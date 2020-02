Por qué Amazon, Netflix y otras plataformas buscan cada vez más socios locales como Mediaset, Atresmedia o Mediapro: el fenómeno de las coproducciones internacionales

La coproducción es un procedimiento de financiación histórico en la televisión. Pero en un mercado globalizado, donde la competencia es feroz, cada vez se producen más series y la necesidad de distinguirlas encarece los costes de producción y promoción, los proyectos desarrollados en España están buscando, y encontrando, socios en todo el mundo. Así pues, grupos tradicionales como Mediaset protagonizan publicitados idilios con recién llegados como Amazon. Productoras como Mediapro comparten créditos con HBO, Sky o Canal Plus. Atresmedia se erige en productora de contenidos al tiempo que anuncia un acuerdo con Telefónica. Televisión Española sigue estrechando lazos con Latinoamérica. Y Netflix trabaja con todos.

Para explicar este entuerto, es necesario examinar el panorama audiovisual en 2020. Empezando por la irrupción de las plataformas de streaming. En 2015 comenzó el desfile de plataformas con la llegada de Netflix a España, seguida de Amazon, HBO, Sky o Apple, y el próximo 24 de marzo Disney+. Superada la fase, digamos de videoclub, estos servicios comenzaron a producir contenido propio para retener los derechos de sus títulos. Pero es importante recordar que, por ley, están obligados a producir parte de su contenido en Europa.

En 2018 el Parlamento Europeo aprobó una nueva directiva que obliga a las plataformas de streaming a ofrecer un mínimo del 30% de producción europea en sus catálogos, incluidos contenidos producidos en países europeos no comunitarios y coproducciones. Según el Observatorio Audiovisual Europeo, en términos globales las películas y series europeas constituían el 20% de todos los catálogos disponibles. Además, en España la Ley General de Comunicación Audiovisual obliga a las televisiones y todos los prestadores de servicios de comunicación audiovisual a destinar el 5% de sus ingresos de explotación a financiar obras audiovisuales europeas.

Todo esto abre una ventana de oportunidad para España, donde, en resumidas cuentas, se produce muy bien y, sobre todo, barato. Al mismo tiempo, títulos como ‘La casa de papel’ o ‘Élite’ han triunfado a nivel global. De manera, que los diferentes actores han comenzado a interactuar para beneficiarse de las evidentes ventajas del sistema de coproducción internacional. A destacar: repartir los posibles riesgos que conlleva el desarrollo de una serie y, en un mundo globalizado como el actual, multiplicar las opciones de explotación en otros mercados.

“Hay operadores europeos y distribuidoras que, de repente, ven que la ficción española funciona bien fuera, pero que quizá a veces le falta ese pequeño añadido de valores de producción y con un poco más de dinero pueden dárselo. Y eso, obviamente, significa que tendrán derechos de exclusividad y les da cierta posición de ventaja”, cuenta Concepción Cascajosa, profesora de Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III. “Es lo que ha planteado Beta Films, que distribuye series como ‘La Zona’ o ‘Vida Perfecta’. O Studiocanal, que coproduce ‘El corredor de la muerte’ junto a Bambú”, dice sobre estas series, las tres de Movistar+.

“A una ficción como la española, que suele estar desligada de los grandes grupos, salvo quizá Netflix, esto le permite abrir mercados y poder montar proyectos que de otra manera hubieran sido mucho más difíciles o que los operadores tradicionales no hubieran desarrollado porque se salen de ciertas fórmulas. Por ejemplo, ‘Hernán’, es coproducción de la española Onza Entertainment y la mexicana Dopamine que, de pronto, consigue la ventana de Amazon”, continúa diciendo la profesora para rematar: “Todas las formas se hacen más flexibles y hay determinados proyectos que se benefician de esa posibilidad”.

El matrimonio, bien avenido, entre plataformas de streaming, operadores tradicionales y productoras locales

Amazon, precisamente, parece la plataforma más dispuesta a hablar con todos. No es de extrañar: a falta de un catálogo robusto como el de Netflix, se ha lanzado a adquirir títulos al tiempo que anuncia sus primeras producciones. Sin ser exactamente coproducciones, acaban de anunciar que seis series y nuevas temporadas originales de Mediaset se estrenarán de forma exclusiva en la plataforma de la compañía del comercio electrónico durante un mínimo de seis meses. Repetirán la fórmula que ya testaron con ‘El pueblo’ con las segundas temporadas de esta comedia y 'Señoras del (h)AMPA', títulos nuevos como ‘Caronte’, 'Madres. Amor y vida' –una serie creada por Aitor Gabilondo, que también trabaja con HBO en ‘Patria’– y dos docuseries: 'De la vida al plato' con Juan Echanove y 'La familia del baloncesto' sobre la Selección Española de Baloncesto.

“Las plataformas tienen un pie en los mercados globales y para operadores locales que no tienen fácil salida es una gran oportunidad”, explica Concepción Cascajosa

Amazon también produce junto a Televisión Española ‘Cuéntame’ de la mano de Ganga; la próxima ‘Inés del alma mía’, adaptación de la novela homónima de Isabel Allende desarrollada junto a Boomerang TV y Chilevisión; y acaban de anunciar ‘Sin límites’, una serie sobre la vuelta al mundo de Elcano y Magallanes. Después de ‘Pequeñas coincidencias’, Atresmedia vuelve a trabajar con Amazon en ‘La templanza’, la primera serie original de la plataforma en España. Quizá su proyecto más explosivo sea 'El Cid', con Zebra Producciones y el actor Jaime Lorente de ‘La casa de papel’ como Rodrigo Díaz de Vivar. Y junto a la prolífica Bambú también preparan la serie de detectives ambientada en los años 40 ‘Un asunto privado’.

Bambú, precisamente, ha reciclado sus exitosos formatos de época –‘Gran hotel’, ‘Velvet’– con Netflix –‘Las chicas del cable’, ‘Alta Mar’–. Pero hablando de coproducciones, cabe señalar que el gigante del streaming ya apostó por la fórmula con la tercera temporada de ‘El ministerio del tiempo’ y ‘Fugitiva’, ambas de TVE, o ‘La catedral del mar’, de Atresmedia. Adueñándose, directamente, de los títulos ajenos más exitosos, como ‘La casa de papel’ o ‘Paquita Salas’, estrenados originalmente en Antena 3 y Flooxer respectivamente.

Entre la decena de series que Netflix tiene previsto lanzar este año, cabe destacar su colaboración con Vancouver Media, productora Álex Pina y Esther Martínez Lobato, creadores de ‘La casa de papel’. Y en especial ‘White Lines’: un thriller sobre la desaparición de un DJ de Manchester rodado en Ibiza, grabado en inglés y desarrollado en colaboración con Left Bank, la productora de ‘The Crown’.

HBO España, por su parte, ha optado por fichar a prestigiosos creadores para sus series españolas. ‘Patria’ es una producción de Alea Media, compañía del mencionado Aitor Gabilondo participada por Mediaset, donde ha creado ‘El Príncipe’, ‘Allí Abajo’ o ‘Vivir sin Permiso’. ‘30 monedas’ es una serie de Álex de la Iglesia producida a través del sello que comparte con Carolina Bang, Pokeepsie Films. Y ‘Foodie Love’, de Isabel Coixet, ha sido producida por la empresa de la directora, Miss Wasabi Films.

“En realidad, muchas veces estas coproducciones son a cambio de tener derechos de exclusividad en una ventana o en la ventana internacional. Yo te doy dinero y hago que esa inversión sea rentable y te abro una puerta a la internacionalización del contenido. De momento, parece ser una cuestión ventajosa para ambas partes”, señala Cascajosa en este sentido. “Las plataformas tienen un pie en los mercados globales y para operadores locales que no tienen fácil salida es una gran oportunidad”, añade.

