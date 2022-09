‘Deadpool 3’: la esperada película tiene fecha de estreno y Hugh Jackman como Lobezno

Tremendo bombazo acaba de anunciar Ryan Reynolds este martes en un vídeo publicado en Twitter. El actor ha confirmado que Hugh Jackman regresará como Lobezno en 'Deadpool 3'. Además, ha revelado la fecha de estreno de la próxima película de Marvel.

'Deadpool 3', que lleva muchos años en desarrollo, finalmente se estrenará el 6 de septiembre de 2024 y contará con la dirección de Shawn Levy, quien anteriormente trabajó junto a Reynolds en proyectos como Free Guy' y 'The Adam Project'.

La última vez que vimos a Hugh Jackman en el papel de Lobezno fue en 'Logan' estrenada en 2016. Sin embargo, el personaje técnicamente murió al final de la película, por lo que tendremos que esperar para conocer el argumento que utilizarán para su reaparición.

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu