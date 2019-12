Amazfit GTS, análisis: el superventas de Xiaomi es uno de los mejores smartwatch en relación calidad-precio

Hablar de Amazfit es hablar de wearables deportivos a bajo precio. La compañía no ha tenido complejos en lanzar al mercado su propio "Apple Watch barato" y si además te adelantamos que hay varias funciones en las que supera a la propuesta de Apple, las cosas se ponen más interesantes aún.

A base de diseño, una batería de larga duración y una comunidad detrás que tiene más peso del que se pueda pensar en primera instancia, el Amazfit GTS es objeto de este análisis. ¿Es una propuesta competitiva por su precio? Tratemos de averiguarlo.

Ficha técnica del Amazfit GTS

AMAZFIT GTS Características PANTALLA AMOLED táctil de 1,65 pulgadas (348 x 442 puntos) CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Bluetooth: BT5.1, BLE/BR/EDR SISTEMA OPERATIVO Amazfit OS GEOPOSICIONAMIENTO Sí, mediante GPS, GLONASS SENSORES GPS + GLONASS, giroscopio, acelerómetro, medición del pulso BioTracker, NFC (China), Bluetooth 5.0 BOTONES Encendido y función en un solo botón RESISTENCIA AL AGUA Hasta 5 atmósferas REQUISITOS Smartphones con Android 4.4 o superior, o iOS 9.0 o posterior BATERÍA 220 mAh PUERTO DE CARGA Base magnética de carga COLORES DE LA CORREA Rojo, azul, gris, rosa PRECIO 137 euros

Amazfit GTS - Smartwatch Hoy en Amazon por 141,34€

Apple Watch parece, Amazfit es

Por tamaño y diseño, el Amazfit GTS es el perfecto clon del Apple Watch.

El Amazfit GTS se parece al Apple Watch, es un hecho. No obstante, pese a la polémica que esto pueda suscitar, en mi opinión es la mejor decisión que han podido tomar. En primer lugar, porque el reloj es bastante estético, mejora a nivel de grosor al watch de Apple, y el acabado en aluminio le sienta bastante bien. Ligero, delgado y cómodo. En segundo lugar, esto permite ver las notificaciones de una forma más cómoda que las propuestas de cuerpo circular, aunque de esto hablaremos unas líneas más abajo.

El Amazfit GTS se basta y sobra con un solo botón para hacer todas sus funciones y, curiosamente, no hemos echado en falta ninguno más

La botonera del Amazfit GTS es bastante simple. Tan solo encontramos un botón en el lateral derecho del reloj, el cual activa la pantalla con una pulsación, y realiza la función que hayamos configurado con otra pulsación más larga.

El bisel que rodea al reloj engaña un poco ya que, con fondos negros, pareciera que el reloj es prácticamente 'todo-pantalla'. No obstante, con fondos más claros, se aprecia perfectamente el borde del mismo, aunque no es nada exagerado (recuerda bastante a los biseles del Apple Watch Series 3).

En nuestro caso, hemos utilizado una correa milanesa en sustitución de la clásica correa de caucho negro.

Respecto a la correa, no tan buenas noticias. Es de bastante poca calidad, y en mi caso, he sufrido algo de alergia con el paso de los días. Matizar y aclarar que este tipo de alergia (como todas ellas) es algo que depende de la persona, pero por prevención, siempre agradecemos cuando el fabricante utiliza un caucho hipoalergénico como el fluroeslastómero que utilizan tanto Apple como Huawei, entre otros.

Si bien el reloj está bien rematado en aluminio, la correa no termina de convencer. Por suerte, podemos cambiarla de forma sencilla por otra, máxime si tenemos alergia al caucho no hipoalergénico

No obstante, esta correa es bastante fácil de cambiar, y por unos pocos euros podemos hacernos con otra. Para solucionar este problema, ha bastado con una correa milanesa que hemos adquirido de forma externa. Las correas son de 20mm, por cierto. En resumidas cuentas, un reloj bien acabado, que queda algo ensombrecido por una correa de poca calidad. No obstante, siendo este defecto tan fácilmente subsanable, no es algo que debiera preocuparnos en exceso.

