iPhone XR, OnePlus 6 y Huawei P20 Pro rebajadísimos: ofertas de miedo en Cazando Gangas

Es viernes y muchos sois los afortunados que estáis disfrutando de un largo puente. No obstante, las ofertas en tecnología y electrónica no cesan ni en estos días de Halloween y Todos Los Santos, por lo que Cazando Gangas tampoco se toma fiesta. Sin ir más lejos, son los Tecnoprecios de El Corte Inglés y en eBay hay unas ofertas de muerte de las cuales hemos seleccionado algunas muy interesantes. Pero no me enrollo más: aquí están las mejores ofertas de la semana.

Móviles, tablets y accesorios

El iPhone más asequible de los últimos presentados por Apple, el iPhone XR en versión de 128 GB se encuentra a 829 euros en Tuimeilibre al usar el cupón V2VGS2XL. Por lo que cuesta la versión de 64 GB, tienes el doble de espacio. Eso sí, esta oferta está disponible solo en color negro. Se trata de un producto completamente nuevo, proveniente de canalización española y con 2 años de garantía. Para más información, puedes leer el análisis de Xataka del iPhone XR.

Tras presentar el OnePlus 6T, no era de extrañar que el modelo anterior bajara su precio, pero tanto como hasta los 351,60 euros por el OnePlus 6 versión internacional de 64 GB en Gearbest. Una oferta muy atractiva, sobretodo teniendo en cuenta que tampoco hay tantas diferencias y que el OnePlus 6 ya era un teléfono top con poco más de medio año en el mercado.

En eBay encontramos uno de los teléfonos del año a un precio super bueno: el Huawei P20 Pro color Twilight versión 128 GB por 599 euros. Uno de los topes de gama de la firma china, con pantalla OLED y una óptica excepcional gracias a su triple lente. El vendedor tiene el 100% de votos positivos, permite pagar con PayPal y envía desde España. Ojo porque solo hay 3 terminales.

Seguimos en eBay, donde nos hemos topado con otra ofertaza en la gama alta: el Samsung Galaxy S9 Plus de 128 GB por 579,99 euros. Es la versión Dual SIM. Un teléfono top que destaca por su buen diseño y la calidad de su pantalla, según leemos en su review de Xataka.

En Tuimeilibre está el Xiaomi Pocophone F1 de 128 Gb Azul por 293 euros usando el código D1GMB6QS. Por menos de lo que cuesta la versión de 64GB tenemos el doble de espacio. El Pocophone F1 es una de las mejores opciones en relación calidad precio que podemos encontrar en la actualidad.

Otro de los buques insignia de Xiaomi, el Xiaomi Mi Mix 2s , se encuentra a 325 euros en Gearbest al introducir el cupón GBMPMIX2S5. Esta oferta está disponible por tiempo y unidades limitadas y únicamente en color blanco. Potencia y diseño todo pantalla son los rasgos más característicos de este Mi Mix 2s.

Uno de los best sellers de Xiaomi, el Xiaomi Mi A2 Lite en versión global 3+32GB está a solo 131 euros en Gearbest usando el cupón GBMPA2LI. Lee aquí su review.

Genial oferta la del altavoz Bluetooth B&O Play Beolit 15 , que baja hasta los 326,22 euros en Amazon el modelo rosa pálido. Un altavoz portátil que auna diseño y potencia. Su autonomía es de hasta 24 horas.

Los auriculares Sennheiser IE 80 S bajan hasta los 199 euros en Amazon. Con ajuste de respuesta en frecuencia, diseño ergonómico, cable desmontable y bolsa de transporte.

Otros auriculares rebajados son los B&O Play Beoplay H4 en color naranja, que en Amazon estan por 199,99 euros. Se trata de un modelo inalámbrico de diadema circumaural con cable extraíble, buen diseño y materiales premium y una batería de hasta 19 horas de duración.

Aunque los nuevos iPad Pro nos hayan dejado con la boca abierta por su potencia, diseño y precio, el iPad 2018 sigue siendo una espléndida opción y más a 279,99 euros que hemos visto en eBay. Es el modelo de 2018 versión Wi-Fi y 32 GB de almacenamiento que Apple presentó en marzo. Aquí puedes leer su análisis.

La tarjeta de memoria SDXC modelo Sandisk Ultra de 200 GB está rebajada en Amazon : 39,90 euros. Con una clasificación UHS Speed Class 1 (U1) y Clase 10 para vídeos Full HD. Esta tarjeta se recomienda para smartphones y tabletas con sistema operativo Android.

Otra tarjeta SDXC rebajada es la SanDisk Extreme, que cae hasta los 21,90 euros en Amazon. Es el modelo de 64 GB y cuenta con clasificación Clase 10 y U3 y V30, indicadas para fotografía en modo ráfaga, transferencias rápidas y 4K UHD y grabación de vídeo en 360°. Resistente a temperatura, al agua, a golpes y a rayos X.

Informática y accesorios

El Ultrabook Huawei Matebook X con diseño casi sin bordes y 1 kg de peso está rebajado en Amazon, donde lo encontramos por 859,20 euros. Otra opción es comprarlo en El Corte Inglés también a 859,20 euros. Un ordenador ligero, atractivo y potente para uso intensivo (Eso sí, corto para gaming o edición de foto y vídeo). Lee aquí nuestro análisis.

En Amazon tienen rebajados una serie de portátiles gaming de la marca MSI. Por ejemplo el modelo MSI Raider GE73VR 7RF-258XES está disponible a los 1.537 euros. Es un ordenador potente y grande con 17.3 pulgadas de diagonal con resolución Full HD, procesador i7 de séptima generación, bien de RAM y almacenamiento y gráfica dedicada. Ojo porque no trae sistema operativo. Color Negro

El portátil gaming Acer Nitro 5 AN515-52-5336 está rebajado en PcComponentes (799 euros) y en El Corte Inglés (799 euros). Un modelo con gráfica dedicada, bien de almacenamiento y procesador de última generación. Una opción gaming interesante para uso no muy exigente.

El portátil estilo gaming ASUS ROG Strix GL553VD-DM064T está rebajado hasta los 749 euros en El Corte Inglés. Lleva gráfica dedicada y una pantalla de 15,6 pulgadas, pero su hardware no es demasiado potente, así que podría quedarse corto para ciertos títulos.

Otra marca que está rebajada en Amazon es Asus, especialmente en su gama baja de portátiles. Así, encontramos el básico ASUS K540LA-XX1313T por 349 euros, un modelo sencillo para tareas de ofimáticas y navegar por internet.

En El Corte Inglés el Lenovo Ideapad 520-15 está de oferta en dos configuraciones: cuesta 664,15 euros con i5 de última generación, 12 GB de RAM, 256 GB SSD y gráfica GeForce MX150 2 GB y se va hasta los 749,15 euros con la configuración i7 de última generación, 8 GB RAM, 2TB HDD y gráfica GeForce MX150 2 GB. Ambos son portátiles versátiles y potentes para uso intensivo.

El monitor ultrapanorámico LG 34UM68-P de 34 pulgadas con panel LED IPS está a muy buen precio en El Corte Inglés: 349 euros. Ojo porque solo quedan 3 unidades.

Otro LG de oferta es el LG 27MP68HM-P Full HD LED IPS de 27 pulgadas y altavoces integrados, que baja hasta los 199 euros en Amazon. En El Corte Inglés también cuesta 199 euros, pero en este momento solo queda una unidad.

Si buscas una impresora rápida y eficiente que esté lista aunque no imprimas con frecuencia, la HP Laserjet Pro M102a monocromo láser cuesta 69,05 euros, la versión sin Wi-Fi. Otra opción es comprarla en PcComponentes, donde también está a 69,05 euros

La impresora multifunción de tinta HP OfficeJet Pro 8715 está a mitad de precio en El Corte Inglés, donde la encontramos por 99 euros. Con Wi-Fi, impresora, copiadora escáner y fax. Alcanza las 22 páginas por minuto.

Si buscas un disco duro de sobremesa para las copias de seguridad, en Amazon encontramos el Western Digital Elements Desktop de 4 TB con USB 3.0 con un 51% de descuento, quedando en 92,90 euros. Hay otras capacidades en oferta, pero esta es la más interesante.

Configura tu propia nube personal con el Western Digital My Cloud Home Duo , que baja hasta los 399,90 euros el de 12 TB. Guarda todas sus fotos, vídeos, música y archivos desde cualquier dispositivo.

Otro disco duro rebajado es el WD My Passport for Mac de 4 TB, que baja hasta los 115,90 euros en Amazon. Diseñado para Mac y compatible con Time Machine, con software de seguridad.

Los altavoces Bose Companion 2 Series III están rebajados en Amazon: 84,15 euros. Compactos y con sonido nítido.

Los Kindle Paperwhite de séptima generación (modelo anterior), están de oferta en Amazon: 119,99 euros el modelo con Wi-Fi. El Paperwhite es ereader de Amazon con pantalla de 6” y luz de lectura integrada.

La memoria flash USB 3.0 de la marca SanDisk Ultra de 128 GB ha bajado hasta los 21,90 euros en Amazon. Con software de seguridad para protegerla.

Imagen y sonido

La serie OLED C8 de LG de está rebajada en Amazon. Cuenta con procesador Alpha 9, 100% HDR, Dolby Vision/Atmos y Google Assistant está rebajada en Amazon. Así, la de 65 pulgadas cuesta 2.250 euros y la de 55 pulgadas está a 1.784,04 euros. Lee aquí la review de estos televisores que nos impactaron por su diseño, software y calidad de imagen.

