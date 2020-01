Quién ha ganado en series en 2019: así es como HBO y Amazon (y un poco Filmin y Movistar) han arrinconado a Netflix

Llevamos hablando de "la guerra del streaming" prácticamente desde que Netflix se convirtió en el actor principal de este combate, pero este año que está próximo a finalizar es en el que hemos presenciado un posible cambio en lo que antes era una condición más o menos estable, más o menos tranquila. Esto es, Netflix reinando en términos de cantidad y con unos niveles de calidad más o menos estables, HBO como alternativa "de calidad" y con un solo bombazo en su haber -'Juego de tronos'-, y unos cuantos secundarios como Amazon Prime Video aportando ocasionales éxitos y fondo de catálogo.

Pero las cosas han empezado a cambiar en 2019, hasta tal punto que vemos cómo esta situación más o menos familiar muta en un nuevo panorama. Netflix multiplica su producción, pero carece de una serie abanderada; HBO da carpetazo a principios de año a 'Juego de tronos' pero se tropieza con éxitos inesperados como 'Chernobyl' o 'Watchmen'; Amazon Prime Video aporta más calidad y éxitos de los inicialmente previstos; y aparecen nuevos actores que vaticinan cambios: Disney+ como nuevo actor garantiza un fuerte competidor cuando llegue a pantallas de todo el mundo en 2020, a lo que se sumarán nuevas plataformas procedentes de grandes compañías como Warner... está claro que habrá que estar muy atentos a lo que nos depara 2020.

Para discernir qué nos ha dado exactamente 2019 y qué nos depara 2020 hemos preguntado a unos cuantos expertos. Esto es lo que nos han dicho sobre el panorama actual del streaming.

Por una parte, se sigue contemplando el reinado de Netflix en ciertos aspectos. Nos dice Albertini, editor de Espinof, que "podemos afrontar esta cuestión desde dos puntos de vista bien diferenciados y con los que podemos recurrir a las listas de mejores series de 2019 que tenemos en Espinof. Echando un vistazo rápido vemos que Netflix sigue dominando el número de entradas seguida a cierta distancia por HBO España". Claro, que todo se puede relativizar: "si decidimos contar series no originales de la plataforma (por ejemplo la grandiosa 'Doom Patrol'), la competición se iguala bastante".

Entrando en ejemplos concretos, Jorge Loser, editor en Espinof, nos recuerda algunos éxitos recientes de Netflix: "Netflix ha tenido algunos aciertos como 'Muñeca rusa', otros con su base de fans como 'Umbrella Academy' o la irregular antología 'Love, Sex and Robots' pero los mayores éxitos han venido de otras series de calidad que han conocido su segunda temporada ('Midhunter') o la tercera ('Stranger Things')". Y también, por supuesto, ha habido fracasos: "'Daybreak', 'Tuca y Bertie', la segunda y final de 'The OA', que han hecho que cierren más series de las esperadas. A nivel de prestigio funcionaron miniseries como 'Así nos ven' y 'Creedme' pero en su modelo, han viralizado más los éxitos como 'La casa de papel'".

Antonio Ortiz, director de Publishing de Webedia opina que, además, "la ventaja de Netflix está en la inercia (tenerlo como algo por defecto que no te quitas) y en la gran experiencia (usabilidad, respuesta) del producto tecnológico". Y que también hay que relativizar su éxito: "la realidad está en unos números que no alcanzamos a tener: es probable que los grandes éxitos del año en OTTs sean el documental de Sergio Ramos y 'Élite'". También cree que en Netflix "hay una mezcla de conservadurismo en los planteamientos creativos (explotar hasta el agotamiento fórmulas que han funcionado como 'Narcos' o 'Stranger Things') y búsqueda de la rentabilidad recortando en otro de los aspectos clave en Netflix como es la comunicación y el marketing".

En ese aspecto abunda P. Roberto J., Publisher Tech de Webedia, que afirma que "tengo muy claro quién ha sido la perdedora del año: Netflix. Encaminada a un futuro mucho más complicado, donde su hegemonía en el streaming se va a ver amenazada por empresas muchísimo más grandes y con más experiencia que ella, la compañía de Reed Hastings ha empezado a sufrir ya, sobre todo, por lo que está claro que ha sido una estrategia de contenidos basada en el 'cheque en blanco al algoritmo'. A cada producción de Netflix de este año le hemos podido ver las costuras de por qué había sido elegida, a qué tipo de público iba dirigida y qué huecos trataba de rellenar (básicamente, ser la serie de la que se hable durante quince días y luego olvidarla hasta próximo aviso)".

