Escuchar la radio en el móvil: opciones para hacerlo y principales problemas de cada una

Vamos a explicarte lo que necesitas saber para poder escuchar la radio FM en el móvil. De vez en cuando, vienen eventos como el gran apagón de España y nos recuerdan lo útil que es tener una radio cerca, aunque lamentablemente esta tecnología casi ha desaparecido de forma nativa en nuestros móviles.

Vamos a empezar el artículo diciéndote los métodos que tienes para escuchar la radio en tu smartphone, ya que hay dos maneras distintas de hacerlo. Y luego te diremos los principales contratiempos que puedes encontrarte con cada uno de ellos, porque todos tienen algún pero.

Dos maneras de escuchar la radio en el móvil

Hoy en día, tienes dos maneras diferentes de escuchar la radio en tu teléfono móvil. Cada una de ellas tiene sus pros y sus contras, y vamos a explicártelas. Todo depende de tu tipo de móvil, ya que una de ellas solo podrás usarla si lleva un chip concreto.

Usar el chip de radio : La mejor manera de escuchar la radio en el móvil es mediante un chip nativo que algunas de ellas usan. Si tienen esta característica, entonces solo con conectar tu auricular para hacer de antena podrás escuchar la radio como lo haces en los dispositivos analógicos.

: La mejor manera de escuchar la radio en el móvil es mediante un chip nativo que algunas de ellas usan. Si tienen esta característica, entonces solo con conectar tu auricular para hacer de antena podrás escuchar la radio como lo haces en los dispositivos analógicos. A través de Internet: La manera más extendida hoy en día es escuchar la radio a través de Internet. Las apps específicas con las que lo haces se conectan a las emisiones a través de la web, y puedes escucharla siempre y cuando tengas cobertura.

Los móviles que tienen un chip de radio pueden usar los dos métodos, pueden escuchar la radio por una app que use este chip o por una que se conecte a través de Internet. Sin embargo, las radios que no tienen este chip solo pueden usar el método online y aplicaciones para escuchar la radio a través de Internet.

Cada método tiene su problema

En apariencia, un móvil con el chip de radio es la mejor solución. El problema es que la inmensa mayoría de fabricantes ya no equipan este componente en los móviles que lanzan al mercado. Los móviles con chips de radio son muy pocos, están casi extintos, y solo algunos fabricantes como Xiaomi o Motorola son casi las únicas excepciones.

La cuestión es que casi todos los fabricantes han decidido que este componente está obsoleto en los tiempos en los que puedes acceder a Internet casi desde cualquier sitio, y prefieren no integrarlo para ahorrarse ese espacio y aprovecharlo para integrar otros componentes.

El problema viene que si no hay chip se depende exclusivamente de Internet. Por lo tanto, si vas a una zona con muy mala cobertura o hay algún problema con la red, entonces ya no podrás escuchar la radio porque tu móvil ya no tiene este chip.

Por lo tanto, nos encontramos con que la inmensa mayoría de los móviles no tienen el chip de radio, y que si se cae la conexión ya no podrás usarla. Entonces, en casos como el gran apagón donde se va la luz e Internet, el móvil ya no te sirve para saber lo que está pasando.

El problema está también en que no te vas a comprar un móvil solo por este componente, porque casi no los hay y seguramente prefieras otras características antes. En cualquier caso, si quieres saber si tu móvil tiene radio mira sus características de conectividad cuando leas una reseña en Xataka, porque ahí indicaremos con las siglas FM que la tiene.

En Xataka Basics | Consejos configurar tu móvil para alargar la duración de su batería: tanto en un apagón como si estás fuera de casa sin enchufe