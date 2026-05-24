Un programa gratuito era el chivato que necesitaba en mi PC para ver qué me estaba robando el almacenamiento

Windows puede estar bien para muchas cosas (aunque es entendible que cada vez más usuarios tengan sus dudas teniendo en cuenta el estado del sistema operativo), pero su gestión de residuos es cuesitonable. Mac (y ahora Linux) son mis equipos principales, pero tengo un portátil para jugar y editar vídeo con Windows 11 y es es una tortura ver que el disco se va llenando más y más… y tampoco instalo tanto.

Te metes en el apartado de desinstalación de aplicaciones y no quieres quitar ninguna porque las usas, pero no te cuadra lo que ves y empiezas a rebuscar por carpetas viendo, de forma manual (dando en ‘Propiedades’) cuánto pesan las carpetas sospechosas. Tras un rato largo, encuentras algo: un juego que desinstalaste hace dos años sigue dando un buen mordisco a tu SSD y te preguntas por qué no se eliminaron los archivos cuando lo desinstalaste y por qué no lo habías visto hasta ahora.

Y buscando he dado con un par de herramientas para liberar espacio fantasma en tu PC de una forma muy visual y que es tan útil… que no me extraña que el Windows actual no lo incluya de serie.

El árbol de la basura de tu PC

Las aplicaciones son WizTree y TreeSize Free, aunque también hay otra que se llama WinDirStat. Ambas hacen lo mismo: analizar de forma muy rápida el espacio que ocupa todo lo que tienes en el almacenamiento de tu PC. Ambas lo muestran de varias formas y ambas tienen algo especial: la vista de “árbol”.

Para limpiar el PC he usado las dos aunque las capturas sean de TreeSize, pero de hecho te recomiendo WizTree porque mientras TreeSize es una app con periodos de prueba, WizTree es gratuita y tú decides si donas a los creadores.

Ahí veo que tengo carpetas grandes como las del historial de Twitter o la de los archivos de la Nintendo Satellaview. No los quiero borrar, pero ya me he pasado algunos juegos de GoG que no he eliminado y sí me interesa borrarlos

Dicho esto, lo que hace que estas herramientas sean especiales y más útiles que una lista con pesos es que muestran realmente el tamaño que los archivos y carpetas están ocupando en tu PC. Por ejemplo, si tienes un PC con un SSD de 512 GB e instalas ‘Forza Horizon 6’ y sus casi 120 GB, esa carpeta aparecerá ocupando un cuarto de la pantalla.

En ese caso, identificas fácil qué carpeta es la que se está comiendo el almacenamiento del PC y puedes actuar en consecuencia, pero lo que más me interesaba eran ver de dónde salían esos GB que estaban colonizando poco a poco el SSD sin que yo fuera consciente.

Tras la primera pasada, que no tarda nada, TreeSize identificó y clasificó todas las carpetas y archivos del PC. Por defecto no lo hace en esa vista de árbol, sino en una más tradicional de lista de carpetas ordenada por pesos, pero en las opciones de la parte superior puedes elegir que te muestre la vista de árbol y que indique cuántos archivos tiene, el porcentaje que ocupa en tu almacenamiento o lo que prefiero: los GB.

Y sí, vi males conocidos (la carpeta de Windows ocupa muchísimo), pero también vi lo que quería ver: qué estaba acabando con mi almacenamiento. Había un par de carpetas residuales de juegos con varios MB y hasta algún GB tontorrón, pero el resto de ‘basura’ tengo que reconocer que era culpa mía.

Casi 16 GB de la carpeta de clips de Steam en el portátil

Antes de borrar Twitter, descargué mi archivo con fotos y resulta que lo dejé ahí, ocupando la friolera de 12 GB. Me había olvidado completamente de él y se estaba comiendo lo que ocupan un par de buenos juegos juegos independientes. Por otro lado, había una carpeta de Steam de casi 60 GB en un PC y unos 16 GB en otro que no correspondía a juegos instalados: eran capturas y grabaciones.

Como al hacer capturas con Steam es la propia app la que las gestiona en carpetas internas dentro de su directorio (y cada archivo de vídeo está dividido en varios archivos porque usan un formato peculiar), no me había dado cuenta de que, poco a poco, esa carpeta se iba llenando.

También tenía ahí los archivos de un juego prototipo que me bajé hace años y estaban ocupando 5 GB y algo que me molestó: el archivo de hibernación del PC. En el portátil ocupaba unos 6 GB, pero en el sobremesa casi 10. El portátil bueno, pero el sobremesa casi nunca lo dejo en reposo, así que lo borré y desactivé la hibernación (porque si borras el archivo y no desactivas la hibernación, lo vuelve a crear).

La primera impresión es la de una app un algo densa, pero en cuanto llevas un rato usándola empiezas a saber "leer" la interfaz

Así que… bueno, no está mal el espacio liberado en los dos PC de una forma que Windows de forma nativa no me ofrece. Y no me puedo quejar porque al final gran parte de la basura que había en mi PC era culpa mía, pero buscando información sobre estas aplicaciones me topé con este artículo de MeinMMO en el que habían desinstalado un juego hacía años, pero aún así estaba ocupando 62 GB en el SSD.

El juego es ‘Wild Hearts’ y cuentan que lo jugaron como se pueden jugar los juegos de Electronic Arts (por desgracia): a través de la aplicación de EA. Lo desinstaló en 2023, pero aunque ya no le aparecía como instalado en la administración de espacio de Windows, parece que el juego entero seguía en su disco duro. Detalla que no era sólo la configuración del perfil o datos así (que seguiría siendo una burrada), sino todo el juego.

No es el único juego que dejó residuos:

20 GB de mods de ‘Ark: Survival Evolved’ que no se desinstalaron cuando desinstaló los demás.

5 GB de datos de la beta de ‘Call of Duty: Modern Warfare 2’ que ya no estaba instalada.

5 GB de mods de ‘Ark: Survival Ascended’ que no se desinstalaron cuando eliminó el juego.

50 GB de un ‘XDefiant’, un juego muerto de Ubisoft que, como los de EA, sólo se podía jugar a través de propia aplicación y que, como usa tan poco, se había olvidado de él.

En total, mis 80 GB de un PC quedan en nada frente a los 140 GB del editor de MeinMMO, pero el mensaje es el mismo: muchas veces no realizamos el correcto mantenimiento de nuestro PC y acumulamos muchos archivos, algunos realmente grandes.

Por cierto, aunque me he centrado en PC, para Mac hay herramientas muy útiles y fáciles de usar. Aunque me gusta más el gestor de archivos de Mac, también puede acumular basura y no pienses en apps como CleanMyMac y similares: lo que uso es una aplicación que se ejecuta en el terminal.

Si te interesa, se llama ‘Mole’ y simplemente hay que entrar a través de su página de GitHub, ejecutar el comando en Terminal y elegir qué opciones de limpieza quieres. Es bastante rápido y le pega un buen repaso al Mac.

También están desarrollando una versión de Mole para Windows, pero de momento, tiraré con WizTree.

En Xataka | Microsoft PC Manager: qué es, para qué sirve y cómo bajar esta app para limpiar y poner a punto Windows