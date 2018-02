'Conan el Bárbaro' también tendrá su serie de televisión de la mano de Amazon Studios

Amazon Studios está preparando una serie basada en las novelas de 'Conan el Bárbaro', de Robert E. Howard. Tal y como han contado en Deadline, fuentes internas les han asegurado que el proyecto proviene del co-creador de 'Colony', Ryan Condal, el director de 'Juego de Tronos' Miguel Sapochnik, el productor ejecutivo de 'Fargo' y 'The Handmaid’s Tale' Warren Littlefield, y las productoras Pathfinder Media y Endeavor Content.

Siendo una información en exclusiva, podría haber cierta incertidumbre en la veracidad de la noticia. Sin embargo, el propio Ryan Condal se ha encargado de confirmarla en su cuenta de Twitter, diciendo que este proyecto del que por fin se ha informado lleva más de dos años gestándose.

This news is more than two years in the making. It's been a long road but a rewarding one. Very excited to have the chance to beam my favorite Cimmerian into your homes.https://t.co/OnDeWf2h5H