P. Roberto J. afirma que los efectos de esa política que no da los mismos buenos resultados que antaño han sido patentes todo este 2019: "a veces dando lugar a cosas tan lamentables como “Love, Death + Robots”; otras tirando de todos los pegotes de la nostalgia que iban a activar el “ver más” (‘Saint Seiya’, la T3 de 'Stranger Things’); otras sin tener muy claro qué hacer con series fantásticas que no habían reventado como ellos querían (lo del trato a ‘Mindhunter’ clama al cielo) y, finalmente, otras sin un férreo control de las producciones por parte de un equipo creativo por encima de los showrunners".

Antonio Ramón Jiménez, colaborador de Espinof, recuerda que, no obstante, Netflix sigue siendo un gigante imbatible en muchos aspectos: "Por lo visto en las nominaciones de los Globos de Oro, parece que Netflix ha consolidado su poder en el audiovisual y es el enemigo a batir en todos los sectores." Hay que tener en cuenta que el gran poder de Netflix es la dedicación exclusiva al audiovisual: "en el streaming, quien arriesga verdaderamente a nivel internacional es Netflix, pues la matriz del negocio de HBO o Amazon Prime Video no está en los contenidos bajo demanda".

El lanzamiento de temporadas completas reduce el tiempo de influencia de sus series en comparación con HBO

Pero se trata de un revulsivo en la industria que, sin embargo, quizá es engañoso: "y fuerza a producir a niveles que, a largo plazo, parecen insostenibles". No es la única dificultad con la que se topa la compañía, recuerda Jiménez: "otra dificultad añadida es que el lanzamiento de temporadas completas reduce el tiempo de influencia de sus series en comparación con HBO, su principal competidor, que ha conseguido con 'Juego de Tronos', 'Chernobyl' o 'Watchmen' el monopolio de la conversación durante varios meses".

En esto último también coincide Adrián Álvarez, colaborador de Xataka: sus competidoras han conseguido arrinconar a Netflix porque "su política (mucho y todo a la vez) diluye el impacto. Todos estuvimos pegados a 'Chernobyl' (..). Lo mismo con 'Juego de Tronos' o, en el terreno del humor, el programa de John Oliver que ha tenido una temporada para enmarcar. 'Watchmen' también ha tenido un impacto duradero". Y afirma que "lo cierto es que me pongo a pensar series de Netflix originales y, aunque repasando veo que hay seriones ('Muñeca rusa' ha sido mi favorita del año y 'I Think you should leave' también va en podio), el consumirlas de una tacada ha hecho que las descarte o recuerde peor".

Aunque también el efecto "churrería" tiene sus defensores. Samuel Fernández, editor en Xataka Móvil, piensa que "el año debe ganarlo Netflix, porque no sólo ha aportado mucha calidad sino que además lo ha hecho en cantidades industriales. Tal vez en un tiempo veamos a HBO Max o a Disney+ plantando cara a Netflix en este sentido, pero por ahora no parece haber competidor. Netflix es una churrería en muchos sentidos, pero también en el bueno. Y ha cerrado el año regalándome la temporada 1 de 'The Witcher'”

El crecimiento de HBO y otras opciones

Albertini subraya las diferencias entre Netflix, no ya en cuestiones de calidad, sino directamente de enfoque: "Decían en Netflix que su competencia no eran las otras plataformas OTT sino 'Fortnite'. Lo que buscan es que la gente esté horas y horas metidos y da igual cómo. Aquí, la contención de HBO (y de Movistar+, Prime Video y resto) logra hacer frente a la producción masiva de la empresa de Sarandos ofreciendo un contenido medio bastante superior y más perdurable". De hecho, estoy de acuerdo con la tesis de Valentina al respecto sobre la influencia del modelo de emisión y de cuándo programar los estrenos".

Como dice Antonio Ortiz, "HBO sobre todo en calidad ('Chernobyl', 'Watchmen') y Amazon en audacia ('Fleebag', 'Good Omens', 'The Boys') han empezado a dar la vuelta a la centralidad de Netflix". También Jorge Loser menciona algunos títulos que dejan claras las cartas más fuertes de competidores como HBO: "da la impresión de que han arrasado a nivel de calidad. 'Watchmen', 'Euphoria', 'Chernobyl', 'Pose' o 'Years and Years' han creado conversación en todo el mundo, pero a un nivel más elitista y de éxito de crítica. Hay una sensación de menor producción y mayor calidad". O, a un nivel de menor impacto, "Amazon sigue luchando por hacerse un hueco, apostando por rarezas como 'Demasiado viejo para morir joven' y 'The Boys', dando la sensación de que pueden ser una competencia futura". Noelia Martínez, colaboradora de Xataka, nos recuerda también que "la llegada de la adaptación de ‘El señor de los anillos’ a Amazon puede significar un importante golpe sobre la mesa".

También coincide en esta visión de HBO María González, directora de Xataka: "Se han puesto las pilas con el catálogo en España y nos han dejado algunos de los títulos de este año: 'Succession', 'Chernobyl', 'Years and Years' son claros ejemplos de ello". También hay otro detalle importante, más allá del catálogo, para ganar adeptos: "cada vez son más las series que emiten a ritmo EEUU, tanto suyas propias como otras de las que compran los derechos ('Batwoman', 'Charmed', etc.). Si hoy en día me tuviera que quedar con un solo servicio, me quedaría con HBO. La única pega: su aplicación, con sus bugs, su falta de descargas offline..."

P. Roberto J. resume esta apuesta por la calidad así: "Ése es el gran triunfo de HBO: frente a las producciones-moda de usar y tirar de Netflix, la “vieja” cadena de cable ha traído a primera plana su dirección artística. Series con pretensiones claras y, seguramente, targets también, apuestas con autores claros a los que se les da margen de decisión, pero supeditadas a un sello final, a una dirección perfectamente marcada sobre el futuro que se busca.”

En general, todos a quienes hemos preguntado ofrecen aproximaciones similares al panorama. Por ejemplo, la periodista Elena Crimental nos cuenta que "a principios de año 'Juego de Tronos' acaparaba todas las conversaciones con su última temporada. Después llegó 'Chernobyl', éxito absoluto de crítica y público, que a su vez dejó paso a esa maravillosa y sorprendente secuela de 'Watchmen'. Aunque 'La materia oscura' no está generando el mismo ruido que 'Euphoria' o 'Succession', también le está funcionando a HBO en cuanto a audiencia"

"Por su parte", continúa Elena Crimental, haciendo hincapié en un problema de alguna competidora del que, desde luego, no se puede quejar Netflix, "Amazon ha hecho menos ruido -en parte debido a sus nulas campañas promocionales, como demuestra que nadie sepa qué es 'Carnival Row'- para a continuación arrasar en las entregas de premios con 'Fleabag'. Además, nos ha ofrecido la interesante 'Undone', el éxito de fandom 'Good Omens' o 'La maravillosa Sra. Maisel', entre otras".

'Undone'

Habría que añadir a este cóctel de guerras más o menos cruentas por el reinado del VOD un par de nombres que suelen quedar afuera en las apuestas. Por un lado, Filmin. Nos recuerda Antonio Ramón Jiménez que "bajo un encomiable modelo de negocio sigue creciendo año tras año y aumentando su catálogo de clásicos con tratos como el realizado este 2019 con MGM o Gaumont y escogiendo con inteligencia series tan valoradas como 'The Virtues'".

Y añade a la ecuación a Movistar+, "que continúa llevando la voz cantante en la producción serial española a base de talonario y la contratación de profesionales de renombre para sus originales". Noelia Martínez recuerda con ello que "otro factor imprescindible es el de la ficción nacional. Para liderar, Netflix necesita llegar al corazoncito de cada país. Aquí lo consigue con ficciones como ‘La casa de papel’, ‘Élite’ o los últimos estrenos como ‘El vecino’. Pero su competencia en este campo es muy fuerte. ‘El embarcadero’, ‘La peste’ o ‘Vida perfecta’ de Movistar son productos de mucha calidad que quieren convertirse en el auténtico referente de las series españolas".

También María González ve en esta alternativa española un par de opciones que pueden erosionar la imbatible propuesta de Netflix: "Lo de Movistar+ con Lite es una apuesta atrevida y una buena opción para sacarle más rentabilidad a sus originales, pero se nota que en cuanto a catálogo les está afectando que se estén lanzando tantos servicios. Y a destacar Filmin que, pese a la cada vez mayor competencia, siguen estando fuertes en su nicho más independiente y de autor".

El panorama es, sin duda, inestable, y es complicado predecir qué nos deparará 2020. El propio Jiménez afirma que "parece improbable que alguno de ellos sea capaz de toser a Netflix a corto plazo, pero también suena a quimera que la compañía de Ted Sarandos pueda seguir creando contenidos a este nivel durante mucho tiempo", así que solo nos queda esperar y vigilar.

Elena Crimental afirma, con vistas al futuro, que "el mercado se fragmenta y se divide. Bien es cierto que Netflix (and chill) ya forma parte de la cultura pop y se encuentra en cada vez más hogares, pero lo cierto es que sus competidores han sabido abrirse camino y afianzarse. Ahora", concluye, "habrá que ver si consiguen mantener este ritmo y, sobre todo, nos toca descubrir qué pasará cuando Disney+ aterrice en primavera con sus garras llenas de grandes franquicias. Porque esta lucha dentro del streaming no ha hecho más que empezar". Parece que nos espera un año movidito.