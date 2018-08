11 coches híbridos enchufables que se consideran Cero Emisiones como los eléctricos

Desde que las grandes ciudades, como París, Madrid o Barcelona, han tomado cartas en los asuntos de contaminación en relación al automóvil, no dudan en cerrar sus puertas a los coches gasolina y diésel. E incluso a los híbridos simples en caso de picos de contaminación extremos. En esos casos, el coche eléctrico puede entrar y circular libremente por la ciudad.

Pero no son los únicos, los híbridos enchufables (o PHEV por Plug-In Hybrid Vehicle) que tengan una autonomía en modo eléctrico superior a los 40 km también pueden entrar en las grandes ciudades como Madrid. Y actualmente, en el mercado español, estos son los 11 híbridos enchufables que se consideran Cero Emisiones como los eléctricos y que pueden lucir la etiqueta Eco verde y azul,

Un híbrido enchufable es considerado Cero Emisiones si su autonomía es superior a 40 km

Antes de repasar las propuestas de las marcas es preciso aclarar un punto sobre la autonomía homologada de esos híbridos enchufables, que lucen la etiqueta Eco verde y azul. Hasta ahora la mayoría de los coches tienen sus consumos y autonomías homologados en función del desfasado ciclo NEDC.

Sin embargo, a partir del 1 de septiembre de 2018, todos los coches nuevos deberán tener sus consumos, emisiones y autonomías homologados siguiendo el mucho más drástico ciclo de homologación WLTP (te lo explicamos en detalle aquí y por qué lo cambia todo). Eso hará que muchos híbridos enchufables que a día de hoy sí son elegibles para ser considerados Cero Emisiones, ya no tendrán una autonomía en modo eléctrico superior a 40 km bajo el prisma del WLTP. Por tanto, estos modelos, ya no se podrán asimilar a los coches de emisiones cero a efectos prácticos.

Los coches en circulación que ya han recibido la etiqueta azul bajo el ciclo NEDC, pero que tras pasar por el WLTP ese modelo ya no es elegible, no pierden su etiqueta Cero Emisiones. Lo mismo ocurre si lo compras antes del 1 de septiembre, incluso si ese mismo modelo que has comprado la pierde el 1 de septiembre.

Como la compra de un coche no es algo que se haga de forma impulsiva (en la mayoría de los casos, al menos), hemos decidido no incluir los híbridos enchufables con una autonomía en modo eléctrico inferior a los 50 km homologados según el ciclo NEDC. Y es que, a día de hoy, todavía se desconocen los nuevos consumos y autonomías en modo eléctrico según el ciclo WLTP de muchos de los modelos híbridos enchufables. Y como es mejor asegurarse que el coche que escojamos seguirá siendo ECO pasado el 1 de septiembre de 2018, hemos preferido ser precavidos en la selección.

Audi A3 Sportback e-tron (desde 39.450 euros)

El compacto premium por excelencia dispone desde 2014 de una variante híbrida enchufable. El Audi A3 Sportback e-tron cuenta con un 4 cilindros 1.4 TFSI de 150 CV (gasolina) y un motor eléctrico de 102 CV, para una potencia total de 204 CV. La batería de iones de litio tiene una capacidad de 8,8 kWh, lo que le autoriza una autonomía, según el ciclo NEDC, en modo eléctrico de 50 km.

Audi Q7 e-tron quattro (desde 84.650 euros)

El imponente SUV de la marca de los anillos no hace las cosas como todo el mundo cuando se trata de convertirse a la hibridación plug-in. Así, equipa un V6 TDI 3.0 litros de 258 CV asociado a un motor eléctrico de 128 CV y cambio automático ZF de 8 relaciones.

Al final, son 373 CV de potencia máxima. Equipa una batería de iones de litio de 17,3 kWh para una autonomía de 56 km (ciclo NEDC). El Audi Audi Q7 e-Tron es el ejemplo claro de la necesidad de disponer de un enchufe para sacarle partido a un PHEV: el sistema híbrido hace que pese 375 kg más que un Audi Q7 V6 TDI.

DS 7 Crossback

Aunque el DS 7 Crossback ya se comercialice en España, la versión híbrida todavía no está disponible. Se trata de la versión tope de gama, la E-Tense. Este híbrido enchufable (60 km de autonomía en modo eléctrico, batería de iones de litio) asociará un motor eléctrico motor térmico (a priori, sería el 1.6 THP gasolina) a dos motores eléctricos, un en el eje trasero y otro en la caja de cambios automática. DS anuncia una potencia combinada de 300 CV. Estará disponible en el mercado a principios de 2019.

Hyundai Ioniq (desde 35.325 euros)

El Hyundai Ioniq PHEV es de las tres versiones del Ioniq (clásica híbrida y 100 % eléctrica) la más homogénea y que mejor se puede adaptar al mercado. Además, que su precio de tarifa de 35.325 euros no te desanime, actualmente (en realidad, todo el año) hay un descuento importante de 7.500 euros que deja el Ioniq PHEV en 27.525 euros.

El sistema de propulsión está formado por el 1.6 litros GDI (gasolina, de inyección directa, cuatro cilindros y que funciona en ciclo Atkinson) y un motor eléctrico de 44,5 kW (unos 60 CV) situado entre el motor y la caja de cambios automática de doble embrague y seis velocidades. La potencia total combina es de 141 CV. La batería, por su parte, es de polímero de iones de litio 8,9 kWh y otorga una autonomía de 63 km (ciclo NEDC).

