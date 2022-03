Ucrania cancela las recompensas por donar criptomonedas de un día para otro. En su lugar venderá NFTs

Tras recaudar más de 47 millones de dólares en donaciones a través de Bitcoin, Dogecoin y Ether, el gobierno de Ucrania explicó a través de su cuenta de Twitter que eecompensaría a los seguidores con un airdrop. Pero un día después ha cambiado de opinión, pasándose a los NFTs.

Así lo ha anunciado Mykhailo Fedorov, viceprimer ministro y responsable de Transformación Digital de Ucrania: "cada día hay más gente dispuesta a ayudar a Ucrania a combatir la agresión. En su lugar, anunciaremos pronto NFT para apoyar a las Fuerzas Armadas de Ucrania". El motivo parece ser una cuestión de seguridad, ya que las donaciones a través de las criptomonedas corrían el riesgo de recibir un ataque de phishing.

Fedorov es el mismo que pidió a Elon Musk activar Starlink en Ucrania para tener internet. El gobierno de Ucrania está siendo muy activo en redes sociales y se está erigiendo como uno de los gobiernos más proactivos en el uso de las criptomonedas.

Desde finales de febrero el gobierno ucraniano acepta donaciones en Bitcoin y Ethereum a una dirección blockchain particular. Sin embargo, es muy fácil que esa dirección pueda ser cambiada por otra de manera maliciosa. Sea haciéndose pasar por un organismo oficial o apuntando a otra dirección. Un ataque por phishing que ya se habría producido.

After careful consideration we decided to cancel airdrop. Every day there are more and more people willing to help Ukraine to fight back the agression. Instead, we will announce NFTs to support Ukrainian Armed Forces soon. We DO NOT HAVE any plans to issue any fungible tokens