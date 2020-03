Todos los híbridos que se han presentado en el Salón de Ginebra 2020 “virtual”: Mercedes, CUPRA y otros nuevos enchufables

Al Salón del Automóvil de Ginebra 2020 le han hecho un MWC 2020: dado que es un evento masivo, se ha cancelado ante el riesgo de contagio del COVID-19. Pero, igual que siguió el MWC, el Salón también se ha producido virtualmente y hemos asistido a las distintas presentaciones entre las que queda una interesante selección de coches híbridos.

Algunos de ellos ya se habían anunciado previamente con la intención de que la ciudad suiza fuese el escenario para mostrarlos físicamente. No pudiendo ser ahí, los fabricantes han hecho presentaciones virtuales y en éstas hemos conocido algunas interesantes novedades tanto de los híbridos que ahora os mostraremos como de eléctricos.

CUPRA

La marca española ha presentado su nuevo SUV, el híbrido enchufable CUPRA Formentor. Un automóvil que recuerda al CUPRA León en estética, plataforma y otros aspectos (aunque es algo más grande) y que se postula como la apuesta de CUPRA en el nicho de los SUV coupé.

El habitáculo es de hecho un clon del del León, pero en mecánica es algo superior hablando de la potencia del motor en su configuración 2.0 TSI con 310 CV, 400 Nm de par motor y tracción integral 4Drive. La potencia es menor hablando de la mecánica híbrida enchufable, con un 1.4 TSI de 150 CV junto con un motor eléctrico de 85 kW (115 CV) con una potencia conjunta de 245 CV y 400 Nm de par motor.

La batería es de 13 kWh y da una autonomía 50 km según ciclo WLTP. Y hablando de la parte de la conducción y las aplicaciones tecnológicas más nuevas, el CUPRA Formentor incluye Control Dinámico de Chasis, control gestual, reconocimiento de voz, conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, nivel 2 de conducción semi-autónoma, control de crucero adaptativo y asistente de mantenimiento de carril.

Estará disponible a partir del último trimestre de 2020, pero el fabricante aún no ha dado información de los precios.

Mercedes-Benz

Tres son los coches que han mostrado brevemente los alemanes, los CLA Coupé, CLA Shooting Brake y GLA que ahora incorporan su tecnología EQ Power de tercera generación. Los nuevos híbridos enchufables son compactos y su autonomía en modo eléctrico va desde los 69 hasta los 79 kilómetros según el modelo (y el estándar NEDC).

La potencia del motor eléctrico es de 75 kW y la potencia total máxima combinada con la del motor de combustión es de 160 kW (218 CV).Cuentan con un motor eléctrico compacto específico integrado en la transmisión de doble embrague 8G-DCT y montado transversalmente, con el que prometen una respuesta muy espontánea al acelerar gracias a la combinación del mismo con la tecnología EQ Power, dado datos de que el modelo A 250 e pasa de 0 a 100 km/h en 6,6 segundos y que su velocidad máxima es 235 km/h.

Las baterías tienen una capacidad total de 15,6 kWh, pudiéndose cargar con corriente alterna o corriente continua. Están refrigeradas por agua y pesan 150 kilogramos aproximadamente.

También han incorporado sensores capacitivos al volante para que el coche "sepa" cuando el conductor separa las manos del mismo, de modo que si sobrepasa cierto límite se inicia una cadena de advertencias que puede conducir en definitiva a la activación del asistente de parada de emergencia.

