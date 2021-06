Alquilar películas online: los mejores servicios para hacerlo

Te traemos una lista con los mejores servicios para alquilar películas online, de forma que puedas verlas desde varios tipos de dispositivos diferentes. Más allá del pago mensual de suscripciones, muchos servicios permiten comprar y alquilar películas recientes que no están incluidas dentro de las suscripciones.

Para no agobiarte con las decenas de posibilidades que puedes encontrarte en este campo, nosotros nos vamos a centrar en los mejores servicios para hacerlo, tanto por precios como por versatilidad. En las descripciones de cada uno te diremos cómo suelen ser sus precios, si tienen contenidos en versión original u otros idiomas, y cuánto tiempo vas a tener para verla antes de que desaparezca de tu cuenta.

En esta lista no vamos a incluir el servicio de alquiler de PlayStation, porque Sony lo ha eliminado de la PlayStation 5. Sin embargo, si tienes una PlayStation 4 todavía podrás alquilarlas de forma nativa, aunque también puedes optar por instalar las apps de otros servicios de la lista.

Amazon Prime Video

Prime Video es el servicio de streaming que viene incluido en la suscripción de Amazon Prime sin pago adicional, pero tiene una sección Tienda donde puedes alquilar películas. Su precio oscila entre 4 y 13 euros dependiendo de si es estreno. Dependiendo de la película, podrás alquilarla en HD o 4K. Cuando alquiles una película tendrás 30 días para empezar a verla, y cuando la empieces tendrás 48 horas para terminarla.

En la ficha de las películas tendrás toda la información sobre idiomas de audio y de subtítulos, una buena noticia para quienes preferimos verlas en versión original. También tendrás fichas para el reparto, encontrando más contenido de cada uno, contenido relacionado, y la calificación que tiene en la plataforma de IMDb.

Apple TV

Apple TV es un servicio complejo. Por una parte, tienes el Apple TV+ con su suscripción, pero con el Apple TV a secas al que no puedes acceder desde la web sino solo desde los dispositivos, también tienes un servicio de alquiler de películas. Su precio suele rondar los cinco euros, aunque no todas las películas pueden alquilarse. Cuando alquiles una película, tendrás 30 días para empezar a verla en cualquier dispositivo, y cuando la empieces tendrás 48 horas para terminarla.

En la ficha de la película vas a tener fichas para el reparto, y las valoraciones de Rotten Tomatoes. Abajo del todo, junto a la ficha técnica podrás ver en qué idiomas está disponible para ver, tanto en audio como en subtítulos. También tendrás la correspondiente sección de títulos relacionados.

Filmin

Filmin es un servicio para cinéfilos que te ofrece una gran cantidad de películas y series con su suscripción, pero también tiene una sección Premier con estrenos en alquiler. Los precios suelen estar entre los 4 o 5 euros, y una vez alquiles una película tendrás 72 horas para verla.

En la ficha de las películas vas a poder ver si tiene versión original con subtítulos y versión en español, y se te especificarán también los idiomas en los que están tanto el audio como los subtítulos. También podrás ver los premios que puede haber ganado la película, y las calificaciones basadas en la nota que le da cada usuario. Tiene sistema de tags y fichas para el reparto.

Movistar+

Movistar+ tiene servicios de suscripción como Movistar+ Lite, que a cambio de una suscripción independiente te permite acceder a una gran cantidad de contenidos. Sin embargo, también tiene su propio sistema para alquilar películas. Su precio puede oscilar mucho, y dependiendo de la película puedes tener 24 o 48 horas para verla una vez la hayas alquilado.

Cuando entres en la ficha de una de las películas para alquilarla, podrás ver si tiene versión original o subtítulos con dos indicativos específicos. También puedes ver el tráiler u otros contenidos relacionados que pueda haber en el catálogo.

Google Play

La tienda de aplicaciones de Google para Android también tiene una sección de películas, donde puedes comprarlas o alquilarlas para verlas en cualquiera de tus dispositivos. El alquiler de películas en HD tiene precios que oscilan desde los dos euros y medio hasta los cinco euros, y tendrás 30 días para empezar a verlas, y 48 horas para terminar la película una vez hayas empezado.

Tienes que tener cuidado con los idiomas, sobre todo si te gusta la versión original, porque Google no va a indicar qué películas tienen la opción o no. Cuando están en otro idioma, lo verás en su ficha de descripción junto a los subtítulos, pero si no te aparece ningún indicativo debes asumir que lamentablemente solo está doblada.

Microsoft Store

La tienda de Microsoft también tiene su propio catálogo de películas, que vas a poder comprar y alquilar. Los precios del alquiler son muy variados, y tendrás 14 días para empezar a verlas, y 48 horas para terminarlas una vez hayas empezado. Al alquilarlas podrás elegir también si quieres bajar resolución, HD o UHD (4K), aunque el precio no suele variar.

Antes de alquilar la película, tendrás que elegir el idioma en el que vas a querer verla. Las películas alquiladas las podrás ver en Windows, en Xbox y en Hololens, y en la ficha del contenido tendrás fichas del reparto y toda la información que puedas necesitar. No hay sistema de calificaciones, pero sí contenido relacionado. La tienda de alquiler de películas de las Xbox, incluyendo las Series X y S, están unificadas con la de Microsoft.

Rakuten TV

Rakuten TV es otro gran servicio en el que puedes encontrar una gran cantidad de películas. El precio del alquiler puede ser desde 4 hasta 13 euros, dependiendo de lo reciente que sea la película. Debes entender que también ofrecen películas de estreno. Una vez alquilada, tendrás 48 horas para verla.

Rakuten sí marca perfectamente los idiomas en los que ofrece las películas, tanto el audio como los subtítulos. También muestra sus géneros, sus puntuaciones, y tiene ficha para el reparto, de forma que puedas acceder a más contenido de ese actor o actriz que tanto te han gustado. Cuando entres en la película, pulsa en el botón de adquirirla para elegir entre alquilarla o comprarla.

YouTube

El servicio de streaming de vídeos de Google también tiene su propia sección Películas, donde puedes encontrarlas en alquiler. Y el alquiler en YouTube lo considero mejor que el de Google Play, porque tiene toda la información sobre los idiomas de audio y subtítulos, cuando esto en Google Play es bastante más confuso y ambiguo.

El precio de los alquileres puede oscilar entre 5 y 13 euros dependiendo de si es un estreno o no, y tienes opción para alquilarla en baja resolución, algo que te puede ahorrar uno o dos euros, pero que ofrece una experiencia de visionado mala. Tienes fichas para el reparto y el sistema de calificaciones nativo de YouTube.