Tecnología AMOLED que brilla por sí sola

El panel del Amazfit GTS se ve espectacular bajo cualquier condición lumínica.

El Amazfit GTS tiene un panel AMOLED de 1,65 pulgadas con una resolución de 348x442 píxeles. ¿Resultado? 341 ppp, más píxeles por pulgada que el propio Apple Watch. Huelga decir que tener más píxeles no implica que el panel sea de mayor calidad, pero sí que podemos destacar, por un lado, la gran nitidez del panel, algo que se agradece en un dispositivo tan pequeño. Por cierto, está recubierto con Gorilla Glass 3.

La pantalla del Amafit GTS es sorprendentemente buena para el precio del dispositivo. Brillante, nítida y con colores bastante vivos

Por otro lado, destacar el ejercicio que ha hecho Amazfit con el brillo, tanto en la gestión automática como a nivel de picos mínimos y máximos. A pleno sol el GTS alcanza los 430 nits, cifra más que aceptable para un reloj tan económico. Del mismo modo, cuando la luz baja, el panel brilla muy poco, sin obligarnos a usar el ajuste manual para bajarlo.

Para terminar de hablar del panel, comentaremos de uno de los puntos fuertes de apostar por los paneles rectangulares: las notificaciones. Si bien el GTS sigue pecando, al igual que sus predecesores, de no mostrar los emojis, el contenido se ve bastante bien, y no distribuyéndose a lo largo de una forma esférica, como en algunos de sus rivales directos.

Rendimiento mejorable, funciones suficientes

El Amazfit GTS se mueve bien, aunque le falta soltura. Destacamos el poder pulsar en funciones del reloj activables desde la esfera.

Amazfit no hace mención acerca del procesador y memoria que monta este dispositivo, algo que cobra sentido, teniendo en cuenta que es, prácticamente, una Mi Band vitaminada. A nivel de rendimiento, el Amazfit GTS se mueve de forma aceptable, pero algo por debajo de la fluidez esperada. Todo se toma unas milésimas de más para moverse, algo que no llega a ser frustrante, pero que querríamos ver mejorar en siguientes generaciones.

Sorprende la buena integración de las propias funciones del reloj dentro de la esfera. Con una sola pulsación se nos lleva directamente a dicha función

Eso sí, nos ha sorprendido lo bien que ha integrado la integración directa con el reloj, pese a que, como en casi todo smartwatch, el grueso de su uso recaiga sobre la aplicación. El GTS cuenta con esferas personalizables desde el propio reloj, por lo que podemos ajustar los elementos que se muestran en el mismo.

Pulsando en estos elementos, accedemos a la propia función del icono. Algo que puede parecer básico, pero que algunos de sus rivales directos, más caros, no logran hacer. Aparte de esto, podemos gestionar el tema de los entrenamientos, pulsaciones y notificaciones desde el reloj.

A nivel de su aplicación, todo bien, tanto en iOS como en Android. La app es prácticamente idéntica en ambos sistemas, por lo que no veremos capadas funciones por utilizar un Android o un iPhone. La interfaz es limpia, sencilla de usar, y nada más abrirla nos hace un resumen sobre el sueño, el ritmo cardíaco, los objetivos del día y los entrenamientos que hemos hecho.

Destacar aquí el buen trabajo que hace con la medición del sueño, a nivel de conteo de horas. No obstante, echamos en falta algo más de desglose a nivel de fases del sueño, ya que solo se cuentan la fase profunda y la ligera, amén del tiempo despiertos. Respecto a la medición del ritmo cardíaco, es algo irregular. Comparando con otros relojes y con medidores profesionales, hemos encontrado situaciones en las que no mide bien. Es un comportamiento algo aleatorio, pero hemos llegado a encontrar diferencias de hasta 20 pulsaciones por minuto comparando con otros medidores.

