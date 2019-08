Netflix, HBO y Prime Vídeo en vacaciones: consejos y seguridad para no dejarse la cuenta activa

Vamos a darte varios consejos y métodos de seguridad para evitar dejarte la cuenta de tus servicios de streaming activa durante las vacaciones. Imagina que vas a un hotel o apartamento y que por pura pereza utilizas la Smart TV que hay en él para conectarte a Netflix u otro servicio, o que pides prestado un portátil y que luego se te olvide cerrar sesión.

Cuando pasa esto, otras personas podrán acceder a tu cuenta del servicio de streaming y aprovecharse de ella para ver cualquier cosa. Los consejos de hoy son para ayudarte a evitar que esto pase. Son cuatro consejos que vale para cualquier servicio de streaming, aunque nos centraremos en Netflix, HBO y Prime Video, sobre todo en los dos que te explicaremos los pasos a dar para proceder con el consejo.

No los utilices en dispositivos que no son tuyos

El consejo más importante que te vamos a dar es el de intentar no utilizar nunca tus cuentas en dispositivos ajenos. Es muy tentador no querer complicarte la vida y directamente conectarte a un ordenador o una Smart TV en el hotel o apartamento donde estás pasando las vacaciones, y esto es un error importante.

Imagínate que conectas tu cuenta de Netflix, HBO o Prime Video en la Smart TV de un hotel. Es un dispositivo que estaba ahí cuando llegaste y no lo tienes que mover cuando te vas, siempre en el mismo sitio, por lo que es fácil que luego te olvides cerrar tus cuentas y se queden vinculadas a este servicio.

Lo mismo pasa si utilizas el navegador de otro ordenador que no sea el tuyo. Para evitar esto, lo mejor es que te lleves tus propios dispositivos si tienes pensado consumir estos servicios, ya sea un smartphone, una tableta o un ordenador si necesitas algo más grande. También puedes recurrir a tu Chromecast si vas a querer verlo en la tele.

Si utilizas otros dispositivos, crea recordatorios

Y si por la razón que sea decides no seguir el primer consejo, es vital que luego te acuerdes de cerrar sesión en todos los dispositivos que no sean tuyos en los que hayas utilizado tu cuenta. De esta manera los servicios no quedarán activos y cualquier persona que acceda a la web o la app tendrá que volver a iniciar sesión.

Un truco para asegurarte de que no se te olvide es configurarte un recordatorio en el móvil que te avise de cerrarlo. Por ejemplo, en el mismo momento que inicies sesión crea el recordatorio para la mañana del día en el que te vas a ir o la noche antes, de manera que incluso si se te ha olvidado el móvil te lo recuerde.

Cambia las contraseñas al volver a casa

Pero simplemente cerrar la sesión no siempre es suficiente, ya que hay veces en las que tu contraseña puede haber quedado guardada en el navegador o dispositivo inteligente donde hayas tenido la aplicación instalada. Eso hará que otras personas puedan volver a identificarse en tus cuentas para aprovecharse de ellas.

Para evitar esto, lo mejor es cambiar la contraseña la contraseña en cuanto estés de vuelta en casa, de manera que se cierre la sesión en todos los dispositivos, y que quien quiera seguir utilizando tu cuenta de streaming tenga que escribir la nueva contraseña. Estos son los pasos que tienes que dar para hacerlo en la web de cada servicio.

Cambia tu contraseña en la web de Netflix

Pulsa en tu imagen de perfil arriba a la derecha.

En el menú emergente pulsa en Cuenta.

Dentro de las opciones de cuenta, pulsa en Cambiar contraseña.

Escribe tu contraseña actual, y dos veces la nueva.

Cambia tu contraseña en la web de HBO

Pulsa en el icono de la rueda dentada arriba a la derecha.

En el menú de opciones, pulsa en Cambiar contraseña.

Escribe tu contraseña actual, y dos veces la nueva.

Cambia tu contraseña en la web de Prime Video

Pulsa en tu imagen de perfil arriba a la derecha.

En el menú emergente pulsa en Cuenta y configuración.

Dentro del apartado Mi Cuenta, en la opción Mis datos pulsa en Editar en Amazon.

Inicia sesión en la web de Amazon que se abre.

Ahora, pulsa en el botón Editar de la opción Contraseña.

Escribe tu contraseña actual, y dos veces la nueva.

Revisa los dispositivos conectados

Y ante cualquier caso, también vas a poder salir de dudas revisando qué dispositivos tienen acceso a tus cuentas, una opción presente en casi todos los servicios y que te permite desvincular un dispositivo para que cierre sesión y tenga que volver a escribir tu contraseña. Esto puede ayudarte cuando no se ha guardado la contraseña y simplemente utilizan una cuenta que quedó vinculada en un dispositivo.

Revisa los dispositivos conectados en Netflix

Pulsa en tu imagen de perfil arriba a la derecha.

En el menú emergente pulsa en Cuenta.

Dentro de las opciones de cuenta, pulsa en Administrar descargas en dispositivos.

En la lista de dispositivos, pulsa en Eliminar en el que no quieras usar.

, dentro de las opciones de cuenta, pulsa en Actividad reciente de streaming del dispositivo. Podrás ver las localizaciones desde las que se ha accedido a tu cuenta, las fechas y la IP.

Si hay algún visionado sospechoso, vuelve a las opciones de cuenta y pulsa en Cerrar sesión en todos los dispositivos.

Revisa los dispositivos conectados en HBO

Pulsa en el icono de la rueda dentada arriba a la derecha.

En el menú de opciones, pulsa en Mis dispositivos.

Ahora, pulsa en el botón Eliminar del dispositivo que no sea tuyo.

Revisa los dispositivos conectados en Prime Video