Los vídeos más calientes de Pornhub ahora mismo no son eróticos: son cursos de álgebra y tutoriales de programación

Pornhub es conocido mundialmente como una plataforma de vídeos para adultos, pero en los últimos años se está dejando ver material educativo entre su contenido pornográfico: clases de álgebra, tutoriales de matemáticas, vídeos educativos sobre programación, explainers sobre redes neuronales... ¿Por qué Pornhub? ¿Y no YouTube? ¿Qué tiene este canal para atraer a los divulgadores?

Changhsu. El caso que primero se dio a conocer es el de este profesor de matemáticas taiwanés de 34 años que da clases (en chino) de matemáticas avanzadas. Ha publicado más de 200 vídeos educativos en la plataforma y ha hecho público en entrevistas cuánto gana con ellos: más de 250.000 dólares al año. En este caso es su único contenido, pero hay otros más relevantes por su estado intermedio entre lo educacional y lo erótico

Zara Dar. Esta usuaria, por ejemplo, llamó la atención con este tipo de contenidos por ser también una modelo erótica que ha desarrollado su carrera en OnlyFans y que en Pornhub, sin embargo, ha optado por vídeos con los poco eróticos títulos de '¿Qué es una función de pérdida en el aprendizaje automático?' o '¿Qué es una función convexa? - Descenso de gradiente parte 1'. Aunque todos rondan en torno a las 50.000 visitas, tiene algunos que superan las 350.000. Contaba a 404media que su éxito puede deberse al contraste entre sus vídeos y el resto de la página (obviamente, echar un vistazo a su página principal, aunque sus vídeos son seguros, ya es extremadamente NSFW por todo lo que los rodea).

Por qué Pornhub. La pregunta es a qué se debe la preferencia por esta plataforma para este tipo de contenidos, y según Changhsu, es bien sencillo. Pornhub es una de las webs más visitadas del mundo, con más de 100 millones de visitas al día. Esta gran audiencia presenta una oportunidad única para que los creadores de contenido educativo alcancen a un público mucho más amplio que en plataformas tradicionales. Y como la plataforma no está segmentada por los intereses temáticos habituales, el contenido puede llegar a usuarios que de otro modo no buscarían tutoriales o clases.

Menos restricciones. Pero es que hay más: Pornhub no pone ningún tipo de restricciones a estos contenidos, lo que desde luego no tendría sentidop en términos de censura, pero es que esto les beneficia, ya que no les hace caer víctimas de algoritmos restrictivos, lo que también se conoce como "burbujas de filtro", como sí sucedería en plataformas como Youtube, proclives a mostrar contenidos menos especializados. De ese modo, los creadores pueden experimentar con los formatos y no tienen necesidad de entrar en los juegos de estudiar el algoritmo para "convencerle" de que les muestre a más espectadores.

Choque brutal. Según cuenta Changhsu, el contraste con lo que espera encontrarse el visitante de Pornhub es esencial: hay una ruptura deliberada de las normas y expectativas sociales. La aparición de vídeos de matemáticas y ciencia desafía estas espectativas y resignifica el sentido del espacio virtual, ya que es inevitable preguntarse: ¿por qué la educación debe estar restringida a plataformas "formales"?

No son los únicos. Aunque estos son los casos más famosos, hay toda una subcultura de vídeos "seguros" en Pornhub. Son juegos casi metalingüísticos con las expectativas y van más allá de lo meramente educativo. Por ejemplo, gameplays de 'Minecraft', vídeos fetichistas sin desnudos, entrevistas convencionales con actrices porno, parodias no eróticas usando términos pornográficos como gancho... Por desgracia, muchos de ellos fueron eliminados cuando cambiaron las normas de uso y se eliminaron 10 millones de vídeos de usuarios no registrados. En esa razzia con intenciones legítimas (perseguir la pornografía infantil), por desgracia, cayó uno de los fenómenos más curiosamente irónicos del internet moderno.