Si este afán productor es o no una burbuja está por ver. Pero Cascajosa insiste en la normativa. “Los operadores de streaming deben tener un 30% de contenido europeo porque les obliga la directiva europea. Entonces, los servicios que no tengan producción previa tienen que llegar como sea. Por eso entiendo que ahora están más abiertos que dentro de un lustro, cuando ya hayan llegado a ese tope. También nos encontramos en un momento de llegada y puesta en marcha, no sabemos qué pasará. Pero no lo hacen por amor al arte y los que sean más listos lo harán más rápido. Netflix ahí igual ha tenido más visión de futuro. Y Amazon está produciendo menos, pero porque está comprando catálogo a mansalva”, resume la profesora.

La estrategia de internacionalización de The Mediapro Studio

Un caso digno de mención aparte es el de The Mediapro Studio, que ha conseguido encontrar socios en todo el mundo precisamente por no estar atado a ningún operador. “Nosotros no somos plataforma, trabajamos con clientes o socios generando contenido dentro del estudio”, cuenta Javier Méndez, jefe de contenidos de la compañía. “En España tenemos una producción bastante consolidada y tampoco hay mucho espacio para crecer, pero dentro de la estrategia internacional, con la aparición de las plataformas han aparecido clientes nuevos”, asegura.

“Hay un apetito muy grande por el contenido en español, pero no renunciamos a renunciamos a la posibilidad de hacer otros contenidos para plataformas no tan globales. No todo es Netflix, Amazon o Apple”, cuenta Javier Méndez, director de contenidos de Mediapro

De este modo, Mediapro comparte créditos con Sky, HBO y Canal+ en ‘The Young Pope’ y ‘The New Pope’, una idea del oscarizado cineasta italiano Paolo Sorrentino, que cuenta con protagonistas de talla internacional como Jude Law y John Malkovich, y ha sido grabada en inglés e italiano. Esta primavera Orange estrenará en España ‘Kosta (The Paradise)’, un 'nordic noir' producido por Mediapro y la cadena pública finlandesa YLE, grabado en Fuengirola –donde viven 25.000 finlandeses–, protagonizado por Fran Perea, una estrella en el país nórdico gracias a ‘Los Serrano’, y grabado en inglés, finlandés y español. Para rematar, HBO Asia, Hulu Japón y Mediapro están desarrollando ‘The Head’, un drama ambientado en La Antártida y encabezado por Álvaro Morte, El Profesor de ‘La casa de papel’. Aquí los idiomas serán el inglés y el danés.

En opinión de Méndez, “hay un apetito muy grande por el contenido en español, pero no renunciamos a la posibilidad de hacer otros contenidos para plataformas no tan globales. No todo es Netflix, Amazon o Apple. Entonces, surge la posibilidad de hacer acuerdos de coproducción con otros países a los que les interesa hacer contenidos diferentes con talento español o latinoamericano que tenemos en la casa”.

De hecho, este año también lanzarán ‘Las Bravas F.C.’, primer título del acuerdo de coproducción que han firmado con Turner Latin América sobre un equipo femenino de fútbol, basada, por cierto, en una idea original de Flipy; y ‘Los Internacionales’, una serie coproducida con Viacom International Studios e inspirada en una banda de ladrones colombianos real que en 2001 viajó a Argentina en plena crisis del corralito para aprovecharse de la situación de crisis económica y social.

Los acuerdos internacionales de coproducción entre compañías españolas y socios de todo el mundo no terminan aquí, pero enumerarlos todos sería imposible. Para empezar, porque cada uno responde a unas necesidades. Como en 'Hierro', serie original de Movistar+ realizada en coproducción con Portocabo, ARTE France y Atlantique Productions. O a determinados planes estratégicos.

Ahí está Plano a plano, que se asociará con la productora turca TIMS&B Productions para realizar una serie aprovechando la pujanza audiovisual del país otomano, especialmente en el campo de las telenovelas. Que en España introdujo Atresmedia a través de su canal temático Nova, y dado su éxito ya trabaja en una adaptación de la pionera, 'Fatmagül', de la mano de Boomerang y bajo el título de 'Alba'.

