OnePlus 7 Pro, iPhone XR, Sony Xperia XZ3, Samsung Galaxy S10e y Xiaomi Mi A2 Lite más baratos en Cazando Gangas

Bienvenidos un viernes más a nuestra sección de ofertas, nuestro Cazando Gangas. Esta semana encontramos ofertas interesantes en varios comercios, ya que en FNAC se encuentran con la campaña de televisores "Descuento por pulgada", es la Super Weekend de eBay y en Phone House hay una promoción en productos Xiaomi. No obstante, también hay bastantes smartphones y portátiles a buen precio. No me enrollo más: estas son las mejores ofertas de la semana en tecnología, electrónica e informática.

Móviles, tablets y accesorios

El iPad Pro 2018 de 11", 64 GB y Wi-Fi esta a buen precio en eBay: 689,99 euros. Se envía desde Irlanda por un vendedor que supera las mil transacciones con un 99,1% de votos positivos. Lee aquí la review del iPad Pro 2018 de Xataka. Otra opción más asequible y muy interesante es el iPad 2018 de 32 GB y Wi-Fi con funda de regalo, que queda en 259,99 euros. Eso sí, ambos iPads se ofrecen con solo 1 año de garantía.

Apple Watch Series 4 de 44mm por 399,99 euros en eBay, con correa de nylon negra. Se envía desde Irlanda con 1 año de garantía.

Auriculares Inalámbricos In-Ear Samsung Galaxy Buds por 109,99 euros en eBay. Se envía desde Irlanda con 1 año de garantía.

Pulsera Xiaomi Mi Band 3 por 22,99 euros en eBay, es la versión global con envío desde España. Un wearable sencillo para medir nuestra actividad diaria

Informática y accesorios

Microsoft Surface Pro 6 con procesador Intel Core i5-8250U, 8GB de RAM y un SSD de 256GB en PcComponentes por 1.149 euros, teclado no incluido. El Microsoft Surface Pro 6 es un convertible con buena construcción y diseño y gran autonomía para trabajar en movilidad, si bien es un modelo escaso en cuanto a puertos.

Portátil gaming HP OMEN 15-DC0030NS por 1.449 euros en PcComponentes, un modelo con procesador Intel Core i7-8750H, 16 GB de RAM, almacenamiento combinado de 1TB+256GB SSD y la gráfica GTX 1070.

Ultrabook LG Gram 14Z990-V por 1.199 euros en PcComponentes. Un ordenador de menos de 1 kg de peso y más de 20 horas de autonomía (según el fabricante) con diseño casi sin bordes para trabajar en movilidad. Con procesador Intel Core i7-8565U, 8GB de RAM, SSD de 256GB SSD/ y pantalla de 14".

Lenovo Ideapad Y720-15IKB con panel 15.6" FullHD, procesador Intel Core i7-7700HQ, 16GB de RAM, almacenamiento 1TB de HDD + 128 SSD y la gráfica Nvidia GTX1060 de 6GB por 1.149 euros en Amazon, mismo precio que en PcComponentes.

HP OMEN 880-127NS por 999,99 euros en PcComponentes. Torre gaming con procesador Intel Core i7-8700, 16GB de RAM, almacenamiento combinado de 1TB+128GB SSD y la gráfica GTX 1060.

Ordenador portátil Acer Predator PH315 Helios 300 por 999 euros en Amazon, mismo precio que en PcComponentes. Con panel de 15.6" Full HD, procesador Intel Core i7-8750H, 8GB RAM + 16GB Intel Optane, disco duro de 1TB y la gráfica dedicada Nvidia GeForce GTX 1060 6GB.

ASUS TUF Gaming FX705GE-EW103 por 999 euros en PcComponentes. Un equipo para gaming con procesador Intel Core i7-8750H, 16GB de RAM, almacenamiento de 1TB+256GB SSD, gráfica dedicada GTX1050Ti y panel de 17.3".

Si buscas un portátil para gaming asequible para jugar a títulos no muy ambiciosos, el Lenovo Legion Y520-15IKBN cuesta 849 euros en PcComponentes. Con procesador Intel Core i7-7700HQ, 8GB de RAM, un solo disco duro de 1TB HDD y la gráfica dedicada GTX1050.

Torre Lenovo IdeaCentre 510S-15ICB por 629 euros en PcComponentes. Con procesador Intel Core i5-8400, 8GB de RAM, disco duro de 1TB y la gráfica GTX1050Ti.

