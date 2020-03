Comparativa de Disney+, Netflix, HBO, Prime Video, Movistar+ Lite, Filmin, Apple TV, Sky y Rakuten TV: catálogo, funciones y precios

Hoy te traemos una comparativa con las diferencias entre los principales servicios VOD del mercado. El streaming de series y películas goza de una muy buena salud, tanta que cada vez hay más alternativas entre las que podemos elegir. Y claro, como tampoco podemos contratarlas todas, no está de más poder saber las diferencias ente lo que nos ofrece cada una.

Y eso es lo que vamos a hacer hoy, te vamos a explicar las principales diferencias entre los servicios 'Video On Demand' (VOD) o streaming. Vamos a comparar lo que ofrecen Disney+, Netflix, HBO, Prime Video, Movistar+ Lite, Filmin, Apple TV, Sky y Rakuten TV. Compararemos no sólo sus precios y sus tarifas, sino también los tipos de contenidos con los que cuenta cada uno, su catálogo, las aplicaciones, y los principales modos y características que le dan a cada uno su personalidad.

Estos son los servicios que vamos a comparar

Vamos a empezar explicándote cuáles son los servicios de streaming que hemos elegido para esta comparativa. Los elegidos han sido Netflix, HBO, Movistar+ Lite, Prime Video, Filmin y SKY, plataformas con fuerte presencia y un amplio catálogo de varios tipos de contenidos. Estas son las descripciones de las plataformas elegidas:

Disney+ : La plataforma recién llegada a la guerra del streaming, que destaca sobre todo por su amplio contenido infantil. Esta plataforma cuenta con franquicias como las de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Es el que más perfiles permite crear para compartir, y su precio es bastante contenido.

Netflix : Una de las plataformas de streaming líderes del mercado, que destaca sobre todo por la gran cantidad de producciones propias que está realizando en los últimos años. Permite múltiples perfiles de usuario, lo que lo hace perfecto para compartir, y también cuenta con múltiples producciones españolas.

HBO : Frente a la cantidad de Netflix, HBO es una alternativa que siempre intenta centrarse más en la calidad de sus producciones. También es una de las resistentes en cuanto a seguir ofreciendo los capítulos de sus producciones de forma semanal, con un ritmo más pausado.

Prime Video : Amazon también está intentando hacerse fuerte en el sector de las plataformas de vídeo bajo demanda, y aunque hasta ahora no ha tenido producciones tan populares como las de Netflix u HBO está invirtiendo mucho en futuros contenidos. Su gran aliciente es que su suscripción es la de todo Amazon Prime, por lo que por el mismo precio cuentas con muchas ventajas en la tienda online de Amazon.

Movistar+ Lite : El último competidor en saltar al ring es también uno de los más completos en cuanto a la oferta de contenidos. Su aplicación todavía no está tan pulida como la de los demás, pero además de series y películas también ofrecer la programación televisiva de sus principales canales sin necesidad de tener nada más contratado con Movistar.

Filmin : Con las anteriores grandes plataformas compitiendo por las superproducciones hollywoodienses y series de renombre, Filmin apuesta sobre todo por el cine de autor y el cine europeo. Basa parte de su contenido en producciones alquilables y películas participantes en certámenes cinematográficos.

Apple TV+ : Apple también ha traído a España su propuesta para convertirse en un player importante dentro del sector, y hace mucha fuerza basándose en contenido exclusivo que no puedes ver en ningún otro lugar.

SKY : Sky intenta competir contra sus rivales ofreciendo un paquete variado que incluye series y películas, pero también canales de televisión y partidos de LaLiga 123. Es de los más económicos, y también de los que más aplicaciones tiene para poder acceder desde casi cualquier plataforma.

Rakuten TV: Se trata de un dos en uno bastante interesante. Por una parte tienes Rakuten Wuaki, un servicio de streaming parecido a los demás, aunque con un catálogo que no destaca tanto. Y por otro lado tienes también un servicio de alquiler de estrenos, que le da más flexibilidad aunque estos hay que pagarlos a parte.

Comparativa de servicios VOD

A continuación te dejamos la tabla comparativa con las principales características de estos servicios. Hablamos del catálogo, las aplicaciones, y algunos de los modos que incluye, así como sus tarifas o perfiles de usuario. Después de la tabla, te encontrarás con un pequeño texto en el que profundizaremos un poco más en las explicaciones sobre estos datos.

