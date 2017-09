El vídeo que muestra que la escena más épica de 'Juego de Tronos' también tiene unos efectos especiales épicos

Cabe aclarar que si aún no han visto la séptima temporada de 'Juego de Tronos' este post será un gran spoiler, por lo que recomendamos ver primero la más reciente temporada, concretamente el episodio 4, y regresar a leer. Porque creanme que vale la pena ver el trabajo que hay detrás de las cámaras, o en este caso detrás del ordenador.

'The Spoils of War'

Llegados a este punto todos podemos estar de acuerdo que el capítulo 4 de la séptima temporada de 'Juego de Tronos', 'The Spoils of War', es uno de los más impresionantes de toda la serie, no sólo por lo que representa a la historia, sino también por el despliegue de efectos visuales que nos presenta.

La misma HBO sabe lo que este episodio significó para la saga, y por ello al día siguiente del estreno publicaron un vídeo con escenas del rodaje y parte de la tecnología que usaron. Vídeo que nos presenta la plataforma mecánica creada específicamente para este capítulo, así como el importantísimo trabajo de los dobles (stunts).

En aquel vídeo vimos parte de los efectos generados por ordenador, pero no se les dio el peso suficiente al tratar de abarcar todo lo que hubo detrás. Por fortuna, los chicos de Iloura, que son el estudio australiano de VFX responsable de todos los efectos visuales en 'Juego de Tronos' y otras producciones de HBO y otros estudios, publicaron un nuevo vídeo que muestra parte del trabajo de edición y montaje de dichos efectos.

El vídeo es impresionante, ya que en él podemos hacernos una idea del trabajo de quienes son los encargados de los gráficos generados por ordenador (CGI) y de acomodar los efectos en su lugar. Como vemos, se requieren de varias capas que se van colocando sobre las escenas grabadas, las cuales a su vez cuentan con otro tipo de efectos. En resumen, se trata de un trabajo en conjunto que funciona de forma maravillosa y en el que intervienen varias partes.

Para aquellos que no tuvieron oportunidad de ver el vídeo del detrás de cámaras de 'The Spoils of War', se los dejamos a continuación:

