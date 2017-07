George A. Romero nos ha dejado, pero sus zombies ya han cambiado cine, series y videojuegos

Esta noche ha muerto George A. Romero, director de la mítica 'La noche de los muertos vivientes' con la que cambió para siempre el cine de terror, y por la que se le considera el padre del zombie moderno. Ha muerto a los 77 años en Ontario, Canadá, después de una breve pero agresiva batalla contra el cáncer de pulmón.

Sin la idea del zombie moderno de George A. Romero posiblemente no hubiesen existido obras como 'The Walking Dead', películas como 'The Purge' o videojuegos como 'The Last of Us'. Por eso vamos a repasar sus primeras contribuciones al género de los zombies para ver en las tramas de sus primeras tres películas los conceptos que aún hoy siguen estando presentes y seguirán en todo lo relacionado con los zombies.

Redefiniendo el cine de terror

A principios de 1968 ningún estudio parecía interesado en la película de terror que estaba queriendo sacar adelante un joven George A. Romero. Sin embargo el cineasta consiguió los 114.000 dólares que fueron suficiente para rodarla y estrenarla esa mismo año.

Estaba filmada en blanco y negro. y con unos medios bastante insuficientes. Pero la imaginación narrativa hizo el resto, y la película dejó pegada a sus asientos a toda una generación que, aun acostumbrada al cine de terror, no se podía esperar lo que les venía encima. Simplemente esas criaturas hambrientas de carne y sangre humana a las que sólo se podía detener acabando con lo que queda de su masa encefálica no existían hasta entonces.

La trama era sencilla, pero no sólo efectiva sino que también se ha reutilizado en decenas de películas, series y videojuegos. La película sigue a un grupo de personajes que se encierran en una antigua granja en un intento por sobrevivir a un apocalipsis zombie como pocas veces se había visto en pantalla.

Con ella, por una parte Romero le enseñó a directores posteriores como Tobe Hooper o John Carpenter que asustar a las masas no requería de grandes presupuestos. Y también redefinió los zombies, que hasta entonces eran algo que no se tomaba demasiado en serio en las películas, y que generalmente hasta entonces eran simples humanos controlados por el poder de algún hechicero para hacer su voluntad.

Cinco años después, en 1973, Romero seguía definiendo el género de terror con su película 'The Crazies'. En ella, los militares estadounidenses intentan contener un virus hecho por el hombre que causa la muerte y la locura permanente en los infectados, quienes se revelan contra ellos. Esta película no es de zombies ni forma parte de su saga de los muertos vivientes, pero los conceptos que introduce en la trama llegaron después a ellas.

En 1978 Romero estrenó la secuela de su noche de los muertos vivientes con 'Zombi: El regreso de los muertos vivientes'. En ella, la epidemia que hace resucitar a los muertos convirtiéndoles en seres ávidos de carne humana se ha extendido en varias ciudades. Los supervivientes se refugian en zonas militares y luchan por la supervivencia.

En esta película se sigue definiendo el concepto de zombie recalcando que no mantienen los sentimientos de la vida pasada, y mostrando cómo eran capaces de volver a sus casas y acabar con sus propias familias. Esto introduce los lazos familiares entre zombie y víctima que también hemos visto a posteriori en muchas otras obras.

La saga continuó en 1985 con 'El día de los muertos', en el que los zombies han conquistado el planeta y prácticamente no quedan humanos en él. Pero un grupo de supervivientes formado por científicos y militares sobrevive refugiado en una antigua instalación subterránea del gobierno. Allí intentan contactar sin éxito con otros supervivientes, investigan el origen de los zombies y buscan una posible cura.

Todos estos elementos siguen muy presentes en el género, y al leer sobre qué va la trama quizá nos vengan a la mente incluso videojuegos como 'The Last of Us'. Ese es el gran mérito de Romero y su inmenso legado, haber sentado las bases que continuaron después cine, series de televisión y casi cualquier tipo de entretenimiento que haya lanzado algún producto relacionado con zombies.