Disney+ Netflix HBO Prime Movistar+ Lite Filmin Apple TV+ Sky Rakuten Resol. máx. 4K 4K FullHD 4K HDR HD FullHD 4K HDR HD 4K HDR Disp. a la vez 4 1, 2 ó 4 2 2 2 2 4 3 3 Apps SmartTV

iOS

Android

PlayStation

Xbox

Web

AppleTV

FireTV SmartTV

iOS

Android

PlayStation

Xbox

Web

AppleTV SmartTV

iOS

Android

PlayStation

Web

AppleTV SmartTV

iOS

Android

PlayStation

Xbox

Web

AppleTV SmartTV

Amazon Fire TV

iOS

Android

Web SmartTV

iOS

Android

PlayStation

Xbox

Web

AppleTV

FireTV AppleTV

iOS

SmartTV

FireTV

Windows (iTunes)

Web SmartTV

iOS

Android

PlayStation 4

Xbox One

Web

Sky TV Box SmartTV

iOS

Android

PlayStation

Xbox

Web Chrome cast Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Perfiles Sí, hasta 7 Sí, hasta 5 No, sólo el normal e infantil No Sí, 4 y el de hogar No Sí No No Perfil infantil Sí Sí Sí No No No Sí No No Modo Offline Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Prod. propias Sí Sí Sí Sí Sí No, pero tiene pases exclusivos Sí Sí Sí Prueba Gratis Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Precio 6,99€/mes ó 69,99€/año 7,99€/mes (SD, 1 pant)

11,99€/mes (HD, 2 pant)

15,99€/mes (4K, 4 pant) 8,99€/mes 36€/año ó 3€/mes 8€/mes 7,99 euros ó 14,99€/mes 4,99€/mes 6,99€/mes 6,99€/mes

Catálogo y aplicaciones

Uno de los aspectos clave a la hora de comparar cualquier plataforma de streaming de contenidos es el catálogo que ofrecen. Casi todos coinciden en lo básico, películas, series y documentales, pero aquí algunos han conseguido destacar. Dos plataformas que tienen diferencias en este aspecto son Movistar+ y Sky, que también ofrecen canales de televisión y otros contenidos como programas de humor y latenights en el caso de Lite, o televisión en directo en caso de Sky.

Filmin también tiene algunas peculiaridades en este aspecto, ya que ofrecen la posibilidad de suscribirte a una revista a cambio de una cuota anual en vez de mensual. Además, de vez en cuando también permiten alquilar películas que están siendo emitidas en los cines durante determinados festivales, aunque siempre películas independientes y de autor. Rakuten por su parte apuesta por los estrenos, pudiendo alquilar algunos estrenos al poco de haber estado en cines.

Disney+ tiene a su favor su repertorio de grandes franquicias, contando con todas las películas de Disney, pero también con toda la franquicia de superhéroes de Marvel. Además, también tiene las películas de animación de Pixar, las sagas del universo Star Wars y los documentales de National Geographic. Su orientación, por lo tanto, es algo más juvenil que el resto, con menos catálogo pero muy orientado al entretenimiento familiar.

Y luego tenemos a Apple TV+, cuyo catálogo es bastante limitad en comparación con el resto de servicios. Su estrategia se está basando sobre todo en crear contenido con grandes nombres del mundo del entretenimiento, destacando los nuevos episodios de 'Amazing Stories' de Steven Spielberg o contenido en colaboración con Oprah Winfrey. Sin embargo, la cantidad de contenido propio es mínima, y el resto del contenido de Apple TV lo vamos a tener que pagar a parte.

Otro aspecto muy a tener en cuenta es que todos los canales salvo Sky, Apple TV+ y Disney+ están invirtiendo mucho en contenido "Made in Spain". Evidentemente la que lleva la bandera es Movistar+, ya que al ser un servicio español centra aquí sus producciones, pero tanto Netflix como HBO, Amazon y Filmin también han hecho producciones españolas.

En cuanto a las aplicaciones, todas las plataformas cubren lo básico ofreciendo apps móviles, para Smart TV y una web para ver el contenido desde cualquier PC. La mayoría también ofrecen aplicaciones para Android TV y PlayStation, aunque aquí Netflix es una de las que más posibilidades ofrece con app incluso para Windows 10.

Dentro de este repertorio de plataformas disponibles, ya ves en la tabla que hay servicios de streaming que tienen más o menos posibilidades. Sin embargo, destaca negativamente lo cerrado que está Apple TV+, sobre todo por ser la única que no tiene compatibilidad con Chromecast. Necesitarás un dispositivo Fire TV de Amazon o un Apple TV si tu televisor no es compatible con la plataforma.

Modos, perfiles y posibilidad de compartirse

El modo sin conexión es un gran reclamo para quienes solemos ir de viaje, ya que nos permite descargar contenido en móviles y tabletas para verlo luego sin conexión. Aquí, a excepción de Filmin, el resto de plataformas te ofrecen la posibilidad de descargar el contenido, por lo que no tendrás grandes problemas al viajar.

En cuanto al control de contenidos para los más pequeños, todos los de la lista tienen un apartado infantil, o sea que no lo hemos mencionado. Además, Disney+, Netflix, HBO y Apple TV+tienen perfiles específicos para niños con los que se filtra el contenido, una buena idea para evitar que los pequeños accedan a contenido no apto para ellos.

Todos los servicios pueden ser utilizados fuera de España, por lo menos en la Unión Europea, aunque algunos tendrás que contratarlos desde España para que se detecte como una cuenta española y accedas al precio y contenido local. Por lo tanto, si te vas de viaje por Europa no deberías tener problemas para acceder a tu cuenta, aunque puede que por algunos cambios en licencias haya determinados contenidos que no estén disponibles.

Disney+, Netflix, Movistar+ Lite y Apple TV tienen sistemas para crear diferentes perfiles en una cuenta, algo que siempre ayudará a poder compartirla y utilizarla entre diferentes miembros de una familia o a verlo entre amigos. Aquí, Disney+ es sin duda el servicio que lleva la delantera con hasta 7.

A la hora de compartir el contenido, también son importantes el número de pantallas en las que se puede ver simultáneamente, que en la tabla lo ponemos como Dispositivos a la vez. Disney y Apple TV+ llevan la delantera con 4, una cifra que Netflix iguala sólo en su tarifa más cara, ya que es algo que en este servicio depende de la tarifa. El resto de servicios ofrece 2 pantallas a la vez, salvo Sky y Rakuten que permiten 3.

Resoluciones y precios

Y llegamos a las resoluciones, la mayoría de servicios ofrecen un mínimo de resolución FullHD, con muchos de ellos habiendo dado ya el paso al contenido en resolución 4K. Aquí, Movistar+ Lite y Sky se quedan a la zaga con HD de 720p, y en Filmin depende un poco del contenido o la película que estés viendo. En otros como Netflix, la calidad depende del plan que tengas contratado.

Hablando de planes, Netflix es la plataforma más cara en cuanto a contenido en alta resolución se refiere, ya que su plan estándar se queda en 12 euros con un básico en calidad SD de 8 euros. Estos 8 euros es lo que te piden HBO, Movistar+ y Filmin, con unos Disney+ o Sky que bajan hasta los 7 euros. Rakuten TV también apuesta por esos 7 euros en su modalidad Rakuten Wuaki, aunque los alquileres de estreno se pagan por separado.

Destaca un Amazon Prime que se queda con 3 euros mensuales que debes pagar de forma anual, y como lo que pagas es Amazon Prime realmente en el paquete tienes muchas otras ventajas incluidas. La peculiaridad la pone Filmin, ya que ofrece 1 año de suscripción a una revista y a Filmin por 95 euros.

¿Y qué hay del catálogo?

Muy bien, todo esto de las opciones puede ayudarte a tomar una decisión en el caso de que estés dudando entre determinadas plataformas, pero al final lo que nos atrae hacia una o hacia otra es el contenido. Por eso, no podemos terminar esta comparativa sin hacer una mención especial a los contenidos que ofrecen cada una de las plataformas, para lo que nos vamos a apoyar en el análisis de contenido que hizo nuestro compañero Albertini hace unas semanas meses.

Disney+ ha sido la última en llegar con un catálogo limitado pero notable y muy orientado al contenido familiar. Su catálogo se sustenta en cinco patas: las colosales Disney, Pixar, Marvel y 'Star Wars', a lo que se suma la marca National Geographic. Su punta de lanza es indudablemente 'The Mandalorian', una de las series de las que más se ha estado hablando últimamente.

