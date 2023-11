Android Auto 10.8 oficial: novedades y cómo descargar la última versión estable

Google ya ha liberado la versión estable de Android Auto 10.8, el sistema operativo para el coche de la empresa del buscador. Es un sistema que instalas en el móvil como app, pero que no lo puedes usar allí, sino que al conectar el dispositivo a la consola de tu coche se lanzará en ella Android Auto.

Y como cada vez que llega una nueva versión de este sistema operativo, vamos a repasar las novedades que se incluyen en ella. Lamentablemente, como es habitual, casi ni hay nuevos cambios, el por qué esto es así también lo vamos a explicar. Además, terminaremos mencionando cómo actualizar o instalar esta nueva versión.

Novedades de Android Auto 10.8

Una de las novedades de esta nueva versión es que mantiene su interfaz con botones a la izquierda. Que lo mantenga es una novedad porque la segunda de ellas es que ha eliminado el inicio con vista cenital que vimos en la versión anterior. Por lo tanto, no sabemos si fue un error o si fue una prueba que no les gustó.

Pero más allá de esto no hay más cambios. Como siempre, Google va avanzando poco a poco y activándole algunas funciones a usuarios puntuales, como el nuevo diseño del Asistente de Google, el nuevo selector de contactos o la configuración para coches eléctricos. Son funciones anunciadas hace tiempo, pero que no han lanzado de forma masiva.

Tampoco ha llegado para todos Coolwalk, compatibilidad con Zoom o WebEx, el rediseño de ajustes con Material You, cambiar la app que se abre al inicio o el botón de desconexión. De nuevo, versiones ya anunciadas hace meses que no se han liberado de manera general.

Esto es así porque Google no despliega de una vez todas las novedades, sino que van llegando poco a poco a cada vez más usuarios. Por eso, tras actualizar es posible que veas que alguna de ellas se te active, pero también es posible que no recibas ninguna. Esta prudencia se debe a que Google no quiere que ninguna novedad cause problemas generalizados a todos.

Y la razón por la que las novedades de Android Auto van por dentro, es que debes tener en cuenta que al ser una app de conducción para coches cualquier error puede ser fatal para los usuarios. Vamos, que no quieren arriesgarse a lanzar de forma masiva una novedad que acabe dando problemas y causen fallos que puedan costar vidas.

Actualiza a Android Auto 10.8

La versión que tenemos de Android Auto 10.8 es la estable, lo que quiere decir que cualquiera puede actualizar de una manera sencilla. Puedes hacerlo directamente a través de Google Play, buscando actualizaciones de las apps instaladas en tu móvil, entre las que aparecerá la de Android Auto.

También puedes descargar la actualización de forma manual bajando su APK desde APKMirror. La única decisión que debes tomar es elegir la arquitectura de tu móvil y si es ARM o ARM64, y bajar la última versión disponible. Si tu móvil es actual, casi seguro que es la ARM64. Una vez descargada, solo tienes que instalar el archivo APK en Android.