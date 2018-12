Cómo desactivar la reproducción automática de vídeos en la sección Inicio de YouTube en móviles

Hoy te vamos a explicar cómo desactivar la reproducción automática de vídeos en sección de Inicio de la app de YouTube. Se trata de una función que estaba disponible hasta ahora en YouTube Premium, y que Google ha decidido llevar a su versión gratis. Con ella, cuando abras la aplicación en Android o iOS los vídeos por los que pases empezarán a reproducirse sin que le des a ningún botón.

Los vídeos se van a reproducir de forma automática con subtítulos, el volumen solo se activará si pulsamos en cualquiera de ellos. Si aun así te resulta molesto ver imágenes en movimiento, YouTube te ofrece la posibilidad de desactivarlo desde la propia aplicación. Y esto es precisamente lo que te vamos a enseñar paso a paso.

Cómo quitar la reproducción automática del inicio

Lo primero que tienes que hacer es abrir YouTube, y una vez estés en la página de Inicio pulsar sobre el icono de tu perfil. Lo tendrás arriba a la derecha del todo, justo al lado de la lupa de búsqueda, y lo reconocerás por tener el avatar que utilices en tu cuenta de Google.

Una vez estés dentro del menú Cuenta, verás que hay varias opciones para configurar tu canal y tu experiencia con YouTube. Aquí, lo que tienes que hacer es pulsar sobre la opción de Ajustes para entrar en la configuración de la propia aplicación.

Una vez estés dentro de los ajustes vas a poder cambiar muchas características sobre el funcionamiento de la app de YouTube. Pero lo que te interesa ahora son los vídeos que se reproducen por si solos, por lo que debes pulsar sobre la opción de Reproducción automática que verás en segundo lugar, justo debajo de General.

Cuando estés dentro del menú de Reproducción automática, pulsa sobre la opción Reproducción automática en la página principal que tendrás en segundo lugar. Si esta opción no te aparece, lo hará en los próximos días, ya que la opción puede tardar un poco en desplegarse. De hecho a mi tampoco me ha aparecido, y por eso he utilizado capturas de pantalla diferentes de una compañera.

Te aparecerá un menú emergente en el que ahora sólo te queda elegir la opción Desactivado en el caso de que no quieras que los vídeos se sigan reproduciendo automáticamente. También vas a tener una opción Solo Wi-Fi para que simplemente no se autorreproduzcan cuando estés con tu conexión móvil, algo que ayudará a ahorrar datos permitiéndote que se sigan reproduciendo cuando estés en casa con tu WiFi.