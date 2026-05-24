El odómetro cósmico: la web que calcula los miles de millones de kilómetros que has recorrido por el universo sin moverte del sofá

En el momento de escribir esto tengo 37 años, 28 días, 23 horas, 13 minutos y 18 segundos. He recorrido alrededor de 34.845.000.000 kilómetros alrededor del Sol. Me he desplazado 257.425.000.000 kilómetros por la Vía Láctea. La próxima vez que mi reloj me diga que no he hecho suficientes pasos, pienso darle estas cifras. Aunque lo cierto es que no he tenido que dar ningún paso para recorrerlas, pues el mérito es de la Tierra, yo solo me he dejado llevar. Sea como sea, siempre está bien saberlo. Si tú también quieres conocer estas cifras y muchos datos curiosos más para tu propia fecha de nacimiento, ojo a la calculadora online que ha ideado el desarrollador web nemo7299.

Muy fácil de usar. Con esta calculadora, llamada Odómetro Cósmico, su creador busca hacernos un poquito más conscientes de nuestra ubicación en el Universo y de todo lo que nos hemos movido por él desde el día en que nacimos. Para usarla, solo tienes que introducir tu fecha y hora de nacimiento y la latitud en la que te encuentras. Con eso tienes suficiente para leer muchísimos datos curiosos.

Distancias recorridas. Para empezar, podemos ver la distancia que ha recorrido la Tierra girando sobre sí misma, orbitando alrededor del Sol o acompañando al Sol a través de la Vía Láctea. También podemos ver lo que se ha desplazado la propia Vía Láctea a través del Universo. Incluso se puede ver la distancia combinada de todos esos movimientos. Desde el día en que nacimos, hemos sido compañeros de viaje de la Tierra. Por eso, si calculamos los kilómetros que ha recorrido la Tierra alrededor del Sol, también sabremos cuántos kilómetros hemos recorrido nosotros con ella.

Edad por planetas. También puedes saber cuál es tu edad en distintos planetas del Sistema Solar. Por ejemplo, yo en Mercurio soy una centenaria de 153,81 años, en Marte poco más que una adolescente que no ha cumplido aún los 20 y en Venus ya estoy cerca de ganarme la jubilación, con mis 60,29 años. En cambio, en Neptuno soy un bebé de algo más de 2 meses. Lógicamente, si pudiese viajar allí yo sería la misma y se me vería igual. Sin embargo, un año en esos planetas no dura lo mismo que aquí en la Tierra.

Un poco de fisiología. La web también nos cuenta cuántas veces nos ha latido el corazón o hemos respirado desde que nacimos. Incluso calcula cuántas células se han renovado en nuestro cuerpo en ese periodo de tiempo.

Distancias importantes. Viendo esta web podemos saber a qué distancia nos encontramos de objetos naturales o artificiales tan importantes como las sondas Solar Parker, Voyager 1 y Voyager 2, el telescopio James Webb o el cometa Haley.

Si los alienígenas nos buscan. Otro dato curioso es que podemos calcular a qué distancia debería encontrarse un alienígena para ver nuestro nacimiento si apuntase a la Tierra con un telescopio.

Se puede comparar. También puedes comparar tus datos con los de un amigo introduciendo su fecha de nacimiento. Así, sabrás qué distancia recorrió el Sol entre vuestros nacimientos o cuántos kilómetros habéis recorrido juntos desde que ambos existís, por ejemplo. Se me ocurre, que se podrían introducir fechas importantes que no necesariamente sean cumpleaños. Por ejemplo, la fecha actual y la fecha en la que conociste a tu pareja. ¿Cómo sería decirle que desde que os conocéis habéis viajado juntos 31.679.105 km combinados a través del universo? Si no le parece bonito, ahí no es.

Tus pies son más jóvenes que tu cabeza. Según la teoría de la relatividad general de Einstein, el tiempo se mueve más despacio en campos gravitatorios más fuertes. Es decir, cuanto más cerca estés del objeto masivo que crea esa atracción gravitatoria, más despacio pasará el tiempo. Nuestros pies están más cerca de la superficie terrestre que nuestra cabeza. Por eso, puede decirse que nuestros pies son más jóvenes. El tiempo pasa más despacio para ellos. En mi caso, por ejemplo, mis pies son 216 nanosegundos más jóvenes.

Mucho más. Todo esto es solo una pequeña muestra de los muchísimos datos que se pueden comprobar en esta calculadora. Lógicamente, algunos son estimaciones, pues se necesitarían más datos para tener un cálculo más certero. De cualquier modo, con distancias tan grandes, estas estimaciones ya van bastante bien. Para pasar el rato y echarse unas risas está perfecto.

Imagen | Magnific/Nemo7299

En Xataka | La Tierra tal y como se encontraba durante su última glaciación, ilustrada en un estupendo mapa



