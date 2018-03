17 personajes de película antes y después de los efectos digitales

La historia del cine está ligada a la de sus efectos visuales, y en los últimos años estamos viendo auténticas maravillas en cuanto a la edición digital. Nunca antes habíamos podido ver personajes tridimensionales interactuar de una manera tan realista con actores reales, aunque detrás de todos esos efectos digitales muy a menudo hay actores vestidos de las maneras más peculiares.

Hoy precisamente vamos a hacer una recopilación con 17 de los personajes digitales más reconocidos del cine actual. Veremos cómo lucían cuando se rodaron las escenas y cómo quedaron después de aplicarles todos los efectos digitales. Prepárate para ver muchos monos de colores, cascos peculiares y algunos zancos para la altura.

La Bestia de 'La Bella y la Bestia'

La Bestia de la película de Disney intimida bastante menos cuando se le quita el filtro de CGI. Nadie dijo que fuera fácil llevar un clásico del cine animado a la imagen real, y Dan Stevens tuvo que vestirse de esta guisa para poder transformarse en el personaje de 'La Bella y la Bestia'. Todo de gris, bastante relleno e incluso unos zancos para imitar la complexión y altura del personaje.

Como ves, una vez aplicados los filtros no queda mucho de Stevens en la imagen. Eso sí, el relleno del traje ha servido para guiar con el volumen del cuerpo del personaje final, y con los zancos ha conseguido tener la altura que se le suponía a un ser de estas características.

Velociraptores de 'Jurassic World'

Tal y como dijeron algunos medios cuando la imagen vio la luz, los Velociraptores de 'Jurassic World' lucen casi mejor sin su capa de CGI, o por lo menos bastante más graciosos. En esta imagen vemos a los actors que les daban vida, y cómo van vestidos totalmente de gris con un casco con el que marcar dónde está la cabeza de los animales.

Después de los efectos digitales, en el resultado final, no hay ni rastro de estos actores, y lo único que vemos son unos científicamente imprecisos velociraptores acechando al protagonista. Pero siempre nos quedará pensar que para que Chris Pratt supiera dónde mirar había unos hombres con sus cascos de dinosaurio.

Hulk en 'Los Vengadores'

Mark Ruffalo es un actor con una complexión bastante humana, por lo menos comparado con el personaje que tiene que interpretar en 'Los Vengadores', nada menos que el Increíble Hulk. Para hacerlo todo un poco más "real", durante el rodaje de la película se le pudo ver con este curioso traje encima durante algunas escenas.

El traje imita la complexión del personaje que luego resultará tras aplicarle el CGI, por lo que tiene sentido que en escenas donde otro actor le tiene que agarrar utilice algo para que ese abrazo envuelva la cantidad de espacio necesaria.

Iron Man y Rhodey en 'Iron Man 2'

Iron Man y 'Rhodey' también parecen bastante menos imponentes cuando les quitamos las armaduras que les ponen después con los efectos digitales en 'Iron Man 2'. Pero en cualquier caso, hay que admitir que entre los cascos y los monos con color a juego el efecto está bastante conseguido.

El tigre de 'La vida de Pi'

Ya sea porque es lo único que tenían a mano o porque el director confiaba ciegamente en el talento de sus artistas de efectos digitales, el tigre de 'La vida de Pi' luce muchísimo más inofensivo antes de aplicarle todos los efectos. Básicamente todo se reduce a un tierno cojín al que le han pintado ojos y todo.

Eso sí, una vez aplicados los filtros pertinentes el resultado no podría ser más espectacular, sobre todo ahora que sabemos cual es la base de la que partían. El tigre luce realmente realista, aunque seguimos con la duda de cual de las dos versiones es más adorable.

Los dragones de 'Juego de Tronos'

Algo muy parecido llevan años haciendo en 'Juego de Tronos' para darle vida a sus impresionantes dragones, con la diferencia de que al cojín que utilizaban le añadieron un palo para ser un poco más manejable e imitar los movimientos del cuello del animal. ¿No es adorable ver a Daenerys acariciar a su peculiar dragón?

Davy Jones y sus secuaces de 'Piratas del Caribe: En el fin del mundo'

El legendario pirata Davy Jones, de 'Piratas del Caribe: En el fin del mundo', no parece tan imponente antes de que se le pase el CGI, ni tampoco sus secuaces. A todos ellos los vemos en esta imagen, vestidos con los característicos trajes con sensores para indicar la posición de las partes clave del cuerpo.

En cambio, una vez que le han aplicado los efectos digitales, la escena luce bien diferente. Aquí ya vemos a todos los personajes caracterizados y con cara de malos. Está claro que los tentáculos y el aspecto de bestias es bastante más intimidatorio que los trajes que llevaban realmente.

Smaug, de 'El Hobbit: La desolación de Smaug'

Las técnicas de captura de expresiones faciales nos producen sensaciones encontradas cuando vemos lo que hay detrás del CGI. Por una parte nos encanta ver, por ejemplo, las expresiones de Benedict Cumberbatch cuando interpretaba a Smaug en 'El Hobbit: La desolación de Smaug', pero por otra está el anticlimax que es verle en esa indumentaria. Eso sí, hay que concederles que el trabajo que hicieron después es notable.

