protección a los clientes: "los errores de Coinbase privaron a sus inversores de protecciones críticas, incluido el registro reglamentario que previene contra el fraude y la manipulación, salvaguardias contra conflictos de interés e inspección rutinaria por parte de la SEC".

Brian Armstrong no ha sido acusado personalmente. Al contrario que en el caso de Binance, donde su CEO y 13 cargos distintos sí tienen una acusación particular, en el caso de Coinbase se ha demandado a la compañía como organismo completo, sin especificar en nadie en particular.

Sin indicios de fraude. De fondo el mensaje que se envía es muy distinto. Mientras que con Binance se pone el foco en los directivos, con Coinbase se pone el foco en la manera de operar, pero no se apunta a ninguna operación concreta que pudiera haber favorecido el interés particular.

Múltiples estados han decidido bloquear Coinbase. Siguiendo la demanda de la SEC, varios estados han decidido activar una orden de bloqueo hacia Coinbase. En total 10 estados: Alabama, California, Illinois, Kentucky, Maryland, New Jersey, Carolina del Sur, Vermont, Washington y Wisconsin.

Coinbase espera para ver el siguiente paso. Por el momento, Coinbase no se ha pronunciado oficialmente. Su batalla contra la SEC no viene de ahora, aunque esta nueva demanda ha provocado una importante caída de su valor en bolsa.

Imagen | Alpha Photo (CC BY-NC 2.0)