Si te atraen las pantallas curvas, la TV Samsung QE55Q8CN está rebajada en El Corte Inglés. Con panel QLED con resolución 4K HDR y 55 pulgadas, su precio ahora es de 1.399 euros.

En Oportunidades DIA encontramos la Samsung QE55Q7FN QLED con Quantum Dot y 55 pulgadas de diagonal por 1.299,99 euros. En nuestra review, esta serie logró un sobresaliente en diseño, software, calidad de imagen y sonido.

Otra QLED de Samsung rebajada es la Samsung QE55Q6FN , también de 55 pulgadas y con Quantum Dot para reproducir el color de forma fiel a la realidad. Con panel UltraHD 4K. 1098,99 euros en PcComponentes.

También en LED encontramos buenas ofertas, como esta TV de 65 pulgadas de LG 65SK8100PLA con Nano Cell y resolución UltraHD 4K por 1.171,99 euros en Oportunidades Dia. Y la de 55 pulgadas también está a buen precio: 869,99 euros.

La TV LED Sony KD-65XF7096 está de oferta en Amazon: 1.017 euros. Smart TV de 65 pulgadas de diagonal con resolución 4K mejorado con 4K X-Reality PRO.

En El Corte Inglés está la TV LED de 65" Samsung UE65NU7405 con panel 4K HDR por 973 euros. Con Dynamic Crystal Color para mejorar la reproducción de color y compatibilidad con HDR.

La barra de sonido Denon DHT-S514 está a mitad de precio en Amazon: 249 euros. Indicada para pantallas de TV a partir de 42", con Bluetooth aptX para mayor calidad de sonido. 175 W de potencia.

Otra barra de sonido en oferta es la Yamaha MusicCast YAS 306, un modelo inalámbrico que se conecta a través de Wi- Fi, AirPlay y Bluetooth. En Amazon cuesta 260,91 euros. Si eres socio de FNAC, el precio de esta barra es también de 260,91 euros pero además te llevas 13 euros acumulados para tu cuenta.

En Phone House hay buenísimas ofertas en cámaras réflex Canon . Por ejemplo, el cuerpo de la Canon EOS 6D Mark II cuesta 1.144 euros y el cuerpo de la Canon EOS 5D Mark IV 2.061 euros. En una gama más baja encontramos el cuerpo de la Canon EOS 77D por 572 euros y con el objetivo EF-S 18-55mm f/4-5 se va hasta los 650 euros. Todos ellos los vende un tercero desde el Reino Unido, con entrega de DHL dentro de 3/6 días y 2 años de garantía del vendedor en España.

En Amazon, si te compras una Olympus Pen E-PL9 en Amazon, te llevas el objetivo M. Zuiko Digital ED de 30 mm de regalo. Además, algunos modelos están rebajados. Un ejemplo es el kit compuesto por la Olympus Pen E-PL9 y el objetivo Compacto M. Zuiko Digital ED de 14-42 mm, que cuesta 549 euros, te llevarías también el otro objetivo.

Consolas y videojuegos

La PlayStation 4 modelo Slim 1TB con el juego FIFA 19 a su precio de lanzamiento inicial: 299 euros en Tuimeilibre usando el cupón IQSEUZC9 con stock limitado. Es nuevo y con dos años de garantía. Promoción válida hasta agotar existencias.

Hogar inteligente

Amazon sigue promocionando sus kits compuestos por elementos domóticos y sus altavoces inteligentes con atractivas ofertas como esta: el Echo Dot en color antracita con el Amazon Smart Plug por 53,99 euros. Un buen kit para iniciarse con Alexa a través de un altavoz asequible y un útil enchufe inteligente

Amazon parece haber prolongado sus ofertas en sus nuevos altavoces inteligentes. Así, el Echo Dot cuesta 35,99 euros, Echo 59,99 euros, Echo Spot 77,99 euros y Echo Plus 89,99 euros.

Si buscas un robot aspirador básico para la casa, el ILIFE V5S Pro está rebajadísimo en Gearbest: 131,80 euros por tiempo y unidades limitadas. Con enchufe europeo. Este robot no tiene navegación inteligente ni app, pero sí dispone de accesorio para fregar y de mando a distancia para programarlo.

No es un robot, pero la Dyson V8 Absolute bien merece la pena por su eficiencia y potencia de succión. Es un aspirador sin cables, sin bolsa, con cepillo giratorio y con 40 minutos de autonomía que está a buen precio en eBay: 359,99 euros.

¿Más ofertas?

Si tras todo esto nuestra sección de los viernes se te queda corta, puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas en los cazando gangas de Xataka Móvil, Xataka Android, Xataka Foto, Vida Extra, Espinof y Applesfera, así como con nuestros compañeros de Compradicción. Puedes ver todas las gangas que publican en Twitter y Facebook, e incluso suscribirte a sus avisos vía Telegram.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.