Torre de estética gaming algo ajustada para tal fin en cuanto a hardware: HP Pavilion Gaming 690-0301ns por 599 euros en El Corte Inglés. Con procesador AMD Ryzen 5 2600, 8 GB de RAM, HDD de 1 TB y la gráfica dedicada GTX1050 2 GB.

Portátil Asus R570ZD-DM266 , un modelo vestátil con muy buena relación entre prestaciones y precio: AMD Ryzen 5 2500U, 8GB de RAM, SSD de 256GB SSD y gráfica dedicada GTX 1050 por 549 euros en PcComponentes

Un equipo sencillo pero solvente para ofimática: ASUS X540UB-GQ492T por 399 euros en El Corte Inglés. Con Core i3 7020U, 8 GB de RAM, disco duro de 1 TB y gráfica GeForce MX110 2GB.

Si buscas un equipo asequible para navegar y poco más, el ASUS X540NA-GQ127 cuesta 259 euros en eBay, lo envía la tienda de informática Edentech desde España con factura y 2 años de garantía. Lo mejor de este portátil son sus 8 GB de RAM, su disco duro de 1 TB y su pantalla de 15,6", aunque su procesador es un limitado Intel Celeron Dual Core N3350

Ojo a esta oferta de Amazon: monitor LED IPS curvo de 35" QHD ASUS ROG Strix XG35VQ por 629,99 euros. También está rebajado el modelo de 27", por 369,99 euros.

Otra oferta muy atractiva desde Aliexpress Plaza con envío desde España y 2 años de garantía: monitor de 31,5" con resolución Full HD LG 32ML600M-B por 158,98 euros usando el cupón "plazaoff".

Monitor gaming de 24" Full HD ASUS VG248QE por 199,99 euros en Amazon, con tasa de refresco de 144 Hz y tiempo de respuesta de 1 ms

Monitor LED IPS de 24" HP 24fw por 119 euros en El Corte Inglés. Con resolución Full HD y AMD FreeSync

Impresora multifunción Brother MFCJ6935DW por 329,99 euros en Amazon, un modelo para pequeñas oficinas con cartuchos XL incluidos, compatible con el formato de papel A3 y conectividad Wi-Fi y NFC.

La impresora multifunción de tinta a color HP OfficeJet Pro 8715 está rebajada casi a la mitad en El Corte Inglés: 99,90 euros. Versátil y compacta, muy recomendable para pequeños negocios.

Muy interesante si buscas un disco para guardar copias de seguridad, fotos, etc., a buen precio: disco duro externo de 4 TB Maxtor STSHX-M401TCBM por 92,95 euros en Amazon

Alfombrilla Gaming Razer Vespula V2 casi a mitad de precio en PcComponentes: 25,99 euros

Memoria USB de 64 GB con USB 3.0 (3.1 Gen 1) de Toshiba THN-U365K0640E4 por 8,99 euros

Imagen y sonido

Smart TV OLED de 65" Sony KD-65AF8 de oferta en FNAC: 2.399,90 euros, modelo de 2018 con resolución 4K y HDR, procesador Premium X1 Extreme.

Los OLED de LG de 2018, en oferta: En Amazon, el LG OLED55C8PLA por 1.229 euros. Y en PcComponentes, la LG OLED55E8PLA de 55" por 1.649 euros. Con WebOS 4.0, resolución 4K UHD y HDR, Dolby Atmos, reconocimiento de voz y compatibilidad con asistentes de voz.

Los LED de gama alta de LG también están rebajados en PcComponentes: LG 75SK8100PL A de 75" por 1.699 euros y el de 49" por 619 euros, con paneles Nanocell, resolución 4K UHD e iluminación FALD

Samsung UE65NU8005 de 65" por 1.111 euros en Media Markt, con panel LED Ultra HD 4K, soporte para HDR 10+ y One Remote.

LG 65UK7550 también de 65" con panel LED IPS con Nanocells y resolución 4K UHD y control por voz, por 879 euros en El Corte Inglés.

Sony KD49XF8096 por 579 euros en FNAC, un modelo compacto de 43" del año pasado con panel LED, resolución 4K UHD, compatible con HDR y Android TV.

Dos televisores LED 4K de gama de entrada de Samsung a muy buen precio: el Samsung UE55NU7105 de 55" por 479 euros en PcComponentes, también de 55" el Samsung UE55NU7093 por 399,99 euros en eBay.

