Europa quiere resucitar su industria microelectrónica con un macroproyecto de 8.000 millones de euros y 29 empresas de sensores y semiconductores

En comparación con Asia o los EEUU, la industria europea de semiconductores es diminuta. Después de años a la baja, por fin se aprecian signos de recuperación. Pero las empresas europeas de chips, sensores y semiconductores siguen sin poder hacer frente a gigantes como Intel, Qualcomm o Samsung. Con un valor de 250 millones de euros, la microelectrónica en Europa quiere recuperar terreno y por ello desde principios de este año las principales empresas han presionado a la Unión Europea para que se financien sus investigaciones.

Bajo el lema "Boosting Electronics Value Chains in Europe", los CEO de 11 empresas europeas entre las que se incluyen Infineon, Bosch, STMMicroelectronics o Fraunhofer firmaron un manifiesto en junio solicitando nuevas inversiones en este sector más allá de las previstas para 2020. Afortunadamente para sus intereses, la Comisión Europea les ha escuchado y el pasado 18 de diciembre aprobó un nuevo e importante plan de financiación para proyectos e investigación en microelectrónica.

De manera equivalente al auge de la inversión en inteligencia artificial, la microelectrónica europea también busca posicionarse como un actor relevante. Para ello, la Comisión Europea ha aprobado un macroproyecto con una inversión inicial de 1.750 millones de euros liderada por cuatro miembros fundadores como son Francia, Alemania, Italia y Reino Unido. Más específicamente, Francia colabora con 355 millones, Alemania con 820, Italia con 524 y Reino Unido con 48 millones de euros.

El proyecto tiene como fecha de finalización en 2024 pero durante los primeros años pretende reunir 6.000 millones de euros adicionales de inversión privada. De cumplirse estos números, el macroproyecto contribuiría con inversiones de hasta 8.000 millones de euros. Un número que Margrethe Vestager, Comisaria de Competencia de la UE, da por bueno a través de su cuenta personal de Twitter.

€1.75 bn in state support from DE, FR, IT and the UK trigger private investment to reach a total of almost €8bn in risky, ground breaking R&D in microelectronics - an important project of common European interest. Knowledge will be shared and competition not disturbed. Great! pic.twitter.com/KCpBXHi4ro