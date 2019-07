Llevamos seis meses de 2019 y las mejores series del año no son de Netflix

Con los centenares de series que se estrenan cada año se ha hecho necesario que nos detengamos a hacer un balance semestral en verano. No es un capricho, como cuando en Twitter se celebran aniversarios a lo loco (“hace 9 años”), esta pausa nos sirve para hacer análisis, para recomendar series que valen la pena pero quizá no pasen la criba de las listas de fin de año, y para llegar a diciembre y darnos cuenta de que lo mejor se estrenó antes de verano y el otoño ha sido muy flojo. O al revés.

Esta primera mitad de 2019 venía marcada en negrita por el estreno de la última temporada de ‘Juego de Tronos’. Nadie quería enfrentarse a la serie de Poniente, ni durante la emisión ni en la ceremonia de los Emmy del próximo septiembre, si podían evitarlo retrasando los estrenos de sus nuevas temporadas. No sabemos cuándo llegará un nuevo fenómeno como este. Algunos afirman que nunca, porque el panorama de la industria y los hábitos de consumo han cambiado tanto en los últimos cinco años que parece imposible replicar ese éxito. Otros piensan que lo mismo se dijo después de ‘Perdidos’, así que todo es posible.

Pasará mucho tiempo hasta que podamos confirmar una postura u otra, pero mientras llega o no, analizar las series que han conseguido destacar entre las más de 100 series nuevas de este semestre, es un ejercicio interesante, porque estos fenómenos a menor escala exponen una tendencia muy propia de nuestros tiempos: la de series que llegan sin expectativas previas, dominan la conversación social y acaparan el grueso de publicaciones en medios especializados.

Michael Sheen y David Tennant en un episodio de 'Good Omens'.

Las mejores series del 2019 (hasta ahora)

Sabemos que la elaboración de listas de las mejores series (o mejor lo que sea) tiene un punto subjetivo, pero en muchas se encuentra algo de consenso, porque si miramos las que han publicado diferentes medios españoles encontraremos que la mayoría de ellas se repiten con pequeñas variaciones.

Amazon tuvo que esperar al 31 de mayo para encontrar su hueco con ‘Good Omens’, su mejor estreno de 2019. Movistar ha conseguido colocar (sin unanimidad) ficciones propias como ‘Matadero’ o ‘Justo antes de Cristo’ y también tiene en su haber una producción intachable como ‘La chica del tambor’. Netflix ha hecho ruido con series como 'Sex Education', 'Muñeca rusa', 'Love Death and Robots' y la miniserie 'Así nos ven', pero es HBO España la que se ha consolidado como el lugar donde están las mejores series del año, en un momento en el que todos le augurábamos crisis al finalizar 'Juego de Tronos'.

Las grandes series del año se han reunido en HBO España

Stellan Skarsgård, Jared Harris y Emily Watson, protagonistas de 'Chernobyl'.

Sus novedades pasaron casi sin pena ni gloria en los dos primeros meses del año, con excepción quizá de ‘Succession', producción original que consiguió encontrar su público. Casi parece que la plataforma estuvo hibernando durante este tiempo y que empezó a salir de su letargo con ‘Lo que hacemos en las sombras’ a principios de marzo. Luego llegó ‘Fosse/Verdon’, y a partir de ahí ha encadenado ‘Gentleman Jack’, ‘Chernobyl’, la curiosa ‘State of The Union’, ‘Years and Years’ y Euphoria.

‘Chernobyl' es para muchos el mejor estreno de HBO en este 2019 y, sin desmerecer a la gran miniserie de Ava Duvernay (yo no puedo elegir una), es probablemente la mejor serie del año. Más allá de su presencia en la conversación social, de posicionarse como la serie mejor valorada en IMDB ('Así nos ven', en el puesto 27, es precisamente el mejor título de Netflix) o de la avalancha de turismo de Instagram, otra prueba de su relevancia es que el podcast oficial de la serie, que está en inglés, continúa entre los más escuchados en su categoría por el público español en iTunes. No encontraréis otro podcast que no esté en castellano en los 30 primeros puestos.

Ránking del día 1 de julio de 2019.

'Years and Years' sigue dando de qué hablar porque aún hay espectadores que la están descubriendo y, su estreno más reciente, 'Euphoria' nos descolocó con su primer episodio, pero semana tras semana se está consolidando como una de las apuestas más interesantes, estimulantes y sorprendentes de este 2019. HBO la ha renovado por una segunda temporada.

Episodio semanal vs. temporada completa: cuánto influye la estrategia de emisión

Además de la calidad de los estrenos de sus series originales, que HBO España complementa con una compra muy acertada a terceros, se estña demostrando que su estrategia de programación, que se basa principalmente en el estreno de episodios de forma semanal (a ritmo de emisión con el país de origen), la beneficia en cuanto a la relevancia de sus series en la conversación social. Esto lo decimos en comparación con Netflix, que ha sido desde siempre la abanderada del estreno de temporadas completas, y Amazon y Movistar, que han usado el mismo modelo con varias de sus series originales.

Nunca lo sabremos a ciencia cierta, pero no es arriesgado pensar que una serie como 'Chernobyl' quizá no habría tenido la repercusión que tuvo, si todos sus cinco episodios hubiesen estado a disposición del espectador el día de su estreno, porque muchos empezamos a verla después de leer constantes alabanzas durante las dos primeras semanas de emisión. Esperar una semana para ver el siguiente episodio de una serie parece algo caduco y propio de la televisión de principios de siglo, pero queda claro que sigue funcionando.

El asunto clave en el debate de quién tiene las mejores series de lo que llevamos de año, que hace que nos fijemos en Netflix se basa en que es, de lejos, la plataforma que más nuevas series estrena cada mes por lo que, basándonos en los números, tendría más oportunidades, casi la obligación, de que sea allí donde encontremos los títulos de los que más se habla durante el año. Como decía Adriana Izquierdo: “Es una churrería, pero es que ellos quieren ser churreros”. Todos contentos, porque unos churros de vez en cuando no le sientan mal a nadie, pero en lo que llevamos de 2019, parece más fácil que cualquier espectador elija como su serie del año una de HBO España antes que una de Netflix.

Quizá algunos decidan esperar para sacar sus conclusiones basadas en las nominaciones o la ceremonia de entrega de los premios Emmy, podrán hacerlo pronto porque para lo primero faltan días y para lo segundo un par de meses, pero si algo hemos aprendido a nivel de industria con ‘Chernobyl’, es que es imposible predecir de dónde va a llegar o cuál puede ser el próximo gran fenómeno seriéfilo. Por ahora, no ha estado en Netflix, pero eso quiere decir que estamos de suerte, porque faltan muchas series por llegar y hay mucho talento por descubrir.