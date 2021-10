Brasil se suma a la ola del Bitcoin: prepara un proyecto de ley para que sea moneda de curso legal

Primero fue El Salvador y ahora Brasil quiere sumarse a ello, el gobierno quiere que sea moneda de curso legal. Usar bitcoins para "comprar una casa, un coche, ir a McDonald's a comprar una hamburguesa", según ha indicado el diputado federal de Brasil, Aureo Ribeiro. Para que eso suceda, eso sí, la ley debe primero ser aprobada.

La nación sudamericana se está preparando para votar un nuevo proyecto de ley para regular las criptomonedas en el país. Se espera que sea presentado ante la Cámara de los Diputados en los próximos días. Según ha indicado Aureo Riberio, quieren "separar el trigo de la paja" y crear regulaciones para que se sepa dónde se está comprando y cómo se están usando las criptomonedas.

Si el proyecto de ley recibe el visto bueno de la Cámara de Diputados de Brasil, el país seguirá adelante para implementar el Bitcoin como moneda de curso legal. Esto significará que la moneda será oficial en el país junto al Real brasileño, la actual moneda del Estado.

El Bitcoin en Brasil, como en tantos otros países, juega en una delgada línea que separa lo que está regulado de lo que no. Lo que el país de America del Sur busca con esta nueva ley es regular correctamente su uso para que tenga reconocimiento legal. Al estar regulado por una agencia gubernamental significa que también estará sujeto a las leyes de impuestos y sobre todo de delitos del país. Se endurecerán las penas a aquellos que participen en estafas o robos de criptomonedas.

Siguiendo la estela de El Salvador

2021 puede ser el año en el que no uno sino dos países del mundo adopten el Bitcoin como moneda de curso legal. El Salvador ha sido el primero y, con sus más y sus menos, está consiguiendo implementarlo como moneda del Estado junto al dólar estadounidense. Algo que no ven con buenos ojos en el Fondo Monetario Internacional.

Los problemas de fondo del Bitcoin, por mucho que se adopte como legal o no, van a seguir estando ahí. Quizás el mayor de todos es la enorme volatilidad que alcanza respecto a otras monedas tradicionales. Por otro lado, en los últimos año se ha demostrado una y otra vez el enorme consumo de recursos energéticos que supone. Obtener esa energía de forma limpia de centrales nucleares o geotérmicas tampoco soluciona el problema, a fin de cuentas se sigue utilizando una cantidad descomunal para minar critpomponedas u operar con ellas en vez de destinarla a otras actividades.

