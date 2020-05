Cómo comprar o alquilar películas en Amazon Prime Video

Vamos a explicarte cómo comprar o alquilar películas en Prime Video, el servicio de streaming con el que Amazon compite con Netflix o HBO. Una de las particularidades con las que este servicio está queriendo diferenciarse, es la de permitirte adquirir películas de estreno independiente del que ya ofrece en la propia plataforma.

De esta manera, si no puede esperar a que una nueva película que ya está a la venta en Bluray y digital llegue al catálogo de Prime Video, podrás alquilarla para verla durante un tiempo determinado de tiempo o comprarla para poder verla todas las veces que quieras. Pero además de decirte cómo hacerlo, también te explicaremos las condiciones y características de estos alquileres y compras, ya que han generado algunas polémicas.

Qué son las opciones de compra o alquiler

En el mundo de la adquisición de películas digitales podemos diferenciar dos líneas de tiempo. Primero, la película está en las salas de cine. Después, sale a la venta en Bluray, y al hacerlo también puede comprarse en formato digital. Y más tarde, meses después la película llegará por fin a los catálogos de plataformas en streaming.

Por lo general, la mayoría de plataformas en streaming no mezclan estos dos tipos de contenido digital, prefieren ser claros, y que sepas que si pagas una mensualidad vas a poder acceder a todo el contenido. En cuanto a las plataformas que permiten la compra y el alquiler, algunas también ofrecen contenido gratuito como Rakuten TV, pero estos catálogos tampoco suelen tener tanto peso.

Alquilar una película significa que pagas para poder verla durante un corto periodo de tiempo, y el precio en Prime Video suele rondar los 4 euros. Una vez alquilas una película tienes 30 días para empezar a verla antes de que desaparezca de tu catálogo, y cuando empiezas a verla tienes 48 horas para terminarla antes de que deje de estar disponible.

Comprar en tu película es pagar para que se mantenga en tu catálogo indefinidamente. Aunque no significa exactamente que ya sea de tu propiedad, ya que podría dejar de estar disponible "debido a posibles restricciones de licencia del proveedor de contenidos o por otras razones y Amazon no será responsable frente a los usuarios por Contenido Digital Comprado que deje de estar disponible para su posterior descarga o reproducción en streaming".

Por lo general, no debería darse ninguno de estos casos y siempre deberías quedarte con la película, pero siempre quedará la posibilidad de que pagues y, por alguna razón, al tiempo pierdas ese contenido. En cambio, al alquilarla siempre sabrás que va a desaparecer cuando pase ese tiempo.

También has de saber que puede haber películas que sólo estén disponibles para comprar, sobre todo algunas de las más recientes, y que no tengas la posibilidad de alquilarlas. Esto ya no depende exclusivamente de Amazon, ya que también entran en juego otros aspectos como los derechos y los intereses de sus productoras y distribuidoras.

Y por último, no olvides que para poder utilizar este servicio necesitas ser suscriptor de Amazon Prime, ya que el servicio de películas y series en streaming forma parte de las ventajas del servicio premium de Amazon, que tiene un coste de 36 euros al año.

Cómo comprar o alquilar una película en Prime Video

Para comprar o alquilar una película, tienes que entrar a la web de Prime Video e iniciar sesión con la cuenta de Amazon donde tengas contratado Amazon Prime. Una vez dentro, verás el catálogo de streaming. Aquí, tienes que pulsar en la sección Tienda que verás en la barra superior para ir al contenido de pago.

En el catálogo de películas en compra y alquiler, podrás encontrar diferentes secciones por las que navegar. En ellas, pasa el ratón por encima de una película para que te emerja una ficha en la que verás una descripción, su año y duración, la edad recomendada y si tiene subtítulos, y también verás el precio de alquiler o compra.

Pulsa sobre una de las películas del listado, y entrarás ya a su página de perfil donde toda la información te aparecerá más detallada. Aquí, sólo tienes que pulsar en los botones de Alquilar o Comprar para proceder. Por defecto debería aparecerte siempre el contenido en HD, pero si pulsas en Más opciones de compra verás los precios para bajas resoluciones, que por lo general son los mismos.

Como en tu cuenta de Amazon ya tienes guardados tus datos de pago, con sólo pulsar el botón ya se procederá a la compra o alquiler. Ten cuidado porque no hay ningún aviso de confirmación de la compra, se realiza inmediatamente y es fácil comprar algo sin querer si no tienes cuidado. Sin embargo, verás una opción para cancelar tu pedido en el caso de que lo hayas hecho por error.

Ahora, lo único que te queda hacer es entrar en la sección de Mi espacio que verás en la parte superior de la pantalla. Dentro de Mi espacio, podrás entrar en una sección llamada Títulos comprados y alquilados en la que aparecerán las películas que hayas adquirido.

La sección Mi espacio también estará disponible en las versiones móviles de Prime Video, por lo que aunque el alquiler o compra haya que hacerlos a través de la web, a la hora de descargar y consumir el contenido puedes hacerlo a través de la aplicación en cualquier dispositivo.