En 43" encontramos el LG 43UK6750PLD por 369 euros en PcComponentes (en Amazon está al mismo precio, pero sin stock) y el Philips 43PUS6753 por 358,99 euros en PcComponentes.

Barra de sonido LG SK5 por 169,15 euros en Amazon. Con posibilidad de usarla con cable y de forma inalámbrica, 2.1 Canales, 360 W de potencia y sonido Dolby Digital

De una gama superior y también a buen precio, la barra de sonido LG SK6F , por 199 euros en El Corte Inglés. También con 360W y 2.1 canales, además de audio Hi-Res

Barra de sonido Denon HEOS 2.1 por 559 euros en El Corte Inglés, una barra compacta con conectividad Wi-Fi y Subwoofer inalámbrico

Xiaomi Mi TV Box 3 por 45,99 euros en eBay. Set top box para convertir un televisor en un smart TV con Android 8.0, 2GB+8GB, procesador Quad Core.

Proyector Optoma H116 por 369 euros en PcComponentes, un modelo doméstico para home cinema con 3800 lúmenes y relación de contraste dinámico de 30000:1.

Cámara evil Panasonic Lumix G DC-GX800KECS con objetivo Lumix Vario 12-32mm por 369,99 euros en Amazon. Con sensor de 16 MP, pantalla táctil abatible, conectividad Wi-Fi, grabación de vídeo en 4K

Kit de cámara réflex con objetivo a muy buen precio en eBay: Canon EOS 4000D + EF-S 18-55mm II por 199,99 euros, se envía desde Irlanda con 1 año de garantía

Consolas y videojuegos

En Media Markt, la Xbox One S de 1TB con el juego The Division 2 por 249 euros, te llevas un segundo mando de regalo, el Phantom Edition.

Nintendo Switch con 2 juegos a elegir en GAME por 379,95 euros, algunos de los títulos disponibles son Arms, Hyrule Warriors, Octopath Traveler, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey...Otra opción es la Nintendo Switch + Labo Kit de Robot, por 329,95 euros también en GAME.

Movilidad

El patinete eléctrico de Xiaomi , a muy buen precio en Amazon: 348 euros en color negro. Uno de los más vendidos por su diseño, autonomía de hasta 30 km y velocidad punta de 25 km/h. Lee aquí nuestra review.

Seguimos con Xiaomi, esta vez con su bicicleta eléctrica: Xiaomi Qicycle versión de España por 859 euros en PcComponentes. Si nos vamos a China podemos encontrarla más barata, 720 euros cuesta en Gearbest, pero en versión internacional y con 1 año de garantía. La Xiaomi Qicycle es un modelo de bicicleta plegable eléctrica fabricada en aluminio muy ligera. Cuenta con ordenador de a bordo, ofrece una autonomía de hasta 45 kilómetros, con carga rápida y selector de 3 velocidades.

Casa conectada

Roborock S50 2 rebajado por 319,99 euros en eBay, con 3 años de garantía y envío desde España. El vendedor tiene un historial de más de 300 transacciones con un 99,4% de votos positivos. Con navegación láser LDS, una potencia de succión de 2.000 Pa, una autonomía aproximada de 2,5 horas, app y accesorio para fregar.

Muy difícil dar con un robot aspirador de iRobot a estos precios: el sencillo Roomba 606 por 169,99 euros en eBay. No es programable ni se puede controlar desde el móvil ni con asistentes de voz, simplemente funciona dándole al botón "CLEAN". No tiene navegación inteligente ni rodillo de goma, pero funciona bien.

Robot aspirador con accesorio para fregar Cecotec Conga Serie 990 Excellence por 169 euros en Amazon, es el modelo con navegación aleatoria, es programable y viene con mando a distancia.

El robot de cocina de Cecotec Mambo Black de oferta en la web oficial: 199 euros , un modelo compacto pero muy versátil como puedes leer en nuestra review.

El Google Home sigue a 99 euros en la tienda oficial de Google, es el altavoz inteligente de Google con mayor calidad de sonido

En Phone House hay una promoción Xiaomi con productos rebajados. Dos de los más interesantes los encontramos en el apartado del hogar: la Xiaomi Yeelight LED Light Bulb por 16,99 euros y la Mi Power Strip por 9,99 euros

¿Más ofertas?