También hay alguna sorpresa para aquellos suscriptores que hayan venido buscando algo más que Marvel y 'Star Wars', y que sean conscientes de que la larga historia de Disney tiene un potencial que Disney+ está solo empezando a rascar. Tienes secciones como 'Mickey Mouse a lo largo de los años', con cortos antiguos de animación de Mickey y su fauna, o 'Nostalgia', con títulos emblemáticos en imagen real, como 'Mary Poppins' o 'Tron'.

En esta guerra contra los recién llegados, Netflix está poniendo toda la carne en el asador. Se ha hecho con la filmografía completa de Studio Ghibli, y mantiene algunas de sus series propias de éxito con la tercera temporada de 'Elite' o la tercera de 'Ozark'. También tiene los nuevos episodios de 'Vikingos' y la española 'Vivir sin permiso'. Junto con estrenos como la tercera temporada de 'Castlevania' o la segunda de 'Kingdom', más el éxito semi-sorpresa de 'Toy Boy'.

El ritmo de estrenos de nuevo contenido de Netflix es frenético, casi una fábrica de churros, aunque está intentando que la calidad no se resienta. Invierte mucho en cine y en series propias, a sabiendas de que el contenido de terceros más popular puede ir mermando según vayan llegando otras plataformas. También lo intenta con superproducciones como 'The Witcher'.

La principal baza con la que cuenta HBO es ser una marca consolidada, prestigiosa y con unos estándares de calidad bastante altos para su contenido original. Contar con 'Juego de Tronos', 'Westworld' o 'Big Little Lies', además de sus grandes clásicos como 'The Wire' y 'Los Soprano', garantiza al espectador más sibarita, por no olvidar otros bombazos recientes como 'Chernobyl'.

Además, también ofrece contenido de renombre para el público infantil como 'El asombroso mundo de Gumball', mantiene en forma otras series propias como 'Killing Eve', prepara bombazos "Made in Spain" como 'Patria', y también ha anunciado la producción de grandes adaptaciones como la serie de 'The Last of US'.

Movistar+ Lite es una jugada muy interesante por parte de Movistar. Es como una versión reducida de su servicio Movistar+ para clientes, pero donde aglutina sus canales básicos (#0 y #Vamos), los específicos de series (M. Series y Seriesmanía), para tratar de ofrecer el contenido más destacado. Para ello cuenta con catálogo propio y de terceros.

Amazon está dando importantes pasos de gigante en cuanto a calidad, y parece dispuesta a parecerse más a HBO que a Netflix. Tiene series galardonadas como 'La maravillosa Sra. Maisel', apuestas para el gran público como 'Jack Ryan' o 'The Man in the High Castle', y éxitos incontestables como 'Fleabag'. Además, también se ha embargado en la superproducción épica de 'El Señor de los Anillos', y su catálogo lo completan grandes series de sobra conocidas y una equilibrada propuesta de cine.

El punto fuerte de Filmin es que no se parece en nada al resto de alternativas en cuanto a catálogo se refiere. La plataforma es (con honrosas excepciones) sinónimo de cine europeo, de cine independiente y cine de autor... una filosofía que también se ha extendido a las series ('Inside no.9' es un magnífico ejemplo de ello). También tiene algunos grandes nombres en su catálogo como la serie sobre los orígenes de internet 'Halt and Catch Fire', 'La vida de Brian', el éxito español 'Si yo fuera rico', o las sátiras políticas 'La muerte de Stalin' de Armando Iannucci y 'Silvio (y los otros)' de Paolo Sorrentino

Rakuten también está intentando subirse a la lista de servicios que producen su propio contenido. Su productora Rakuten Cinema debutó en abril del 2018 con la película 'Hurricane' dirigida por David Blair, y también lanzó 'Alegría Tristeza', dirigida por Ibon Cormenzana, ganador del Goya como productor de 'Blancanieves'. Por lo demás, su catálogo no tiene grandes nombres propios como los de otros servicios de la competencia, aunque siempre podrás encontrar pequeñas perlas ocultas.

Y terminamos con Sky, cuya filosofía como plataforma de distribución de contenidos de terceros hace que su catálogo propio en España se limite a unas pocas series originales. Aun así, de terceros hay algunas grandes series como 'The Good Doctor' o la segunda temporada de 'Cosmos'. También ofrece una interesante colección de canales en directo, aunque el contenido depende de cada canal.

Como ves, hay plataformas que compiten con filosofías parecidas, pero hay otras que están intentando destacar apostando por mayores estándares de calidad o por un tipo de contenido radicalmente diferente. Aquí la última decisión es tuya, y depende de tus gustos y necesidades personales.