A 250 e A 250 e Sedán B 250 e CLA 250 e Coupe CLA 250 e Shooting Brake GLA 250 e Número de cilindros 4 en línea 4 en línea 4 en línea 4 en línea 4 en línea 4 en línea Cilindrada (cc) 1.332 1.332 1.332 1.332 1.332 1.332 Potencia del motor de gasolina (kW/CV a rpm) 118/160 a 5.500 +/- 1,5% 118/160 a 5.500 +/- 1,5% 118/160 a 5.500 +/- 1,5% 118/160 a 5.500 +/- 1,5% 118/160 a 5500 +/- 1.5% 118/160 a 5500 +/- 1.5% Par del motor de gasolina (Nm a rpm) 250 a 1.620 250 a 1.620 250 a 1.620 250 a 1.620 250 a 1.620 250 a 1.620 Potencia del motor eléctrico (kW) 75 75 75 75 75 75 Par del motor eléctrico (Nm) 300 300 300 300 300 300 Potencia combinada (kW/CV) 160 / 218 160 / 218 160 / 218 160 / 218 160 / 218 160 / 218 Par motor combinado (Nm) 450 450 450 450 450 450 Aceleración 0-100 km/h (s) 6,6 6,7 6,8 6,8 6,9 7,1 Velocidad máxima (km/h) 235 240 235 240 235 220 Velocidad máxima en modo eléctrico (km/h) 140 140 140 140 140 140 Consumo de combustible combinado (l/100 km) 1,5 - 1,4 1,4 1,6 - 1,4 1,5 - 1,4 1,6 - 1,4 1,8- 1,6 Emisiones de CO2 combinadas (g/km) 34 - 33 33 - 32 36 - 32 35 -31 37 - 33 42 - 38 Capacidad total de la batería (kWh) 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 Consumo eléctrico combinado (kWh/100 km) 15 - 14,8 14,8 - 14,7 15,4 - 14,7 15,1 - 15 15,5 - 14,8 16,1 - 15,5 Autonomía eléctrica NEDC (km) 74 - 76 75 - 77 70 - 77 72 - 79 69 - 76 64 - 71 Autonomía eléctrica WLTP (km) 60 - 68 61 - 69 56 - 67 60 - 69 58 - 68 53 - 61

Škoda

Los checos han aprovechado este peculiar Salón de Ginebra para dar a conocer su nuevo Škoda Octavia RS iV, un híbrido enchufable en forma de berlina compacta deportiva. Comparte mecánica con otros automóviles recién estrenados del Grupo Volkswagen como los CUPRA León y Formentor que ya hemos mencionado o el Volkswagen Golf GTE.

Este nuevo modelo combina un motor turboalimentado de gasolina 1.4 TSI de 150 CV con uno eléctrico de 85 kW, con una potencia conjunta de 245 CV y 400 Nm de par máximo, de los cuales 330 Nm provienen del motor eléctrico para dar un arranque y una aceleración rápidos. La batería es de 13 kWh, dando una autonomía de 60 kilómetros en ciclo WLTP (por lo que podrá llevar la etiqueta CERO de la DGT), fijándose sus emisiones en aproximadamente unos 30 g/km de CO₂.

En el interior se aloja la nueva instrumentación digital, con una pantalla multimedia de 10 pulgadas. Todo con un estilo muy deportivo, en negro y rojo, con volante de cuero y pedales de aluminio.

Toyota / Lexus

Los japoneses no han presentado ningún nuevo modelo, quedándonos sin ver finalmente ese SUV híbrido con tracción total que anticiparon. Lo que han presentado es un nuevo equipamiento de pantallas para sustituir a los retrovisores convencionales del Lexus ES 300h, un híbrido que presentaron en 2018 y al que se se le podrá añadir este equipamiento de monitores y cámaras a partir de marzo de 2020 en mercados seleccionados de Europa.

Se trata de dos pantallas a color de 5 pulgadas, colocadas en los lados del habitáculo del coche, las cuales reciben las imágenes capturadas por las cámaras que se ubican donde irían los retrovisores convencionales. Disponen de sensores para adecuarse a las condiciones de luz y tienen un manejo sencillo e intuitivo para que el conductor pueda cambiar el campo de visión si lo desea.

Los que se anticiparon al Salón de Ginebra 2020

En Honda han centrado su presentación virtual en automóviles ya presentados, entre los que estaban los Honda Jazz y Jazz Crosstar. Una línea de automóviles que en Europa sólo se venderá así (híbrido) para cumplir con los objetivos de emisiones.

Por su parte, en BMW se han centrado en el BMW i4 eléctrico, su primer gran coupé eléctrico. Este Salón virtual no ha sido el escenario para presentar el definitivo e inminente BMW X3, un SUV híbrido que recogerá el testigo del BMW X2 xDrive25e.

Lo mismo han hecho en Volkswagen, cuya estrella ha sido el SUV compacto 100% eléctrico Volkswagen ID.4. La idea era llevar a Ginebra los nuevos Golf GTI, GTD y GTE, siendo éste último una versión híbrida enchufable con un total de 245 CV.

Finalmente, el híbrido que tampoco hemos podido ver es el peculiar superdeportivo Czinger 21C, impreso en 3D. Un sistema que no es nuevo del todo pero que aún se encuentra en fases preliminares sobre todo pensando en su fabricación y comercialización, y que de lo que de momento no hemos podido saber más al no haber ninguna presentación, ni siquiera virtual.