Kia Niro PHEV (desde 28.400 euros)

El Kia Niro PHEV, que probamos recientemente, recurre a un motor 1.6 GDI de cuatro cilindros (cuyo bloque está realizado en aluminio) y que genera 105 CV y 147 Nm de par motor asociado a una caja de cambios de doble embrague con seis velocidades.

Para la propulsión eléctrica recurre a un motor de 60 CV con una batería de polímero de litio de 8,9 kWh de alto voltaje mucho más capaz (7,34 kWh más que el Niro Hybrid) con las que puede recorrer hasta 58 km en modo puramente eléctrico. En total, la potencia del Kia Niro PHEV es de 141 CV. Es básicamente, el mismo conjunto automotriz del Hyundai Ioniq PHEV.

Kia Optima PHEV (desde 34.200 euros)

El Kia Optima existe también en versión híbrida enchufable. Su pack de baterías de 9,8 kWh alimenta a un motor eléctrico de 50 kW (unos 68 CV) que se complementa con un 4 cilindros gasolina 2.0 GDI (ciclo Atkinson) de 156 CV. Kia anuncia una potencia combinada de 205 CV con una autonomía en modo eléctrico de 54 km (ciclo NEDC).

Mitsubishi Outlander PHEV (desde 37.020 euros)

El Mitsubishi Outlander PHEV está siendo todo un acierto para la marca nipona. Equipa un motor gasolina 2.0 litros de 121 CV y dos motores eléctricos de 82 CV cada uno para una potencia total combinada de 203 CV. Su batería de iones de litio de 12 kWh le autoriza una autonomía de (ciclo NEDC) de 52 km. Obviamente, en la práctica, será muy inferior ya que el Outlander PHEV pesa algo más de 1.800 kg en vacío.

Porsche Panamera 4 E-Hybrid (desde 112.584 euros)

La nueva generación de Porsche Panamera también cuenta con una versión híbrida enchufable, el Panemera 4 E-Hybrid. Equipa un V6 sobrealimentado de 330 CV asociado a un motor eléctrico de 136 CV para una potencia combinada de 462 CV. Su batería de iones de litio situada detrás tiene una capacidad de 14,1 kWh. Así, a pesar de ser capaz de un 0 a 100 km/h en 4,6 segundos y de alcanzar los 278 km/h de velocidad máxima homologa una autonomía en modo eléctrico de 50 km. A destacar que también está disponible con la carrocería familiar Sport Turismo desde 115.488 euros.

Para los que realmente les sepa a poco, también está disponible el [Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid](desde 190.387 euros) que combina un V8 de 4.0 litros y 550 CV con un motor eléctrico de 136 CV. La potencia combinada es de unos alucinantes 680 CV (con 850 Nm de par motor). ¿Las prestaciones? Un 0 a 100 km/h en 3,4 segundos y 310 km/h de velocidad punta. La batería de iones de litio mantiene su capacidad de 14,1 kWh para una autonomía en modo eléctrico de 50 km.

Volkswagen Golf GTE (desde 40.690 euros)

El compacto más vendido de Europa también está disponible en una variante híbrida enchufable. Dispone de una potencia combinada de 204 CV, gracias a un propulsor 1.4 TSI de 150 CV y un motor eléctrico de 75 kW (102 CV). Su batería de iones de litio está colocada debajo de los asientos posteriores y cuento con 8,7 kWh de capacidad. Al final, el Volkswagen Golf GTE, que cuenta con un mejor equipamiento desde este año, dispone de una autonomía de 50 km, según el ciclo NEDC.

Volkswagen Passat GTE (desde 44.895 euros)

El Volkswagen Passat es otro ineludible de la gama del fabricante alemán. En su versión híbrida enchufable, el Vokswagen Passat GTE, está disponible tanto con carrocería berlina como familiar, la Variant (desde 46.900 euros). Equipa, básicamente, el mismo sistema que el Volkswagen Golf GTE, pero con algo más de potencia.

Así, su 1.4 TSI desarrolla 160 CV y el motor eléctrico sube hasta los 115 CV, todo para una potencia combinada de 218 CV. La batería de iones de litio tiene una capacidad de 9,9 kWh (8,7 kWh de capacidad útil). Lo que no varía con respecto al Golf GTE es la autonomía en modo eléctrico: 50 km, según el ciclo NEDC.

Volvo V60 D5 Twin Engine (desde 52.900 euros)

El Volvo V60 D5 Twin Engine es uno de los pocos híbridos enchufables en combinar un motor diésel con un sistema de hibridación plug-in. Combina un 4 cilindros turbodiésel de 163 CV con un motor eléctrico de 68 CV, para una potencia total combinada de 230 CV y un par motor de 600 Nm. La batería de iones de litio tiene una capacidad de 11,2 kWh, otorgando así una autonomía teórica (ciclo NEDC) de 50 km.

Este modelo tiene los días contados, a lo largo de este año se pondrá a la venta el nuevo V60 y sus versiones PHEV. De hecho, ya no es configurable y solo se venden las unidades que la marca tiene todavía en stock. Está vez los híbridos enchufables contarán con motores gasolina y tracción integral. El T6 Twin Engine de 340 CV y el T8 Twin Engine de 390 CV.