No obstante, tiene funciones interesantes como la de medir el ritmo cardíaco cada X minutos pero, tras detectar actividad intensa, aumentar la frecuencia de medición de forma automática mediante el entrenamiento.

Parémonos a hablar de la comunidad de este reloj

La comunidad del GTS es bastante curiosa, con esferas que se suben a diario, algunas inspiradas en... ejem.

Antes de finalizar el apartado de rendimiento y software, es obligado hacer una parada en la comunidad que tiene detrás Amazfit, ya que es algo que no deja de sorprender. Por defecto, el GTS tiene tres esferas, la cuales podemos ampliar mediante la aplicación para iOS y Android.

El número de esferas a instalar no tiene prácticamente fin, al subirse de forma constante nuevas interfaces en la comunidad de Amazfit

No obstante, hay una página extraoficial llamada Amazfitwatchfaces, todo un clásico ya en los que alguna vez han usado un wearable de Amazfit o Xiaomi. ¿Por qué? Porque de forma diaria se suben distintas esferas compatibles con el Amazfit GTS, lo que hace que la personalización sea prácticamente infinita.

Del mismo modo, la página también es un foro sobre Amazfit, por lo que si tenemos alguna duda o cuestión acerca del GTS, podemos aclararla allí. No deja de ser curioso cómo se crea una comunidad entera entorno a una marca económica de wearables, pero esta es una de las bondades del software abierto.

Autonomía sobresaliente para un reloj incombustible

Pese a tener todos los medidores activos, la batería del reloj es sobresaliente.

La batería del Amazfit GTS dura bastante, independientemente de que le demos un uso intenso o no. En nuestro caso, con todas las funciones activas, y con entrenamiento de cuatro días por semana (lo que obliga al reloj a activar con mayor frecuencia el registro cardíaco), hemos logrado llegar a los 12 días de autonomía.

La autonomía del Amazfit GTS va desde los cuatro días con el modo AOD activo, hasta las dos semanas de uso en condiciones normales

Esta cifra puede llegar a los 14 días con un uso algo menos intensivo, o disminuir hasta los cuatro días si activamos el modo Always On Display (AOD). La carga del reloj se completa en aproximadamente una hora, mediante su propia base de carga.

Buenos datos, debidos principalmente a la poca demanda energética del procesador (no tiene demasiado que mover) y a un panel AMOLED bastante eficiente. Como en cualquier pantalla con esta tecnología, cuando más contenido negro tenga la esfera que estamos utilizando, menor será el consumo energético.

Amazfit GTS: la opinión de Xataka

El Amazfit GTS es una de las mejores opciones en relación calidad-precio en lo que a smartwatch se refiere. Actualmente podemos hacernos con él por debajo de los 140 euros, y nos estamos llevando un reloj con pantalla rectangular (rara avis más allá del Apple Watch) con más de diez días de autonomía, pantalla AMOLED, funciones deportivas y resistencia al agua.

El rendimiento y correa del Amazfit GTS son mejorables. No obstante, teniendo en cuenta lo ajustado que está el precio del reloj, no son fallas mayores

Cierto es que nos hubiese gustado un rendimiento algo más solvente o una correa algo más premium, pero por el precio del reloj pueden llegar a entenderse estas carencias, que acaban haciendo que el coste final del producto quede tan ajustado.

El tema de la comunidad también es un punto que valoramos bastante. Esferas nuevas de forma prácticamente diaria, que podemos instalar a golpe de aplicación en unos pocos segundos. En resumidas cuentas, el GTS es una genial opción a tener en cuenta si buscamos un reloj que nos acompañe tanto a nivel de notificaciones como a nivel de salud por el menor precio posible.

8.5 Diseño8,5 Pantalla9 Software7,5 Autonomía9,5 Interfaz8 A favor La autonomía es sobresaliente

El formato rectangular se agradece

La comunidad del reloj le da una segunda vida constante En contra La correa podría estar mejor acabada

El rendimiento del SO es mejorable

Tiene NFC, pero no se puede usar en España