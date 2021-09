El bitcoin ya es moneda legal en El Salvador: así es la apuesta del primer país del mundo en querer impulsar su economía con criptomonedas

Desde hoy, El Salvador se convierte en el primer país del mundo en aceptar el bitcoin como moneda de curso legal. Un movimiento aprobado el pasado mes de junio a propuesta de Nayib Bukele, presidente del país y principal impulsor de esta iniciativa.

Para poner en marcha el uso del bitcoin, El Salvador ha desarrollado una billetera electrónica propia y ha anunciado la adquisición de 200 bitcoins adicionales. Un total de 400 bitcoins que servirán para poder dar a cada ciudadano un bono del equivalente a 30 dólares en la criptomoneda a través de Chivo, la aplicación oficial del Gobierno salvadoreño.

El objetivo de aceptar el bitcoin como método de pago opcional servirá para "abrir más oportunidades de negocio para todo tipo de negocios, reducir costos y atraer turistas de cualquier parte del mundo", según explica el propio Gobierno.

Aquellos ciudadanos que quieran utilizar el bitcoin podrán hacerlo a través de Chivo Wallet, la billetera creada para tal tarea. Según explican, podrán convertir sus criptomonedas a efectivo de manera inmediata y libre de comisiones.

"Como toda innovación, el proceso del bitcoin en El Salvador tiene una curva de aprendizaje. Todo camino hacia el futuro es así y no se logrará todo en un día, ni en un mes", ha explicado Bukele.

El Salvador just bought 200 new coins.



We now hold 400 #bitcoin#BitcoinDay 🇸🇻