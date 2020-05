Los nuevos iPhone SE y POCO F2 Pro a precios de locura y la GoPro Hero Black 8 por 100 euros menos: Cazando Gangas

Estaba por encima de 600 euros (y ese precio marca en PcComponentes, pero en Amazon ha bajado a 449 euros este curioso All in one MSI PRO 22XT 9M-029XEU con pantalla táctil de 21,5" FHD. Su procesador es muy limitado (Intel Celeron G4930) , pero no están mal sus 8GB de RAM y su SSD de 256GB. Interesante si lo queréis esencialmente para navegar por internet o consumir contenido.