Tweedledee y Tweedledum, de 'Alicia en el País de las Maravillas'

'Alicia en el País de las Maravillas' es una de esas películas en las que todo está hecho por CGI, por lo que casi podemos decir que se rodó casi por completo sobre un fondo verde con la mayoría de los actores enfundados en trajes verdes. Pero pese a eso, para hacerlo todo lo más "realista" posible, se utilizaron trucos como los zancos y los trajes acolchados que llevaba el genial Matt Lucas y su doble para interpretar a Tweedledee y Tweedledum.

Pero los efectos de la película no se limitaron a estos dos personajes. Además de muchos otros que fueron creados desde cero, también vimos a algunos actores tener que enfundarse unos zancos con sus monos verdes. Todo mientras los pocos actores que llevaban ropas reales interactuaban en un escenario totalmente irreal.

Los animales de 'El Libro de la Selva'

Nadie le puede quitar al joven Neel Sethi el impresionante mérito que tiene su interpretación de Mowgli en la adaptación de 'El Libro de la Selva'. Sobre todo teniendo en cuenta que casi toda la película se rodó frente a un fondo azul, y que sus interacciones eran con cabezas falsas de animales que sujetaban los operarios.

El niño tenía que caminar y hacer las escenas imaginando que esas cabezas eran realmente sus hermanos lobos o la pantera Bagheera, aunque muchos otros personajes de la película ni siquiera tuvieron la suerte de contar con estos bustos para que se los pudiera imaginar.

Las tortugas de 'Ninja Turtles'

El traje de actor de efectos digitales se vuelve bastante más sofisticado cuando a quien tienes que interpretar es a una tortuga, sobre todo si también llevas los cascos de reconocimiento facial. El resultado es una especie de traje de SWAT con caparazón. Ojo al detalle de los colores en el antebrazo para señalar a qué tortuga interpreta cada personaje.

Y el resultado final ya lo ves, los personajes de 'Ninja Turtles' exactamente con los mismos gestos y expresiones que estaban poniendo los actores en la imagen anterior, aunque con un aspecto bastante más musculoso y verdoso.

El oso de 'El Renacido'

Este gran pitufo que tienes en la imagen se llama Glenn Ennis, e interpretó al oso que ataca a Leonardo DiCaprio en 'El Renacido'. De hecho, si te fijas bien, verás que su casco tiene forma de cabeza de oso, y que también tiene ese relleno corporal que hemos visto a otros que interpretan a personajes más voluminosos que ellos. La escena del oso (no la ponemos para evitar spoilers) es una de las más míticas que nos dejó la película, nada mal para un pitufo gigante.

Los simios en 'El Amanecer del Planeta de los Simios'

No, esto que ves no es una escena de una película de exploradores contra hombres en pijama, sino cómo luce el ejército de simios de 'El Amanecer del Planeta de los Simios' antes de que se les pase el filtro de CGI. De hecho, si te fijas verás que el primero de los "simios" no es otro que Andy Serkis, uno de los protagonistas de la cinta en el papel de César.

Al final, tras aplicar los efectos digitales correspondientes, todos esos simios tienen un aspecto bastante más agresivo y realista en la película. Unn trabajo sorprendente viendo la base de la que se partía antes de empezar con los diseños y la cantidad de personajes que tuvieron que modificar.

Los lobos de 'Crepúsculo'

La saga de 'Crepúsculo' también hacía bastante uso del CGI con sus personajes, sobre todo cuando había transformaciones de por medio. Y es que no es lo mismo darle palmaditas en la cabeza a un lobo gigante que hacerlo con un actor enfundado en un mono gris.

Groot y Rocket, de 'Guardianes de la Galaxia'

Una especie de árbol gigante y un mapache, dos personajes muy diferentes que tuvieron que compartir pantalla con humanos en la película de 'Guardianes de la Galaxia'. La imagen que ves corresponde a la escena de la prisión, y vemos a Jean, el hermano menor del director James Gunn, arrodillado haciendo de un Rocket a quien luego daría voz Bradley Cooper.

Krystian Godlewski con su casco de Groot también se merece un reconocimiento, aunque luego fuera Vin Diesel quien le dio voz al personaje en la película. El aspecto final de los personajes, como ves, tampoco acabó teniendo nada que ver con lo que hubo detrás de las cámaras.

Alienígenas de 'Distrito 9'

Los alienígenas de 'Distrito 9' también tuvieron un buen tratamiento de CGI, porque como ves, también eran interpretados por actores con esos particulares trajes grises que hemos visto ya varias veces en esta lista. Estos trajes ayudan a posicionar las partes del cuerpo que luego se utilizarán para reconstruir los personajes digitales.

Gollum en 'El Señor de los Anillos'

Y terminamos con Andy Serkis interpretando a Gollum en la trilogía de 'El Señor de los Anillos'. Sí, la imagen la hemos visto mil veces, pero nunca nos cansamos de ver a uno de los mejores actores a la hora de interpretar personajes digitales, y un artículo como este sólo podía acabar con él.

Bonus track: 'Superman Returns'

Y puestos a acabar por todo lo grande, no podíamos irnos sin una mención especial a estos valientes vestido de verde que agitaban la capa de Superman en la película 'Superman Returns'. Y es que a veces hace falta una mano artesana para sacar partido a todos estos efectos digitales.

